Klavyede Trafik Gidiş Geliş Çift Yön İşareti (⛗) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Bilgisayardayken yapılabilecek klavye işaretlerine yönelik bugün ele aldığımız içeriğimiz, "klavyede gidiş geliş çift yön işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede trafik çift yön sembolü (⛗) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki işlemleri uygulamanız yeterlidir.

Klavyede Gidiş Geliş Çift Yön İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken sosyal medya vb. farklı mecralarda çift yön sembolü yapmak isteyebilirsiniz ve bu oldukça kolaydır. Gidiş geliş çift yön işareti için kısayol olmadığı için karakter eşlem tablosu üzerinden yapılmaktadır.

Q klavye ya da F klavye kullanırken çift yön işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır"a "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde "Segoe UI Symbol" fontunun seçili olduğundan emin olun.

Daha sonra "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" kısmına trafik çift yön sembolü kodu olan "26D7" girin.

Sonrasında da tablonun ilk hücresinde gidiş geliş çift yön simgesi çıkacaktır, üstüne iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede gidiş geliş çift yön işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

İlgili Diğer Yazılar