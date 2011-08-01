Klavyede Giriş Yasak (⛔) İşareti-Sembolü-Simgesi Nasıl Yapılır?

Çeşitli emoji simgelerinden ya da "klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" sorularına yönelik hazırladığımız yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet kullanıcıları arama motorlarında yaptıkları aramalarda yapımı merak edilen klavye işaretlerini araştırıyor. Bunlardan biri de "klavyede giriş yasak işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede giriş yasak tabelası sembolü (⛔) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Giriş Yasak İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken sosyal medya ya da farklı mecralarda giriş yasak işareti yapmak isteyebilirsiniz. Giriş yasak işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmamaktadır. Bunun için kısayol olmayanların yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz ilgili işareti yazı içeriğinden kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Q klavye ya da F klavye üzerinde giriş yasak işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter yapın.

Yazı Tipi bölümünde ise " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına giriş yasak sembolü kodu olan " 26D4 " girin.

kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde giriş yasak simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Bilgisayar kullanırken klavyede giriş yasak işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Ek olarak klavyede yapılabilecek işaretler için kaleme aldığımız diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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