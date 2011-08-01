Klavyede Siyah Beyaz Makas İşareti (✂✄) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize yenisi ile devam ediyoruz. Klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede siyah beyaz makas işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede makas sembolü (✂✄) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit işlemleri uygulamanız yeterli olacaktır. Ayrıca hızlı bir şekilde başlıktaki ya da yazı içindeki simgeyi kopyalayarak, istediğiniz yerde yapıştırarak kullanabilirsiniz.

Klavyede Makas İşareti Nasıl Yapılır?

Makas işareti için klavyede herhangi bir kısayol olmadığı için karakter eşlem tablosu üzerinden yapılmaktadır. Buradan da siyah makas ya da beyaz makas işareti olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz adımlara geçelim;

Q klavye ya da F klavye kullanırken makas işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır"a "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Açılan ekranda yazı tipi bölümünde "Segoe UI Symbol" fontunun seçili olduğundan emin olun.

Ardından "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" kısmına siyah makas sembolü kodu olan "2702" girin. Beyaz makas sembolü kodu ise "2704".

Bu işlemlerin sonrasında da tablonun ilk hücresinde istenilen makas simgesi çıkacaktır, üstüne iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede makas işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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