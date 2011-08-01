Klavyede Geri Dönüşüm İşareti-Simgesi-Sembolü (♲♻) Nasıl Yapılır?

Kullanıcılar için hazırladığımız "Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanıcılarının internette aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede geri dönüşüm işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede geri dönüşüm sembolü (♲♻) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Geri Dönüşüm İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızdayken sosyal medya ya da farklı mecralarda terazi sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Geri dönüşüm işareti, beyaz ya da siyah olarak iki farklı renkte yapılabilir. Ancak bunlar için bir kısayol bulunmadığından, bu simgeleri karakter eşlem tablosu üzerinden yapmamız gerekiyor. İsterseniz adımlara geçelim...

Q klavye ya da F klavye kullanırken geri dönüşüm işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünden " Segoe UI Symbol " fontunun seçili olduğundan emin olun.

" fontunun seçili olduğundan emin olun. Sonrasında da " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına beyaz geri dönüşüm sembolü kodu olan " 2672 " girin. Siyah geri dönüşüm işareti için gereken kod ise " 267B ".

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına beyaz kodu olan " " girin. Siyah geri dönüşüm işareti için gereken kod ise " ". Tablonun ilk hücresinde geri dönüşüm simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Bilgisayar kullanırken klavyede geri dönüşüm işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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