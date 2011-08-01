Klavyede Kilise İşareti-Sembolü-Simgesi (⛪) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize yenisi ile devam ediyoruz. Klavye işaretlerine yönelik bugün ele aldığımız içeriğimiz, "klavyede kilise işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede kilise sembolü (⛪) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit işlemleri uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Kilise İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken kilise sembolü yapmak isteyebilirsiniz ve bu oldukça kolaydır. Kilise işareti için klavyede herhangi bir kısayol olmadığı için karakter eşlem tablosu üzerinden yapılmaktadır. İsterseniz adımlara geçelim;

Q klavye ya da F klavye kullanırken kilise işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır"a "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Açılan ekranda yazı tipi bölümünde "Segoe UI Symbol" fontunun seçili olduğundan emin olun.

Ardından "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" kısmına kilise sembolü kodu olan "26EA" girin.

Bu işlemlerin sonrasında da tablonun ilk hücresinde kilise simgesi çıkacaktır, üstüne iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede kilise işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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