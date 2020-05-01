Hafta Hafta Gebelik - 2 Haftalık Gebelikte Neler Olur? (Detaylı)

Gebelik dönemi hakkında merak edilen konulardan biri de hafta hafta gebelik değişimleridir. Hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri, hafta hafta gebe karnı, anne ve bebek gelişimi, dikkat edilmesi gerekenler gibi birçok konuyu sizler için derliyoruz. Kadınlar için heyecanlı ve özel olan hamilelik dönemi, kimi kadınlar için oldukça rahat geçerken, kimileri için de bazı sorunların yaşandığı dönem olmaktadır. Siz de bu konuları merak ediyorsanız, hazırladığımız yazı dizimizin ikincisi olan "2 haftalık gebelikte neler olur?" ile sizleri baş başa bırakalım.

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik - 1 Haftalık Gebelikte Neler Olur? (Detaylı)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik - 3 Haftalık Gebelikte Neler Olur? (Detaylı)

2 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Neler Olur?

Gebe kalma nasıl gerçekleşir, hamileliğin erken evresindeki bir anne adayının bilmesi gereken önemli ipuçları nelerdir?

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Eğer bir yumurta spermatozoon (erkek üreme hücresi) ile bir araya gelmemişse, yumurtalıklardan ayrıldıktan bir süre sonra ölür ve vücuttan atılmak zorunda kalır. Eğer cinsel birleşme ve boşalma olsa bile bazen hamile kalamamanızın nedeni bu olabilir. Spermler daha uzun bir ömre sahiptir (4 güne kadar), bu nedenle 4 gün içerisinde başka bir yumurta bulabilirlerse döllenebilirler.

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Hamileliğin ilk ve ikinci haftaları, kadın hamileliğinde en risklidir. Kadın bu yüzden dikkatli olmalı ve fiziksel çalışmamalıdır, duygusallıktan uzak kalmalı ve morali yüksek tutulmalıdır.

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Ayrıca hamile kalmadan önce yapılmadıysa, bir kadının gebelikte ilk yapması gereken şey yaşam tarzını ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye odaklanmaya başlamasıdır. Çünkü gebelikte ikinci hafta bebeğin gelişiminde önemli bir kilometre taşıdır. Tabii bunlar, hamile kalındığı varsayılarak yapılacak şeylerdir. Çünkü ilk haftalarda hamile kalıp kalınmadığı tam anlaşılamayabilir. Yine de, gebe kalmak istenildiği zaman yaşam tarzımızı değiştirmeli ve daha dikkatli olarak hamileliğe hazırlanılmalıdır.

2 haftalık gebelikte neler olur? konusunda fetüs hakkında konuşmak henüz erkendir. Daha çok sperm tarafından döllenmiş bir yumurtaya benzer. Döllenmiş yumurta da uterusa (rahme) girdiğinde, gelişim sürecine başlar ve bir embriyo haline gelir. Yani gerçek bir hamilelik haline dönüşür. İki haftalık hamilelik, gebelikte sonlandırma (düşük) riski yüksek olduğundan tehlikeli zamanlardır. Döllenmiş yumurta diğer gelecek adet ile birlikte dışarı atılabilir ve düşük meydana gelebilir.

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2 Haftalık Gebe Karnı

2 haftalık hamilelikte göbek çıkar mı? diye soruyor olabilirsiniz. Hamilelik süreci döllenme aşamasından geçtiği için gebe karnı oluşmayacaktır. Yine de hafta hafta hamilelik yazılarımızın içerisine tüm haftalar için gebe karnı görüntülerini ekleyeceğiz.

Gebe karnı görüntüleri için hazırladığımız "Hamilelikte hafta hafta karın büyümesi" yazı dizimizi aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1-14 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15-28 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29-42 Hafta)

2 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

Hamilelik sürecinde bebek ultrason görüntüleri hakkında internet üzerinden araştırma yapılabiliyor. Hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri de gebe karnı görüntüleri gibi hafta hafta gebelik yazılarımızın içerisinde yer alacaktır.

2 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

Ultrason görüntülerini tüm haftalar için görmek istiyorsanız, hazırladığımız "hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri" yazı dizimizi aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (1-14 Hafta)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (15-28 Hafta)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (29-42 Hafta)

İlk Hamilelik Belirtileri ve İşaretleri Nelerdir?

