Klavyede Uçak İşareti-Sembolü-Simgesi (✈) Nasıl Yapılır?

Hazırladığımız "Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanıcılarının internette aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede uçak işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede uçak sembolü (✈) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterlidir.

Klavyede Uçak İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızdayken sosyal medya ya da farklı mecralarda uçak sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Uçak işareti için bir kısayol olmadığından, karakter eşlem tablosu üzerinden yapmamız gerekiyor.

Q klavye ya da F klavye kullanırken uçak işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunun seçili olduğundan emin olun.

" fontunun seçili olduğundan emin olun. Sonrasında da " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına uçak sembolü kodu olan " 2708 " girin.

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde uçak simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Kodları girmek yerine ayrıca yukarıdaki görselde 'Aranan' alanına "uçak" yazarak aradığınızda da karşınıza uçak sembolü çıkacaktır.

Bilgisayar kullanırken klavyede uçak işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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