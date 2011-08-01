Klavyede Terazi İşareti-Simgesi-Sembolü (⚖) Nasıl Yapılır?

Kullanıcılar için hazırladığımız "Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanıcılarının internette aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede terazi işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede terazi sembolü (⚖) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Terazi İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızdayken sosyal medya ya da farklı mecralarda terazi sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Terazi işareti için bir kısayol bulunmadığından, bu simgeyi karakter eşlem tablosu üzerinden yapmamız gerekiyor. İsterseniz adımlara geçelim...

Q klavye ya da F klavye kullanırken terazi işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünden " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında da " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına terazi sembolü kodu olan " 2696 " girin.

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde terazi simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Bilgisayar kullanırken klavyede terazi işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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