Hafta Hafta Gebelik - 3 Haftalık Gebelikte Neler Olur (Detaylı)

Hamile annelerin ya da anne olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de hamilelik döneminde neler yaşayacaklarıdır. Kendilerini yaşayacakları değişimlere hazırlamak isteyen anne adayları ve zaten 3 haftalık hamile olan annelerimiz için hafta hafta gebelik yazı serimizin, 3 haftalık gebelik bölümüne hoş geldiniz. Bu yazımızda sizi 3. haftada nelerin beklediğini, bebeğiniz ve vücudunuzdaki gelişimleri, neler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Siz de bu konuları merak ediyorsanız, hazırladığımız yazı dizimizin üçüncüsü olan "3 haftalık gebelikte neler olur?" ile sizleri baş başa bırakalım.

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik - 1 Haftalık Gebelikte Neler Olur? (Detaylı)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik - 2 Haftalık Gebelikte Neler Olur? (Detaylı)

3 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Neler Olur?

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3. hafta, bir kadının vücudundaki hamilelik değişimlerini anlaması için çok önemlidir. Bu değişiklikler, fiziksel olarak çok fazla hissedilmese de şunları içerir:

Yumurtlama, yumurtanın folikülden çıktığı süreçtir; Rahim iç kısmına döllenmiş yumurta implantasyonu.

Yumurtlama, gebeliğin 3. haftasında meydana gelir, olgun yumurtanın döllenmeye hazır olması ve folikülden fallop tüpüne salınması gerçekleşir. Bu andan 24 saate kadar, yumurta spermlerin en sağlıklı ve en hızlılarını karşılamaya hazırdır. Yumurta döllenmemişse, ölür ve uterusun kalın astarı ile regl kanamasında atılır.

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Yumurtlamanın, folikülden yumurtanın salınması ile başlayan süreç sadece bir kaç dakika sürer ve bu sürecin mucize olduğu açıktır. Folikül olgunlaşması yaklaşık 16-32 saat sürer. Yumurtanın folikülden salınması LH hormonu ile düzenlenir. Bu hormon, yumurtlamadan hemen önce büyük miktarlarda üretilir. Kan ve idrardaki LH artışı test edilebilir. Bu testler yumurtlamanın hamileliğinizi başlayıp başlamadığını öğrenmenize yardımcı olabilir.

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Yumurtlama öncesi ve sonrası süreçler, her kadın için oldukça farklı olabilir. Duyarlılığı yüksek olan kadınlar, yumurtalarının yumurtalıktan hangi gün içerisinde salındığını söyleyebilir ve hatta bunun sağ veya sol yumurtalıklardan hangisinden olduğunu söyleyebilirler.

Rahim, doğayla sağlıksız beslenme, alkol veya ilaç gibi dış olumsuz etkilerden korunur. Ancak döllenmiş yumurta uterusa girdiğinde ve astarının içine yerleştirildiğinde, bu değişecektir. Hamilelik süreci başladığından itibaren anne adayı, sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır.

Zigot, yaklaşık 40 saat süren uterus astarının içine yerleştirilir ve bu işlem karın bölgesinde hafif bir ağrıya ve hafif kanamaya neden olabilir. Süreç hücrelerin bölünmesi, hücrelerin uterusun astarında çok hızlı büyümesiyle devam eder. Sonuç olarak, düzensiz yüzeyde tüm besinleri anneden bebeğe taşıyacak olan bir kan damarı ağı oluşur. Bu plasenta gelişiminin başlangıcıdır. Embriyo minik bir insana dönüşecek ve yeni yetişen hücreler plasentayı ve bebeği koruyacak ve besleyecek göbek kordonunu oluşturacaktır.

Bilimsel olarak plasenta adı verilen “bebeğin eşi” hamilelik sırasında önemli bir organdır. Güçlü bir hormonal üretici olan plasenta, embriyoya damar yoluyla oksijen, besin maddeleri ve mikro elementler sağlar.

Plasenta bebeğin akciğerleri, sindirim organları ve böbrekler gibi davranır. Plasenta ayrıca bebeğe, doğum öncesi enfeksiyonlara neden olabilecek toksik elementler ve bakterilerden koruyucu bir bariyer görevi de görür. Hamileliği koruyan ve kadının vücudunu değiştiren hormonları üretir.

