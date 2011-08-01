Klavyede Kamyon İşareti-Sembolü-Simgesi (⛟) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize yenisi ile devam ediyoruz. Klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede kamyon işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede kamyon sembolü (⛟) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit işlemleri uygulamanız yeterli olacaktır. Ayrıca hızlı bir şekilde başlıktaki ya da yazı içindeki simgeyi kopyalayarak, istediğiniz yerde yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Kamyon İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken kamyon sembolü yapmak isteyebilirsiniz ve bu oldukça kolaydır. Kamyon işareti için klavyede herhangi bir kısayol olmadığı için karakter eşlem tablosu üzerinden yapılmaktadır. İsterseniz adımlara geçelim;

Q klavye ya da F klavye kullanırken kamyon işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır"a "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Açılan ekranda yazı tipi bölümünde "Segoe UI Symbol" fontunun seçili olduğundan emin olun.

Ardından "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" kısmına kamyon sembolü kodu olan "26DF" girin.

Bu işlemlerin sonrasında da tablonun ilk hücresinde kamyon simgesi çıkacaktır, üstüne iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede kamyon işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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