Hamileliğin ilk iki haftası bir kadın için heyecan verici olsa da, çok popüler olan gebelik sıkıntılarının daha çok görüldüğü dönemlerdir. Hamile olduğunuzu bilmiyorsanız da, bu belirtiler ile anlaşılabilir. Sancılı göğüsler, mide bulantısı, baş dönmesi ve uyuşukluk kadınların 2 haftalık gebelikte baş başa kaldıkları semptomlardan sadece birkaçıdır.

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Sancılı Göğüsler: Bu dönemlerde göğüslerinizde sancılı hafif ağrılar, hassasiyet ya da sızlamalar görülebilir. Bunlar hamilelik belirtileri arasında sayılmaktadır.

Kramplar: Hamileliğin ilk ve ilerleyen dönemlerinde rahim büyümesinden ve hormonal değişikliklerinden dolayı kramplar yaşamanız doğaldır. Ek olarak şişkinlik ve sırt ağrısı gibi sorunlar da gözlemlenebilmektedir.

Hâlsizlik-Uyuşukluk: İlk hamilelik belirtileri arasında en çok görülenlerden biri de hâlsizliktir. Progesteron hormonunun seviyesi hızlı artığı için hâlsizlik yapabilir ve uykulu bir ruh hali içerisine bürünebilirsiniz.

Kabızlık: Aynı şekilde progesteron artışı, hamileliğinizde kabızlık sorunu yaşamanıza neden olabilir.

Baş Ağrısı: Bazı gebe kadınların belirttiğine göre hamileliğin ilk aşamalarında baş ağrısı olabilir. Aynı şekilde hormonal değişimler buna sebep olmakla birlikte baş ağrısı, yetersiz su tüketimi ve kansızlık nedeniyle de görülebilir.

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2. Haftada Gebelik Testi Yapılabilir mi?

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Fetüsün kendisi henüz gerçekleşmediğinden böyle erken zamanlarda test yaptırmak sonuç vermeyebilir ve bu da sizi zaman ve para kaybının yanında yorgun ve endişeli hale getirebilir.

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Ancak ilk iki hafta boyunca doktorun tavsiyesi ile progesteron seviyesi ölçümü için test yapılabilir. Bu hormon, bir fetüsün gelişimi ve plasenta oluşumu için uterusun (rahmin) hazırlanmasından sorumludur. Normalde ilk haftalardaki testler genelde planlı hamileliklerde bir problem yaşanırsa istenebilir.

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2 Haftalık Hamilelikte Kanama

2 haftalık gebelikte kanama normal mi? diye düşünebilirsiniz. Normal gebeliklerde hiçbir kanama görünmemektedir. Gebelik içerisinde kanama meydana geliyorsa bir sorun var demektir. Gebelikte kanama çeşitli sebeplerden olabilir. Hamileliğin ikinci haftasında oluşabilecek kanamaların üç sebebi vardır.

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Gebelikte kanama görüldüğünde ya bir düşük tehlikesi vardır çünkü gebelikte kanama düşük tehdidi olarak görülmektedir, ya önde gelen damarlarda bir açılma vardır ya da rahim ağzı yaraları vardır. Bu nedenle gebelikte kanama olursa, hemen doktora başvurulmalı ve nedeni araştırılmalıdır.

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Doktorlar tarafından açıklanan bir diğer yüzde de ise; tüm gebeliklerin %40'ında kanama olabiliyorken, tüm gebeliklerin sadece %15'inde düşük olmaktadır. Herhangi bir kanama düşük olacak anlamına gelmediği gibi olası bir tehlike için yakın takip edilmelidir.

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Acı ve Diğer Belirtiler

Hamileliğin erken evrelerinde, hamilelik oluşumu sırasında karın ağrısı ya da kramp gibi belirtiler görülebilir. Ağrının hassaslığına ve şiddetine göre zaten kişi doktora gitmesinin gerekli olup olmayacağını anlar. Doktora gidildiği takdirde de farklı bir sorun yoksa, uzman kişi ilk hamilelikse organizmada yabancı bir süreç olacağından bunların normal olduğunu belirterek sizi sakinleştirirler.

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Hamilelik planlı değilse gebeliğin ikinci haftasında bir kadın hamile kaldığını düşünmeyebilir, ancak karındaki önemsiz ağrılar buna işaret ediyor olabilir.

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Semptomların en belirgin belirtisi, embriyonun daha fazla büyümeye başladığı ve aktif olarak geliştiği 5-6. haftalarda ortaya çıkar. Bu semptomlardan biri, önemli ölçüde yükselmiş olan libido ya da yokluğu olabilir.

