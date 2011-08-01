Klavyede Yuvarlak İçinde Rakamlar (⓿ - ❿) Nasıl Yapılır?

Çeşitli emoji simgelerinden ya da "klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" sorularına yönelik hazırladığımız yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet kullanıcıları arama motorlarında yaptıkları aramalarda yapımı merak edilen klavye işaretlerini araştırıyor. Bugünkü yazımızda "klavyede yuvarlak içinde rakamlar nasıl yazılır?" konusunu işleyeceğiz. Eğer klavyede yuvarlak içinde rakamlar (⓿❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Yuvarlak İçinde Rakamlar Nasıl Yapılır?

Bilindiği gibi rakamlar, 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 sayılarından oluşmaktadır. 10 ise rakam değil, bir sayıdır. Bilgisayarınızı kullanırken sosyal medya ya da farklı mecralarda yuvarlak içinde rakamlar ya da 0-10 arası sayılar yazmak isteyebilirsiniz.

Bunlar için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından yapımlarını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz ilgili rakamın işaretini yazı içeriğinden kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Q klavye ya da F klavye üzerinde yuvarlak içinde rakam yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter yapın.

Yazı Tipi bölümünde ise " Segoe UI Semilight " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına ilk rakam olarak yuvarlak içinde 0 yapma kodu olan " 24FF " girin.

kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde yuvarlak içinde 0 rakamı simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından " Kopyala " butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından " " butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Sıfır rakamının kodunu yazdıktan sonra tabloda diğer sayılar da çıkacaktır. Hepsini seçerek istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Biz yine de tüm sayıların yuvarlak içinde gösterimlerinin kodlarını da tek tek yazalım. İsterseniz pratik bir şekilde aşağıdaki işaretleri kopyalayarak kullanabilirsiniz.

Klavyede Yuvarlak İçinde 0 Rakamı Nasıl Yapılır?

Klavyede yuvarlak içinde 0 yazmak için unicode karşılığı U+24FF. Ayrıca buradaki ⓿ işaretini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Yuvarlak İçinde 1 Rakamı Nasıl Yapılır?

Klavyede yuvarlak içinde 1 yazmak için unicode karşılığı U+2776. Ayrıca buradaki ❶ simgesini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Yuvarlak İçinde 2 Rakamı Nasıl Yapılır?

Klavyede yuvarlak içinde 2 yazmak için unicode karşılığı U+2777. Ayrıca buradaki ❷ simgesini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Yuvarlak İçinde 3 Rakamı Nasıl Yapılır?

Klavyede yuvarlak içinde 3 yazmak için unicode karşılığı U+2778. Ayrıca buradaki ❸ işaretini kopyalayarak alabilirsiniz.

Klavyede Yuvarlak İçinde 4 Rakamı Nasıl Yapılır?

Klavyede yuvarlak içinde 4 yazmak için unicode karşılığı U+2779. Ayrıca buradaki ❹ sembolünü kopyalayarak alabilirsiniz.

Klavyede Yuvarlak İçinde 5 Rakamı Nasıl Yapılır?

Klavyede yuvarlak içinde 5 yazmak için unicode karşılığı U+277A. Ayrıca buradaki ❺ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Yuvarlak İçinde 6 Rakamı Nasıl Yapılır?

Klavyede yuvarlak içinde 6 yazmak için unicode karşılığı U+277B. Ayrıca buradaki ❻ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Yuvarlak İçinde 7 Rakamı Nasıl Yapılır?

Klavyede yuvarlak içinde 7 yazmak için unicode karşılığı U+277C. Ayrıca buradaki ❼ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Yuvarlak İçinde 8 Rakamı Nasıl Yapılır?

Klavyede yuvarlak içinde 8 yazmak için unicode karşılığı U+277D. Ayrıca buradaki ❽ simgesini kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Yuvarlak İçinde 9 Rakamı Nasıl Yapılır?

Klavyede yuvarlak içinde 9 yazmak için unicode karşılığı U+277E. Ayrıca buradaki ❾ işaretini kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Yuvarlak İçinde 10 Sayısı Nasıl Yapılır?

Klavyede yuvarlak içinde 10 yazmak için unicode karşılığı U+277F. Ayrıca buradaki ❿ simgesini kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bilgisayar kullanırken klavyede yuvarlak içinde rakamlar nasıl yazılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Ek olarak klavyede yapılabilecek işaretler için kaleme aldığımız diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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