"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Yapımı merak edilen klavye işaretlerinden biri de "klavyede zarf (mektup) işareti nasıl yapılır?". Klavyede zarf-mektup sembolü (✉) yapmak için aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Zarf (Mektup) İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken sosyal medya ya da farklı mecralarda mektup işareti yapmak isteyebilirsiniz. Maalesef zarf işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından dolayı yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı içeriğindeki mektup işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Q klavyede ya da F klavyede zarf (mektyp) işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına zarf (mektup) sembolü kodu olan " 2709 " girin.

kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde zarf simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Bu kadar basit.

Bilgisayar kullanırken klavyede zarf (mektup) işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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