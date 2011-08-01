Hamilelikte (Gebelikte) Yüzmek Sakıncalı mı? Nasıl Yüzmeli?

Birçok anne adayı hamilelikte yüzmek konusunda sorun olup olmayacağını düşünüp, "hamilelikte yüzebilir miyim?" ya da "gebelikte havuza veya denize girebilir miyim?" şeklinde sorular soruyor. Yüzmek sakıncalı değil, tam tersine oldukça faydalıdır ve tavsiye edilmektedir. Hamilelikte yapılan egzersizlere ek olarak yüzmek de, gebelik süresince yapılabilecek en sağlıklı sporlardan birisidir. Tabii ki diğer hamilelik egzersizleri de yapılırsa daha sağlıklı bir gebelik süreci geçirilebilir.

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Ayrıca hamilelikte sırt ağrısı ya da bel ağrısı problemlerinde de anne adaylarına yüzmek önerilir. Bunların yanı sıra gebelikte ilk aylarda meydana gelen bulantı ve kusma sorunlarına iyi gelmesi olayı da, yüzmenin faydaları arasında gösterilmektedir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Nasıl Yüzülür?

Hamilelikte yüzmek ne kadar faydalı olsa da yapılan hareketlere dikkat etmek gerekir. Dalma, su kayağı, jakuzi, sauna gibi aktivitelerden uzak durulmalı, aşırı yorgunluktan kaçınılmalı ve dikkatli, sakin yüzülmelidir.

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Süre olarak da hamilelik süresince haftada 3-4 gün, günde yarım saat olacak şekilde yüzme yeterlidir. Yüzmek için de sabahın erken saatleri, fazla sıcaklık yokken tercih edilebilir. Ayrıca sahile yakın, sığ yerlerde yüzülmelidir. Gebelikte kıramp girme olayı daha yüksek görüldüğü için bu öneri dikkate alınmalıdır.

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Bunların yanı sıra her sporda olduğu gibi yüzme öncesi anne adayı hafif hareketlerle ısınmalı, yüzme sırasında fazla hareket yaparak vücut ısısını arttırmamalı ve uzun süre nefes tutma gibi eylemlerden kaçınmalıdır.

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Anne adayı cilt sağlığına da özen göstermeli ve sadece yüzerken deniz kenarında değil, günlük yaşamda da öğle saatlerinde, yüksek sıcaklarda dışarı çıkmamalıdır ve yeterli sıvıyı almalıdır. Hamilelikte yüz bölgesindeki lekeler, salgılanan hormonlardan ve güneşten olduğu için güneşli havalarda dışarı çıkılacaksa şapka - gözlük kullanılmalı ve yüksek faktörlü güneş kremleri sürülmelidir.

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Denizden çıktıktan sonra ise ıslak kalınmamalı, kurulanmalı ve kıyafet değiştirilmelidir. Güneşlenme ise hiç yapılmamalıdır. Çünkü uzun süreli alınacak yüksek sıcaklık düşük tehlikesini doğurabilir.

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Buna ek olarak "hamilelikte yüzmek zararlı mı?" sorusuna cevap olarak dediğimiz gibi yüzmek sakıncalı değil faydalıdır, ancak düşük tehlikesi, gebelikte su gelmesi, kanama geçirilmesi gibi durumlar söz konusu ise diğer aşırı aktivitelerin yanı sıra yüzmek de sakıncalıdır.

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Yüzmeye başlamadan önce ve sonrasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli sıvı içecekler tüketilmelidir ve öncesinde bir şeyler yenmediyse anne adaylarının yüzmek dahil tüm sporlardan sonra meyve vb. besimler ile kan şekeri dengelenmelidir.

Hamilelikte (Gebelikte) Havuzda mı Yoksa Denizde mi Yüzülür?

Hamile olmayanlar için deniz ne kadar sağlıklı ise, anne adayları için de havuza göre daha sağlıklıdır. Havuzda yüzmek yerine denizde yüzmek daha çok tavsiye edilir. Bunun sebebi ise havuzlar daha çok kalabalık olduğu için enfeksiyon riski daha fazladır. Üstelik havuzların temizlenmesi için suya katılan kimyasal maddelerin aşırıya kaçılması gebeliğe zarar verebilir.

Hamilelikte yüzme konusunda havuz temizliği için suya katılan kimyasalların aşırı olmadığı ve suyun temiz olduğu biliniyorsa, gebelikte havuza girmek için bir sakınca yoktur. Ancak yine de "hamilelik döneminde deniz mi, havuz mu?" denilirse havuzlardan uzak durulması daha doğru bir seçim olacaktır. Bunun dışında denizlerde de kimsenin girmediği, kirli suların karışma ihtimali olan sahil kesimlerinde denize girmemek gerekir. Kaplıcalara gidilecekse de suyun çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir, sıcak sulara yüzmek için girilmemelidir.

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