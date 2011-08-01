"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" sorularına yönelik hazırladığımız yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet kullanıcılarının aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede atom sembolü nasıl yapılır?". Eğer klavyede atom işareti (⚛) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Atom Sembolü-Simgesi-İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken sosyal medya ya da farklı mecralarda atom sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Atom işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından, bu simgeyi karakter eşlem tablosu içerisinden alıyoruz.

İsterseniz ilgili işareti yazı içeriğinden kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Q klavye ya da F klavye üzerinde atom işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter yapın.

Yazı Tipi bölümünde ise " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına atom sembolü kodu olan " 269B " girin.

kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde atom simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Bilgisayar kullanırken klavyede atom sembolü-simgesi-işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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