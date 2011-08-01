"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet üzerinde "klavyede tik işareti nasıl yapılır?" konusu araştırılmaktadır. Klavyede tik işareti (✓), isteğe göre normal ya da kalın şekilde yapılabilir.

Klavyede Tik İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Tik İşareti

Bilgisayar kullanırken Word, Not Defteri veya sosyal medya kullanımlarında ya da farklı mecralarda normal ya da kalın tik işareti yapmayı düşünebilirsiniz.

Tik işareti için klavyede kısayol bulunmamaktadır. Bunun için klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ya da içeriğindeki tik işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden yapımı da şu şekilde;

Q klavyede ya da F klavyede tik işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" alanına normal tik sembolü kodu olan " 2713 " girin. Kalın tik (onay) işareti için kod “ 2714 ”.

kodu olan " " girin. için kod “ ”. Tablonun ilk hücresinde tik simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Bu kadar basit.

Klavyede tik (onay) işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Klavyede özel sembollerle ilgili hazırladığımız diğer yazılarımızı da aşağıdaki başlıklardan incelemeyi unutmayın.

İlgili Diğer Yazılar