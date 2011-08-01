Klavyede Buz Pateni İşareti-Sembolü-Simgesi (⛸) Nasıl Yapılır?

Hazırladığımız "Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanıcılarının aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede buz pateni işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede buz pateni sembolü (⛸) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli.

Klavyede Buz Pateni İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızdayken sosyal medya v.b. farklı mecralarda feribot sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Buz pateni işareti için kısayol olmadığı için yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

Q klavye ya da F klavye kullanırken buz pateni işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır"a "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunun seçili olduğundan emin olun.

" fontunun seçili olduğundan emin olun. Ardından " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına buz pateni sembolü kodu olan " 26F8 " girin.

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde buz pateni simgesi çıkacaktır, üstüne iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Kodları girmek yerine ayrıca yukarıdaki görselde 'Aranan' alanına "buz pateni" yazarak aradığınızda da karşınıza buz pateni sembolü çıkacaktır.

Bilgisayar kullanırken klavyede buz pateni işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

İlgili Diğer Yazılar