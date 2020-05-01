Hamilelik, anne adayları için daha bir dikkat edilmesi gereken önemli bir süreçtir. Bu yüzden anne adayları birçok konuda sorular sorabiliyor. Bunlardan birisi de, yaz aylarında hamilelik geçirenlerle alakalı oluyor. "Gebelikte güneşlenmek bebeğe zarar verir mi?" sorusu oldukça sık soruluyor.

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Hamilelikte (Gebelikte) Güneşlenmek Zararlı mı? Bebeğe Zarar Verir mi?

Bazı anne adayları bu konuları bilmeyince ve araştırmayınca da hamilelikleri yaz aylarına geldiğinde güneşlenmekten ve denize girmekten kaçınıyorlar. Yaz hamileleri için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olan güneşlenmek de hem yararlı hem de zararlıdır.

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Çünkü güneş ışığının yapısında yararlı olabilecek birtakım vitamin ve mineraller mevcuttur. Hamilelikte doğru beslenme ile birlikte D vitamini alınmasının yanı sıra Güneş'ten de biraz almak faydalıdır. Ancak bu dikkatli ve doğru saatlerde yapılmalıdır.

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Biliyorsunuz ki, günümüz koşullarında eskisi kadar sağlıklı bir güneş ışını bulunmuyor. Daha çok kavurucu sıcaklık, sıcak çarpmaları ve kanser gibi hastalıklara yol açmasından dolayı her bireyin belirli saatlerdeki güneş ışığından kaçınması gerektiği doktorlar tarafından anlatılmaktadır.

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Bu yüzden anne adaylarını da güneş ışığının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaması gerekmektedir. Ayrıca yaz hamilelerinde diğer anne adaylarına göre daha çok su kaybı olduğu için bol bol su tüketilmelidir. Fazla su kaybı yaşanması hem anne adayı için hem de karnındaki bebeğine giden kan miktarında azalmalara sebep olduğundan zararlıdır.

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Bu nedenle hamilelikte denize öğlen saatlerinde girmemek ve güneşlenmemek gerekir. En ideal saat, sabahın erken saatleri ve güneş batmadan önceki saatlerdir. Gebelikte bronzlaşmak amacıyla uzun süre güneşte kalınmamalıdır. Hamilelik için sakıncalı sonuçlar oluşabilir.

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Aksine hamilelik döneminde yapılacak güneşlenmek doğru saatlerde yapılırsa da faydalıdır. Bunun için günün ilerleyen saatlerinde güneş batmadan önce 15 dakikalık bir sürede yapılacak güneşlenme faydalı olabilir.

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Unutmayın bu bronzlaşmak için değil, güneşten faydalanmak içindir. Güneş altında kalarak bronzlaşmak kesinlikle yapılmamalıdır.

Bunların yanı sıra hamilelik döneminde salgılanan MSH (Melanin Stimulan Hormon) artışına bağlı olarak güneşe duyarlılık daha fazla olur ve vücudun belirli bölgelerinde (karın, yüz, genital bölge ve bacaklar vb) esmerleşmeler ve kararmalar görülebilir. Normalde hormon sebebiyle oluşan bu kararmalara güneş ışığı daha çok etki ederek artırabilir.

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Anne adaylarının diğer bir merak ettiği de "hamilelikte güneş kremi zararlı mıdır?" sorusudur. Cildinizi güneşten korumak için güneş kremi kullanabilirsiniz. Ancak güneşten koruyucu kremlerin içerisinde bulundurduğu kimyasallardan dolayı fazla sürülmemesi önerilmektedir. Ayrıca güneş kremi seçiminde mineral filtreli ve fiziksel bariyelli kremler seçilmelidir. Almadan önce bunu doktorunuza ya da eczacınıza danışarak hangi markanın uygun olabileceğini öğrenebilirsiniz.

Anne adaylarının bu kremleri kullanmaları ve güneşlenmeleri ilk üç aylık ve son üç aylık dönemlerinde kesinlikle risklidir ve kaçınılmalıdır.

Güneşe çıkma zorunluluğu olan anne adaylarının daha açık renkler giymesi ve de başlarını şapka ile korunması gerekmektedir.

Hamilelikte Solaryum Zararlı mıdır?

Aynı şekilde hamilelikte solaryuma girmek güneş ışığı ile aynı etkileri yapabilir. Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda solaryuma girmek, hamilelikte önemli olan B9 vitaminin yıkımına neden olduğu gösterilmiştir.

Gebeliğin ilk haftalarında vücutta fazlaca bulunan folik asit (B9 vitamini), bebeklerde görülen "nöral tüp defektleri" adındaki bazı doğumsal anomalileri %50 oranında azaltmaktadır. Solaryuma girmekte B9 vitaminini azaltığı için zararlıdır. Aynı şekilde yüksek sıcaklıktan dolayı hamilelikte saunaya girmek de zararlıdır.

Hamilelikte güneşlenmek konusunda bunları dile getirebiliriz. Yaz hamileliği yaşadıysanız, gebelikte güneşlenmek konusunda neler yaptığınızı aşağıdan bizlere yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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