2. Hafta Gebelik Toksikozu (Sabah Bulantıları)

Gebelerin %60'ında görülen sabah bulantılarının kesin nedeni hala bulunamamakla birlikte, sebebi konusunda merkezi sinir sistemini etkileyen bir organizmanın ani bir hormonal değişimine neden olmasına inanılmaktadır.

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Gebelik toksikozu, genelde gebeliğin ikinci haftasında başlayıp onikinci haftasında sona erer. En yoğun olarak da sekizinci ve dokuzuncu haftalar olduğu belirtilmektedir.

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Gebelik toksikozundan muzdarip olanlar sabah bulantısı, kusma gibi rahatsızlardan şikayetçi olurken, bu durumlar yeterince havalandırılmamış havasız mekanlarda ve keskin kokularda daha da kötüleşebilir. Bu problem genellikle gastrointestinal sistemde kronik hastalıkları olan kadınlarda, sigara içenlerde ve büyük şehirlerde yaşayan kadınlarda ilk gebelikte ortaya çıktığı görülmüştür.

Sürekli bulantı ve kusma durumlarında hastanede yatma önerilebilir. Doktorlar da birçok destekleyici tedavi sunarlar.

Hamilelikte Sabah Bulantıları için Ne Yapmalı?

Beslenme günlük olarak en az 3 öğün olmalı ve sık ama küçük porsiyonlarda yenmeli.

Tüketilen yiyecekler hafif olmalı, yağlı olmamalı ve dengeli olmalıdır.

Sıcak içecekler de dahil çok sıcak yiyeceklerin tüketilmemesi önerilir.

Son öğünün akşam 8-9'dan sonra olmamasına dikkat edilmelidir.

8 saatten az uyunmamalı ve uykunuzu aldığınızdan emin olmalısınız.

Su tüketimi çok önemlidir. Gebelikte dehidrasyon olmaması için de günlük yaklaşık 2 lt. tüketim önerilir.

Gebelik bulantılarında kızılcık suyu faydalı olurken, limon dilimleri, zencefil çayı, portakal vb. de toksikozla boğuşmak için yararlıdır.

2 Haftalık Gebelikte Düşük Belirtileri

Bir kadın hamileliğin ikinci haftasında döllenme tam olarak gerçekleşmezse düşük bekleyebilir. Buradaki düşük konusu ile hamileliğin ilerleyen zamanlarından sonra gerçekleşen düşük olayından değil, sadece hamile kalmak için başarısız bir deneyimden bahsediyoruz.

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Bu gibi durumda doktorunuza danışarak, onun muayenesinden sonra bir dahaki sefere başarılı döllenme için talimatlar alabilirsiniz.

Düşüğün erken evrede olup olmadığını anlamak için bazı noktalara dikkat edilmelidir. Birçok kadın bunu adeti ile anlayabilir.

Ağır adet kanaması eşliğinde düşük gerçekleştiğinde bazen içerisinde ince grisi yumurta parçaları görülebilir.

Düşük sırasında kanın başlangıçta genellikle kahverengimsi bir tonu vardır. Kanama arttıkça da lekelenme parlak kırmızı olur.

Düşük sırasında kanama, hem orta hem de çok yoğun olabilir. Düşükten sonra kan 1-2 hafta süreyle boşaltılabilir.

Uzun süreli kanamalara karşılık ve hamileliği kurtarmak adına doktora başvurulmalıdır. Bu noktada da kan analizi yaptırmak düşük olup olmadığını anlamak adına iyi olabilir.

Kan plazmasındaki HCG seviyesi, düşükten sonraki 10 gün içinde bile yüksek kalabilir. Ayrıca bazal sıcaklığın standartlara kadar düşmesi de hamileliğin 2. haftasında sıklıkla düşük olduğu belirtisi olarak kabul edilir.

Ayrıca düşükle birlikte ağrı sendromu da gerçekleşebilir. Acı ve ağrı genellikle sırt ve karın bölgelerini kapsar. Ancak sadece bunlara bakarak düşük olup olmadığı anlaşılamaz. Doktora görünülmelidir .

2 Haftalık Hamilelikte Düşük Neden Olur?

Hamileliğin ilk haftalarında düşüğün nedeni tam olarak bilinememekle birlikte bazen çok sayıda nedenden kaynaklanabilir. Ancak en yaygını fetüsün genetik patalojileridir, denilebilir.

