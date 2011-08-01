Klavyede Aşağı Yukarı (İki Uçlu) Ok İşareti (↕↨) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarınızda işlerinizi yaparken ya da vakit geçirirken aşağı yukarı (iki uçlu) ok işareti yapmak isterseniz, basit bir şekilde yapabilirsiniz. Sağ sol (iki uçlu) ok işareti konusundan sonra şimdi de sizler için klavyede aşağı yukarı ok işareti (sembolü) nasıl yapılır, onu anlatacağız.

Klavyede Aşağı Yukarı Ok İşareti (Sembolü) Nasıl Yapılır?

Klavyede aşağı yukarı (iki uçlu) ok işareti, yani hem üst hem de altında ok işaretinin sadece tabanlı versiyonunun kısayolu bulunmaktadır. Yani alt tarafında çizgi bulunmaktadır. Bunu basitçe kısayol ile yapabileceğiniz gibi konumuzda anlattığımız diğeri için klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ya da içeriğindeki aşağı yukarı iki uçlu ok işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede aşağı yukarı (iki uçlu) ok işareti (tabanlı) için kısayol: "ALT + 23" - İsterseniz ↨ işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden tabansız (alt çizgisiz) ok işaretinin yapımı da şu şekilde;

Q klavyede ya da F klavyede aşağı yukarı (iki uçlu) ok işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

" Yazı Tipi " bölümünü " Arial " olarak ayarlayın.

" bölümünü " " olarak ayarlayın. Ardından" Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin.

" kutusunu işaretleyin. " Unicode'a git " alanına aşağı yukarı iki uçlu ok sembolü kodu olan " 2195 " girin.

" alanına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde aşağı yukarı ok simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede aşağı yukarı (iki uçlu) ok işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

İlgili Diğer Yazılar