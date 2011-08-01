Klavyede Dişli Çark (⚙) İşareti-Simgesi-Sembolü Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" sorularına yönelik hazırladığımız yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet kullanıcıları arama motorlarında yaptıkları aramalarda yapımı merak edilen klavye işaretlerini araştırıyor. Bunlardan biri de "klavyede dişli çark işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede dişli çark sembolü (⚙) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Dişli Çark İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken sosyal medya ya da farklı mecralarda dişli işareti yapmak isteyebilirsiniz. Çark işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz ilgili işareti yazı içeriğinden kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Q klavye ya da F klavye üzerinde dişli çark işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter yapın.

Yazı Tipi bölümünde ise " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına dişli çark sembolü kodu olan " 2699 " girin.

kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde dişli çark simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Bilgisayar kullanırken klavyede dişli çark işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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