Hamilelikte Ata Binilir mi? Zararları Nelerdir?

Hiç ata bindiniz mi ve ata binmeyi seviyor musunuz? Ata binmeyi seven kadınlar, sevdikleri bu aktiviteyi yapabilecekler mi diye, hamile kaldıkları zaman akıllarına "hamileler ata binebilir mi?" sorusu gelebilmektedir. Hamilelikte ata binmek konusunda ne gibi risklerin olduğunu ve güvenli olup olmadığını öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.

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Hamileler Ata Binebilir mi? Güvenilir mi?

Gebelik öncesi ata binme konusunda isterseniz profesyonel bir binici olun, ancak hamile kaldığınızda doktorunuzun yanı sıra binici arkadaşınız ya da eğitmeniniz varsa bile onlar da ata binmeyi bırakmanız gerektiğini söyleyecektir.

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Gebelikte ata binmek, doktorunuz tarafından asla onay verilmeyecek bir şeydir. Ata binerken aşırı derecede mutlu ve rahat hissetseniz bile hamilelikte ata binmenin riskleri incelendiği takdirde ata biniyorsanız da bırakmayı düşünürsünüz. İsterseniz hamilelik dönemi içerisinde ata binmenin ne gibi tehlikeleri olduğuna geçelim.

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Hamilelikte Ata Binmenin Zararları!

Hamilelik süreci içerisinde doktor tavsiyesi almadan ya da fazla bir şey olmaz deyip ata binmeyi tercih edenlerin karşılaşacağı riskler şu şekildedir;

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1.) Kaza Riski

At binme, genellikle sakin ve güvenli gibi görünse de hamilelikte kaza olabileceği riski unutulmamalıdır. Atın bir şeyden korkması ya da sizin at üzerindeyken rahatsızlanmanız attan düşme şeklinde bir tehlikeyi doğurabilir.

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Bildiğiniz gibi hamileyken vücudun merkezi değiştiğinden denge kaybetme ve düşüş yaşama riski daha çok artmaktadır. Hamilelikte düşmek bile tehlikeliyken, at üzerinden düşmek hem sizin hem de bebeğiniz için daha ciddi sorunlara neden olur.

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2.) Rahatsızlık Verebilir

Hamilelik öncesi at sürmek rahat ve güzel gelse de, hamilelikte ata binmek rahatsız edici hissettirebilir. Gebelikte karın büyümesi nedeniyle rahatsızlık ve hissedilebilecek acı artabilir. Ayrıca bu durum devam ettikçe baş dönmesi ve bulantı yaşama durumunu da beraberinde getirir.

3.) Sürekli Hareket Hali Bebek için Tehlikeli

Bilindiği gibi ata binerken bir yukarı ve aşağı şeklinde sürekli hareket söz konusudur. Hamilelikte bu durumun sürekli tekrarlanması bebeğiniz için tehlikeli olabilir.

Ani ve sürekli zıplama şeklinde hareketler, karnınızdaki bebeğiniz için yaralanma ve ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilir.

Egzersizin yanında aktivite olarak da binicilik, çok eğlenceli ve en sevdiğiniz bir şey olabilir. Ancak hamilelikte bundan kaçınmalı ve hem kendiniz hem de bebeğiniz için daha dikkatli olmalısınız. Unutmayın ki, hamilelikte ata binmek doktorlarında karşı olduğu bir olaydır. Gebelik öncesi yaptığınız tüm fiziksel olayları ve egzersizleri, hamilelik ile birlikte doktorunuza danışarak onay almalısınız. Hamilelik sonrası kendinizi toparladıktan sonra ata binme etkinliğinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

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