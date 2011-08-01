Birçok kişi tarafından araştırılan "Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet üzerinde "klavyede çapa işareti nasıl yapılır?" konusu araştırılmaktadır. Klavyede çapa sembolü (⚓) yapmak için aşağıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Klavyede Çapa İşareti Nasıl Yapılır? Denizcilik İşaretleri

Bilgisayar kullanırken Word, Not Defteri veya sosyal medya kullanımlarında ya da farklı mecralarda denizcilik işaretleri içerisinde yer alan çapa işareti yapmayı düşünebilirsiniz.

Çapa işareti için klavyede kısayol bulunmamaktadır. Bunun için klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ya da içeriğindeki tik işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden yapımı da şu şekilde;

Q klavyede ya da F klavyede çapa işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" alanına çapa sembolü kodu olan " 2693 " girin.

kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde çapa simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Bu kadar basit.

Klavyede çapa işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Denizcilik işaretleri içerisindeki çapa hakkında herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Klavyede özel sembollerle ilgili hazırladığımız diğer yazılarımızı da aşağıdaki başlıklardan incelemeyi unutmayın.

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