"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" sorularına yönelik hazırladığımız yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet kullanıcılarının aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede zafer işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede zafer işareti (✌) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Zafer İşareti Nasıl Yapılır?

Sosyal medya ya da farklı mecralarda el ile zafer sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Zafer işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından, bu simgeyi karakter eşlem tablosu içerisinden alıyoruz.

Q klavye ya da F klavye üzerinde zafer işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter yapın.

Yazı Tipi bölümünde ise " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına el ile zafer sembolü kodu olan " 270C " girin.

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına el ile kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde zafer işareti simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Bilgisayar kullanırken klavyede zafer işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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