"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Çeşitli sembolleri yapmak için internet üzerinde aramalar oluyor. Bunlardan biri de "klavyede yin yang işareti nasıl yapılır?". Klavyede yin yang sembolü (☯) yapmak için aşağıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Klavyede Yin Yang İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda vakit geçirirken sosyal medya kullanımlarında ya da farklı mecralarda yin yang işareti yapmayı düşünebilirsiniz. Bunu yapmak da oldukça basit.

Maalesef yin yang işareti için klavyede kısayol bulunmadığından dolayı yapımını klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ya da içeriğindeki yin yang işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden yapımı da şu şekilde;

Q klavyede ya da F klavyede yin yang işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" alanına yin yang sembolü kodu olan " 262F " girin.

" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" alanına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde yin yang simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Bu kadar basit.

Klavyede yin yang işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Klavyede özel sembollerle ilgili hazırladığımız diğer yazılarımızı da aşağıdaki başlıklardan incelemeyi unutmayın.

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