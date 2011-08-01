Klavyede Yüksek Gerilim (⚡) İşareti-Sembolü-Simgesi Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet üzerindeki aramalarda yapımı merak edilen klavye işaretlerinden biri de "klavyede yüksek gerilim işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede yüksek gerilim sembolü (⚡) yapmak için aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Yüksek Gerilim İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda vakit geçirirken sosyal medya ya da farklı mecralarda yüksek gerilim işareti yapmak isteyebilirsiniz. Maalesef yüksek gerilim işareti için klavyede herhangi bir kısayol yoktur. Bunun için yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı içeriğindeki uyarı işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Q klavyede ya da F klavyede yüksek gerilim işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına yüksek gerilim sembolü kodu olan " 26A1 " girin.

kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde yüksek gerilim simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Bilgisayar kullanırken klavyede yüksek gerilim işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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