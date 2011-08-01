Hamilelikte Tenis Oynanır mı? Güvenli mi?

Hamilelik dönemi bir kadın için oldukça önemli ve özeldir. Hamileliğiniz doğrulandıktan sonra bebeğiniz için doğru olan her şeyi yapmak istersiniz. Hamilelik süresince egzersiz yapmaya, yüzmeye veya diğer fiziksel aktivitelerin güvenli olup olmadığını merak edebilirsiniz. Bunlardan biri de "hamilelikte tenis oynanır mı?" sorusudur. Biz de bu yazımızda gebelikte tenis oynamak konusuna değineceğiz.

AYRICA: Hamilelikte Voleybol Oynanır mı? Zararları Nelerdir? (Dikkat!)

Hamilelikte Tenis Oynanır mı?

Gebelik evreleri ve belirtileri her anne adayı için farklılık gösterebilir. Farklı egzersiz hareketleriyle ilgili kararlar yaşam biçiminize, gebelik belirtileri ve alışkanlıklarınıza bağlıdır. Gebelikte tenis oynamak konusunda da daha önceden bu spor ile uğraşmıyorsanız oynamamanız gerektiğini söyleyebiliriz.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Merdiven İnip Çıkmak Güvenli mi? Zararlı mı?

Önceden bu spora alışkanlığınız yoksa ve gebelikte öğrenmeyi düşünüyorsanız, doktorunuz da buna izin vermeyecektir. Ancak önceden düzenli tenis oynama geçmişiniz varsa gebelik sürecinde de izin verilebilir. Öyle ki, birçok tenis oyuncusu hamilelik dönemlerinde de tenis oynamışlardır. Bunlardan biri de tenis yıldızı Serena Williams'dır. Ancak profesyonel olsanız bile ilerleyen dönemlerde ilk zamanlardaki tempoyla oynanmayacaktır.

AYRICA: Hamilelikte Otobüs Yolculuğu Yapılır mı? Zararlı mı? (Tavsiyeler)

Aynı şekilde gebelik öncesi tenis oynuyorsanız da hamilelik ile birlikte oynadığınız seviyede dikkatli bir şekilde oynamanız gerekmektedir. Yani tenis geçmişiniz var diye gebelikte yüksek seviyede oynamamalısınız. Örneğin Serena Williams'ın vücudu yüksek seviyede profesyonel olarak oynamaya şartlandığı için hamilelik döneminin ilk dönemlerinde de bu seviyede oynamaya devam edebilir. Fakat ortalama bir kadın, uzun ya da yoğun şekilde oynamamalıdır.

AYRICA: Hamilelikte Ata Binilir mi? Zararları Nelerdir?

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

AYRICA: Hamilelikte Güneş Kremi Zararlı mı? Nasıl Kullanılır?

1.) Doktorunuza Danışın

Hamilelikte tenis oynamak düşündüğünüz bir şey ise öncelikle ilk işiniz bunu doktorunuza danışmak olmalıdır. Uzun süre tenis oynuyorsanız, doktorunuzun hamilelik döneminde de buna izin vermesi düşünülebilir. Ancak dediğimiz gibi önceden bir geçmişiniz yoksa kesinlikle başlamamalısınız.

AYRICA: Hamilelikte Saç Boyatılır mı? Hamileyken Saç Boyamak Sakıncalı mı?

Hamileyken yeni bir aktiviteye başlamak, vücut için hazırlıksız ve yeni olacağından fazla baskı alınmaktadır. Gebeliğin karmaşık ve dikkat edilmesi gereken bir dönem olduğunu unutmayın ve bu nedenle doktorunuzla görüşmeyi pas geçmeyin. Doktorunuz izin verse bile hamilelikte tenis oynamak için bazı kısıtlamalar olacaktır.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Yüzmenin Faydaları Nelerdir?

2.) Vücudunuzu Dinleyin

Tenis sporu da refleks, denge ve enerji gerektiren bir spor olduğu için vücudunuza dikkat etmeniz gerekir. Hamilelik dönemi enerjinizin fazla kullanıldığı bir dönem olduğu için çabuk yorulabilirsiniz ve refleksleriniz yavaşlar.

AYRICA: Hamileliği Yaza Denk Gelenlere Öneriler! Yaz Hamileliği

Aynı şekilde hamileliğiniz ilerledikçe bebeğinizin kilo almasıyla birlikte ağırlığı artar ve vücudunuzu dengelemeniz zorlaşabilir. Bu gibi durumlarda da düşme riski daha çok arttığından kendinize ya da bebeğinize zarar verebilirsiniz. Bu nedenle denge kaybetmemek için geniş açıdan gelen toplarda hızlı hareket ve uzanmaktan kaçının.

AYRICA: Hamile Olmanın Avantajları Say Say Bitmiyor

Hamileler tenis oynayabilir mi? şeklinde doktorunuza danıştığınızda doktorunuz tenis oynamanıza izin vermiş olsa da size talimatlar verecektir. Bunlara uyun. Bir gün oynadıktan sonra öbür gün yorgun hissedebilir ve dinlenebilirsiniz. Ayrıca tenis topla oynandığı için yaralanmalara dikkat etmelisiniz. Vücudunuz dinlenmek istiyor ise oynarken oyunu kesmeli ve vücudunuzu dinlemelisiniz. Böyle durumlarda gevşeyin ve rahatlayın.

Hamileliğinizin ilk dönemlerinde dikkatli olarak oynamanız için izin verilse de, üçüncü trimestere doğru ilerlediğinizde bu tarz yorucu sporlardan kaçınmanız istenebilir. Bunlar yerine daha orta dereceli egzersizler yapabilirsiniz.

Hamilelikte tenis oynanır mı? sorusunun açıklamasını yapmış bulunduk. Hamilelik döneminde kazanmak değil sadece eğlenmek için tenis oynayacağınızı unutmayın. Gebelik çok hassas bir dönemdir ve vücudunuza gereken dinlenme ve özeni göstermelisiniz. Doktorunuz sizin fiziksel durumunuz ve tıbbi kayıtlarınıza hakim olduğundan söylediği her şeyi dinlemenizde fayda vardır. Gebelikte tenis oynamak konusunda farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdan yazabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek yazılar: