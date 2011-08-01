Klavyede Futbol Topu İşareti-Simgesi-Sembolü (⚽) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" sorularına yönelik hazırladığımız yazı dizilerimiz devam ediyor. Bilgisayar kullanıcalarının internette aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede futbol topu işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede futbol topu sembolü (⚽) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar.

Klavyede Futbol Topu İşareti Nasıl Yapılır?

Sosyal medya ya da farklı mecralarda futbol topu sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Futbol topu işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından, bu simgeyi karakter eşlem tablosu üzerinden yapmamız gerekiyor. İsterseniz adımlara geçelim...

Q klavye ya da F klavye kullanırken futbol topu işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde ise " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında da " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına futbol topu sembolü kodu olan " 26BD " girin.

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde futbol topu simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Bilgisayar kullanırken klavyede futbol topu işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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