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3 Haftalık Gebe Karnı

3 haftalık hamilelikte göbek çıkar mı? diye sorulabilir. Hamilelik süreci döllenme aşamasından geçtiği için gebe karnı oluşmayacaktır. Yine de hafta hafta hamilelik yazılarımızın içerisine tüm haftalar için gebe karnı görüntülerini ekleyeceğiz.

Gebe karnı görüntüleri için hazırladığımız "Hamilelikte hafta hafta karın büyümesi" yazı dizimizi aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1-14 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15-28 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29-42 Hafta)

3 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

Hamilelik sürecinde bebek ultrason görüntüleri hakkında internet üzerinden araştırma yapılabiliyor. Hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri de gebe karnı görüntüleri gibi hafta hafta gebelik yazılarımızın içerisinde yer alacaktır.

Üçüncü haftada gebelikte merak edilen bebek boyu ve kilosu henüz yoktur.

3 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

Ultrason görüntülerini tüm haftalar için görmek istiyorsanız, hazırladığımız "hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri" yazı dizimizi aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (1-14 Hafta)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (15-28 Hafta)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (29-42 Hafta)

3 Haftalık Hamilelikte Vücuttaki Değişiklikler

Ana yumurtlama belirtileri şunlardır:

Alt karın bölgesinde kramplar.

Hafif bir ağrı ve belirli yumurtalıkta kramplar (yumurtlanmış yumurtalığın bulunduğu yer).

Çiğ yumurta akını andıran artmış servikal mukoza.

Artan cinsel dürtü ve hassasiyet.

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Yumurtalıktan çıktıktan sonra, yumurta, döllenmeyi bekleyen 12-48 saatlik kısa bir ömre sahiptir. Sperm daha canlıdır, 6-7 güne kadar döllenebilir. Bu nedenle, bebek sahibi olmak isteyen çiftler için gebe kalma süresini tanımlamak çok önemlidir. Yumurtlama, dişi üreme sisteminin sağlıklı bir şekilde çalıştığının önemli bir göstergesidir.

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Yumurtanın sperm ile karşılaşması yaklaşık 2-6 saat sürer. Milyonlarca sperm yumurtayla buluşmak için acele eder, ancak çoğu bu tehlikeli ve zorlu yolculukta hayatta kalmaz. En güçlü olanı tüm zorlukların üstesinden gelerek döllenmeyi gerçekleştirecektir. Gebe kalan yeni bir yaşamın gerçek doğası budur: sadece bir spermin amacına ulaşmasına izin verilirken diğerleri ölür. Eğer ikiz gebelik yoksa.

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Yumurtanın koruyucu zarından geçtikten sonra “şanslı kazanan”, gebe kaldığını gösteren kadın bedenini değiştirecek olayları başlatır. Artık tüm kimyasal değişiklikler ve sinir uyarıları, döllenmiş yumurtayı kadının vücudunda korumayı amaçlayacaktır.

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Ovuma nüfuz ettikten sonra spermatozoid artık kuyruğunu tutmaz ve başı yumurta çekirdeği ile birleşir. Sperm kafası ve yumurta, her biri 23 kromozom içerir. Birlikte kaynaştıktan sonra, şimdi 46 kromozom içeren gelecekteki bebeğin başlangıç ​​hücresi olan zigotu oluştururlar. Babanın ve annenin hücrelerinden oluşan bu yeni mükemmel oluşum, artık tüm bebeğin fiziksel özelliklerini belirleyen benzersiz bir genetik koda sahiptir; göz renginden kulakların şekline kadar.

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Döllenmeden sonraki ilk saatlerde, zigot, fallop tüpünü aşağı doğru hareket ettirerek hücre bölünmesini başlatır. 21. güne dek, şimdi dut şeklinde olan döllenmiş embriyo rahim içine ulaşacaktır. Bu küçük küçük oluşum (yalnızca 0,2 mm boyutunda) rahime yerleşmeye hazırdır.

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3 Haftalık Gebelikte Anne Adayı Neler Hisseder?

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Bazı anne adayları böylesine erken haftalarda bile karınlarındaki değişimi hissedebilir. Yumurtanın yumurtalık tüplerinden geçerek rahim bölgesine doğru inişini ve hücre bölünmelerini... Ancak maalesef doktorlar böyle erken bir aşamada herhangi bir belirgin duyumun henüz mümkün olmadığına inanır.