Hormonal dengesizlikler içerisinde bulunan progesteron eksikliği de bazı durumlarda düşüğe neden olabilmektedir.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar risk sebebi olabildiği gibi hamilelik planlanırken anne adayları enfeksiyonlara karşı aşılanmalı ve fetüsün gelişimine zarar verebilecek tüm enfeksiyonlar tedavi edilmelidir.

Ayrıca diğer bir hamilelikte düşük sebebi de, özellikle erken gebelikte, anne adayının doktor kontrolü dışında ilaç kullanımıdır. İlacın gerekli olduğu durumlarda doktorunuza danışarak güvenli bir şekilde kullanmayı unutmayın.

2 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Cinsellik

2 haftalık hamilelikte cinsellik konusunda eşler, yumurtanın sağlıklı tutulması için hazırlanmalıdır. Bir kadın için ilaç alımı sınırlandırılmalı ve beslenmeye dikkat edilmesi gerekli olduğu gibi, erkek için de üreme hücrelerinin artması için planlı hamilelikten 4-5 gün öncesinde mastürbasyondan kaçınması gerekir.

2 haftalık gebelikte cinsel ilişki, partnerler için herhangi bir uygun pozisyonda olabilir. Ancak vajinaya giren sperm hücrelerinin rahat hareketi için kadının bacaklarını yukarı pozisyona alarak tutması (duvara dayamak gibi) ve sırt üstü uzanması önemlidir.

Düzenli cinsel ilişki fetüsün oluşum sürecini etkilemeyecektir. Dikkate alınması gereken tek şey, dışsal bir şeyler kullanılmamasıdır; doğum kontrol hapları, yapay yağlayıcılar ya da cinsel oyuncaklar vb. Bu tür fazla elementlerin fetüs üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

2 Haftalık Hamilelikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

2 haftalık gebelik içerisinde daha önceden jinekolojik muayene olmadıysanız muayene yapılmalı ve doktorun istediği kan testleri yapılmalıdır.

Yumurtayı olumsuz yönde etkileyebileceğinden ve doğru oluşum sürecinden sapmasına neden olabildiğinden alkol ve sigara tüketimi yapılmamalıdır. Aynı şekilde kafein de almak istemeyebilirsiniz.

Özel temizleyiciler ile aşırı banyo yapmak, spermatozayı kötü etkileyebilir, dikkat edilmelidir.

Ayrıca cinsellik konusunda değinildiği gibi birleşmeden sonra sırt üstü uzanmak, bacakları yukarıda tutmak ve pelvisin altına bir yastık koymak, spermin uterusa girme şansını arttıracaktır.

Gebe kaldıktan sonra düşüğe karşı dikkatli olmak için fazla fiziksel egzersizler önerilmemektedir. Onun dışında doktorun önerisine göre belirli hamilelik egzersizleri de faydalı olacaktır.

Hamilelik sürecinde ilaç alımı sınırlandırılmalı, gerekli görüldüğünde doktora danışılmalıdır.

Stres, hamilelik sürecinde hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için tehlikelidir. Stres düzeyinizi düşük tutmaya dikkat edin.

Hamilelik başlangıcında doktorlar tarafından folik asit takviyesine başlama önerilmektedir. Doktorunuzun tavsiyesine uyarak bebeğin gelişimi için kullanılabilir.

Aynı şekilde folat bakımından zengin yiyeceklerden oluşan beslenme düzeni de tavsiye edilir.

Bir diğer önemli husus ise röntgen muayenesinde bulunmamanızdır. Hamileliğin başlangıcında doktora gittiyseniz, doktorunuzu bilgilendirmeyi unutmayın.

Uykunuzu iyi almaya özen gösterin.

2 Haftalık Hamilelik - Video

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2 Haftalık Gebelikte Neler Olur? adlı bu yazımızda sizler için birçok konu başlığını inceledik. Bunlardan bazılarını, "2 haftalık gebelik ultrason görüntüleri - 2 haftalık gebe karnı" ve "ilk hamilelik belirtileri," şeklinde dile getirebileceğimiz gibi; "2 haftalık hamilelikte kanama" ve "2 haftalık hamilelikte düşük belirtileri," benzeri başlıkları da sizler için inceledik ve aktardık. Hamilelik konulu içeriklerimizi takip etmeye devam edin. Rahat bir hamilelik geçirmenizi dileriz.

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