Hamilelikte (Gebelikte) Yüzmenin Faydaları Nelerdir?

Hamilelik dönemi içerisinde anne adayları için en faydalı sporlardan birisi de yüzmektir. "Hamilelikte denize girilir mi?" tarzında sorularla sıkça karşılaşıyoruz. Hamilelikte yüzme konusunda denize girmek, havuza girmekten daha çok tercih sebebidir. Ancak gebelikte denize girerken de aşırı yorucu hareketlerden kaçınmalı, bol su tüketilmeli ve sıcakta fazla kalınmamalıdır.

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Spor yapma konusunda anne adayının doktoru engel olacak bir şey demediyse haftada 3-4 gün, günde 30 dakika olacak şekilde yüzmek gebelik için faydalıdır. İsterseniz, hamilelikte yüzmenin faydalarını aşağıdan inceleyelim.

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Gebelikte Yüzmenin Faydaları

Diğer sporlar gibi yüzmek de psikolojik olarak bir rahatlama sağlar ve anne adayı için stresi önler. İlk aylarda daha çok görülen gebelikte kusma ve bulantı sorunlarının azalmasını sağlar. (Bazı hamilelerde de tersi olabilir.) AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Merdiven İnip Çıkmak Güvenli mi? Zararlı mı? Yüzmek anne adayının bel ve sırt ağrıları için iyi gelir. Sporun vereceği enerji ile halsizlik ve yorgunluk problemlerini azaltır. Gebelikte yüzme ile birçok kas gurubu çalıştığı için kas sistemi güçlenir ve vücut çeviklik kazanır. Anne adayının uyku sorunu var ise giderir ve düzenli uyku uyumalarını sağlar. Anne ve bebeğin bol oksijen alınımını sağlar. AYRICA: Hamilelikte Otobüs Yolculuğu Yapılır mı? Zararlı mı? (Tavsiyeler) Birçok anne adayının şikayeti olan hamilelikte aşırı kilo alımını önler. Ayrıca anne adayının doğum sonrası daha kolay bir şekilde formuna dönmesini sağlar. Gebelikte yüksek tansiyon sorunlarının önüne geçilir. Doğum sancılarını azaltır ve doğumun anne adayı için daha rahat olmasını sağlar.

Bunların yanı sıra hamilelikte yüzme konusunda anne adaylarının yüzerken kramp riskinden dolayı fazla açılmaması ve sığ sularda yüzmesi önerilir.

Hamilelikte yüzmenin faydaları hakkında bunları dile getirebiliriz. Hamilelikte yüzmek konusunda doktorunuzdan farklı bilgilendirmeler aldıysanız, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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