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Tarif edilen ilk belirti ve semptomların yanı sıra, hamileliğin 3 haftasında meydana gelen vücuttaki değişiklikler, her anne adayı için farklı ve karakteristik olabilir. 3 haftalık gebelerde en yaygın his, mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik, artmış meme hassasiyeti, iştahta değişikliklerdir. Ancak, yine de 3 haftalık gebelerin büyük bir çoğu hiçbir şey hissetmez.

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Hamilelikte Sabah Bulantıları için Ne Yapmalı?

Sık ama küçük porsiyonlarda günlük en az 3 öğün beslenme olmalı . Ayrıca yiyecekler hafif olmalı, yağlı olmamalı ve dengeli olmalıdır.

. Ayrıca yiyecekler hafif olmalı, ve dengeli olmalıdır. Sıcak yiyeceklerin tüketilmemesi önerilir .

yiyeceklerin . Akşam 8-9'dan sonra bir şey yenmemesine dikkat edilmelidir.

Uyku iyi alınmalı ve 8 saatten az uyunmamalı .

. Gebelikte dehidrasyon olmaması için günlük yaklaşık 2 lt. su tüketimi önerilir.

Gebelik bulantılarında kızılcık suyu faydalı olurken, limon dilimleri, zencefil çayı, portakal vb. de gebelik toksikozu (sabah bulantıları) ile boğuşmak için yararlıdır.

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3 Haftalık Gebelikte Hamilelik Belirtileri

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Progesteron, hamilelik ve fetüsün yaşamı için anahtar bir hormondur. Büyük miktarlarda üretilen bu hormon, döllenmiş yumurtanın uterus kaslarını ve ligamentlerini gevşetmeye yardımcı olur, önce uygun şekilde tutturur, sonra gelişmeye hazırlanır.

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Kadının progesteronu düşükse doktor bunu düzeltmek için doğru ilacı önerecektir. Birçok uzman bu hormonu, gebeliğin ilk haftalarında sabah bulanmasına ve yorgunluğa neden olduğu için hamileleri uyarıyor. Ayrıca hamilelik sırasında kadının göğüslerini büyüten progesterondur.

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Üçüncü haftanın sonunda kadın, hamileliğin tüm bariz belirtilerine sahiptir:

İdrar yapma, dış mekan yürüyüşleri sırasında bazı sorunlara neden olabilen gebelik problemidir ve bu soruna hormonlar neden olur,

Yorgunluk ve uyuşukluk,

Artan östrojen düzeyleri tarafından tetiklenen artan koku alma duyusu. En sevdiğiniz parfüm mide bulantısı hissetmenize neden olabilir ve bunun tersine hiç sevmediğiniz bir boya kokusu çok fazla mutluluk getirebilir,

düzeyleri tarafından tetiklenen artan koku alma duyusu. En sevdiğiniz parfüm hissetmenize neden olabilir ve bunun tersine hiç sevmediğiniz bir boya kokusu çok fazla mutluluk getirebilir, Yemek tercihleri ​​hızla değişir, vejetaryenler sebzeleri et ve bifteklere değişirken; et severler de sadece sebze tüketmeye başlayabilir. Pek çok kadın bu dönemde bazı gıdalara karşı güçlü bir isteksizlik yaşamaktadır.

Anne adaylarının enerjileri genellikle sabahları, hamilelikten önceki enerjileri ile aynı değildir, sabah rahatsızlığı, baş dönmesi ve mide bulantısı olması normaldir. Yatakta yapacakları besleyici bir kahvaltı idealdir. Anne bebeğin gelişimi için yeterince folik asit almalıdır. Gebelik için tehlikeli olduğundan dolayı anne adayı bu dönemde yoğun fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır. Hamilelik testi 4. haftadan sonra en net sonucu verecektir.

AYRICA: Test Yapmadan Hamile Kaldığımı Nasıl Anlarım?

3 Haftalık Gebelikte Muhtemel Problemler

Yumurta yerleşimine neden olan zorluklar.

Bazı enflamatuar süreçler kronikleşebilir ve gebe kalmakta sorunlara neden olabilir. Pelvisteki inflamatuar bir süreç, döllenmiş yumurtanın uterusa ulaşma şansı bırakmayan yapışma oluşumuna neden olabilir. Bu, ektopik bir hamilelik olduğunda gerçekleşir.

bir olduğunda gerçekleşir. Ektopik hamilelikte kadın genellikle alt karın bölgesinde ağrı çeker ve kan izleriyle lekelenir. Buna tubal gebelik denir.

denir. Ektopik gebelik, ultrason taraması ile teşhis edilebilir. Tıptaki gelişmelerle birlikte, bu sorunu çözmek için laparoskopi kullanılır.

