Klavyede Siyah Beyaz Telefon İşareti (☎☏) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimiz için hazırladığımız bugünkü içeriğimiz, "klavyede siyah beyaz telefon işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede telefon sembolü (☎☏) yapmak istiyorsanız, aşağıda hazırladığımız maddeleri takip etmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca hızlı bir şekilde başlıktaki ya da yazı içindeki ilgili sembolü kopyalayarak, istediğiniz yerde yapıştırarak kullanabilirsiniz.

Klavyede Telefon İşareti Nasıl Yapılır?

Telefon işareti için klavyede basitçe ve hızlı şekilde yapmak için herhangi bir kısayol bulunmadığından karakter eşlem tablosu üzerinden yapılmaktadır. Buradan da siyah telefon ya da beyaz telefon işareti olarak istediğinizi kullanabilirsiniz.

Q klavye ya da F klavye kullanırken telefon işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır"a "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Açılan ekranda yazı tipi bölümünde "Segoe UI Symbol" fontunu seçiniz.

Ardından "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" kısmına siyah telefon sembolü kodu olan "260E" girin. Beyaz telefon sembolü kodu ise "260F".

Bu işlemlerin sonrasında da tablonun ilk hücresinde istenilen telefon simgesi çıkacaktır, üstüne iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede telefon işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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