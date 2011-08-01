Hamilelikte Voleybol Oynanır mı? Zararları Nelerdir? (Dikkat!)

Hamilelik öncesi voleybol geçmişi olan ya da oynamayı seven biri, "hamilelikte voleybol oynanır mı?" sorusu sorabilir. Hamilelik döneminde dikkat edilerek bazı sporlar yapılmakla birlikte voleybol oynamak kesinlikle zararlıdır. Biz de bu yazımızda hamilelikte voleybol oynamanın zararları konusunu kaleme alacağız.

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Hiçbir doktor hamilelik sırasında voleybol oynamaya izin vermez. Doktorun yasaklamasındaki en büyük nedenlerden biri de bu sporun etkisinin yüksek ve yorucu olmasından dolayı, yaralanmalara ve düşüğe neden olabileceğindendir.

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Aslında hamilelikte voleybol oynamak hakkında doktora bile sormadan herkesin bu sporu zararlı ve yapılamaz göreceğini düşünüyoruz. Ancak düşünmeyenler ya da bilmeyenler için tekrarlıyoruz. Bununla birlikte gebelikte voleybol oynamak gerçekleştirilirse ne gibi zararları olabilir buna bakalım.

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Hamilelikte Voleybol Oynamanın Zararları

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1.) Düşme Riski

Bilindiği gibi voleybol oynarken sürekli hareket halindesinizdir ve ayaklarınız üzerinde çevik olmalı ve ani dönüşler yapılmalıdır.

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Hamilelikle birlikte karın büyümesinden kaynaklı denge noktasını kaybedebilirsiniz. Ani dönüşler ile hızlı hareketler yapmak, dengenizi kaybederek kayma ve düşme riskini doğurur. Her şeyde olduğu gibi hamileyken voleybol oynarken de düşmek tehlikelidir. Kendinizin yaralanmasının dışında doğmamış bebeğinizde de komplikasyonlara neden olabilir.

2.) Çarpışma Riski

Voleybol sporu, temasların görülebileceği ve bazen de çarpışmanın olduğu bir spordur. Takım arkadaşınız ile çarpışmak hamileyken tehlikelidir.

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Topa doğru uzanayım derken karnınızın üzerine düşebilir ya da başka arkadaşınızın da topa uzanmaya çalışmasıyla çarpışabilirsiniz, böyle durumda da hem siz hem de bebeğiniz için tehlikeli olabilir.

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Hamile birinin karın üzerine düşmesi çok tehlikeli ve ciddi hasarlara neden olabilir. Hatta anne karnındaki bebek için ölümcül olabilir. Böyle bir durumda yaşanabilecek plasenta kesintisi nedeniyle şiddetli kanama ve bel ağrısı yaşanır. Bu durumda derhal doktora başvurulmalıdır.

3.) Eklem Yaralanması Riski

Bir kadın hamileyken, eklemlerini çevreleyen bağları yeterince destek alamadığından dolayı daha savunmasız haldedir. Bu nedenle de genel eklem ağrıları görülebilir. Eklem bağlarındaki desteğin azalmasıyla birlikte de yaralanmalara karşı daha hassas olunmaktadır.

Hamilelikte voleybol oynamak, eklemlerinize daha çok baskı yapacağından sıklıkla bel ağrısına neden olur ve ileri seviyesinde de bu durum kronikleşebilir.

Sonuç olarak; voleybol oynamayı sevebilirsiniz ancak hamilelikte voleybol oynamak, riskleri öğrenildikten sonra hiç düşünülmemelidir. Hamilelik sırasında doktor tavsiyesiyle birlikte düşük etkili spor hareketleri yapılabilir. Ancak hamilelik gibi özel sürecinizde hem kendiniz hem de bebeğiniz için voleybol gibi yorucu ve yüksek etkili sporlardan kaçının.

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