3 Haftalık Gebelikte Düşük Belirtileri

Ne yazık ki, 3 haftalık hamilelikte düşük söz konusu olabilir. 8 kadından 1'i ilk trimesterde bebeklerini kaybediyor. İşte derhal bir doktora gidilmesi gereken belirli belirtiler.

AYRICA: Düşük Nedir? Hamilelikte Düşük Neden Olur? Düşük Belirtileri Nelerdir?

En endişe verici işaretler:

Maalesef, kahverengi renkte boşalan adet kanaması gibi ancak daha yoğun ve büyük bir kanama.

Yoğun kasık ve karın ağrısı.

Şiddetli kanama durumunda, derhal hastaneye götürülerek tıbbi yardım alınırsa bebeğiniz için hala bir şans olabilir.

Bazen erken bir düşük, herhangi bir belirti göstermeyebilir, bir kadının hamileliğinden haberi yoktur. Regl kanamasının erken ya da geç olduğunu düşünebilir ancak kanama sırasında bir fetüs keseyle dışarı atılabilir.

3 Haftalık Gebelikte Düşük Neden Olur?

Bazı hormonlar erken düşüklere neden olabilir. Bazı kadınlarda progesteron eksikliği düşük yapabilir.

erken düşüklere neden olabilir. Bazı kadınlarda progesteron eksikliği düşük yapabilir. Yine bu dönemde geçirilen ağır grip ve enfeksiyonlar .

ve . Bebeğe bağlı kromozom problemleri.

3 Haftalık Gebelikte Cinsellik

3 haftalık gebelikte cinsel ilişki, partnerlerin birbirini rahat hissedeceği herhangi bir uygun pozisyonda gerçekleşebilir.

Düzenli cinsel ilişki fetüsün oluşum sürecini etkilememekle birlikte doğum kontrol hapları, yapay yağlayıcılar ya da cinsel oyuncaklar vb. dışsal şeylerin kullanılmaması önerilebilir. Doktorunuza da danışarak bu konuda sizin için daha uygun, etkili bilgiyi alabilirsiniz.

3 Haftalık Hamilelikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

3 haftalık gebelik daha gelmeden öncesinden jinekolojik muayene kontrolleri başlanmalıdır. Doktorun tavsiyelerine göre yapılacak adımlar dikkatle yerine getirilmelidir.

daha gelmeden öncesinden jinekolojik muayene kontrolleri başlanmalıdır. Doktorun tavsiyelerine göre yapılacak adımlar dikkatle yerine getirilmelidir. Yumurtayı olumsuz yönde etkileyebileceğinden alkol ve sigara tüketimi kesilmelidir.

kesilmelidir. Özel temizleyiciler ile aşırı banyo yapmak, spermatozayı kötü etkileyebileceğinden önerilmez.

3 haftalık gebelikte ve sonrasında alt karın bölgelerinde artmış akıntı ve ağrılar meydana gelebilir. İstenmeyen komplikasyonlara yol açabileceğinden, bu dönemde yoğun fiziksel aktiviteden kaçınmak daha iyidir. Ağrı devam ederse ve akıntılar artarsa, anne adayı derhal doktoruna danışmalıdır.

ve sonrasında alt karın bölgelerinde artmış akıntı ve ağrılar meydana gelebilir. İstenmeyen komplikasyonlara yol açabileceğinden, bu dönemde yoğun daha iyidir. Ağrı devam ederse ve akıntılar artarsa, anne adayı derhal doktoruna danışmalıdır. AYRICA: Emzirirken Yapılan Yanlışlar Nelerdir? (4 Yanlış) Doktorun önerisiyle belirli hamilelik egzersizleri de faydalı olacaktır.

Hamilelik sürecinde ilaç alımı sınırlandırılmalı, gerekli görüldüğünde doktora danışılmalıdır.

Stres düzeyinizi düşük tutmaya ve uykunuzu iyi almaya dikkat edin.

Folat bakımından zengin yiyeceklerden oluşan beslenme düzeni de tavsiye edilmekle birlikte doktorunuz tarafından gerekli görülürse folik asit takviyeleri de yapılır.

Bir diğer önemli husus ise röntgen muayenesinde bulunmamanızdır. Hamileliğin başlangıcında doktora gittiyseniz, doktorunuzu bilgilendirmeyi unutmayın.

3 Haftalık Hamilelik - Video

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