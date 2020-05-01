Düşük Nedir? Hamilelikte Düşük Neden Olur? Düşük Belirtileri Nelerdir?

Hamilelikte düşük, hamile bir kadının başına gelebilecek en üzücü olaylardan bir tanesi olarak dile getirilebilir. Bu yüzden, düşük ile ilgili bilinmesi gerekenler çerçevesinde sizler için çok detaylı bir araştırma gerçekleştirdik. Yani "düşük belirtileri", "düşük nasıl olur", "düşük neden olur" gibi birçok soru işaretini sizler için, cevaplamaya çalışacağız. Hamilelikte düşük korkusu yaşamanız normal bir durum. Ancak düşük hakkında bilinmesi gerekenler hakkında fikir sahibi olur iseniz, endişe duymanıza da gerek kalmayacaktır.

AYRICA: Gebelikte Şişkinlik (Gaz Sancısı) Neden Olur? Nasıl Önlenir?

Dilerseniz hemen şimdi, hamilelikte düşük konusu üzerinde detaylı bir şekilde duralım ve merak edilen tüm soruların yanıtlarını beraber verelim, okuyalım, öğrenelim ve bu konu hakkında bilinçlenelim.

AYRICA: Hamilelikte El Şişmesi (Ödem) Neden Olur? Nasıl Geçer?

Düşük Nedir? Hamilelikte Düşük Ne Anlama Gelir?

AYRICA: Miyom (Myom) Şikayetleri - Sorulan Sorular ve Cevapları

Düşük dediğimiz olay veya kendiliğinden düşük olarak adlandırılan bu durum, 20 haftalık hamilelikten hemen önce cenin kaybı ile sonuçlanır. Yani bu olay "düşük," olarak adlandırılır ve özellikle gebeliğin ilk üç ayında meydana gelmektedir.

AYRICA: Hamilelikte Saç Dökülmesi Sebepleri ve Tedavisi Nedir?

İlk üç ayında meydana gelen düşükler erken düşük, ilk trimester'ın sonu ile 20. hafta arasında gerçekleşen düşüğe ise geç düşük adı verilmektedir. Düşük kavramı tıp dilinde "Abortus" olarak geçer ve düşükler, genellikle kişinin kendi kontrolünde, bilgisi dahilinde olmayıp, çeşitli spesifik tıbbi nedenler ile meydana gelebilmektedir.

AYRICA: Gebelikte Dehidrasyon (Sıvı Kaybı) Nasıl Anlaşılır? Belirtileri - Tedavisi

Fakat elbette, mevcut risk faktörleri ve olası düşük belirtileri, nedenlerinin bilinmesi, bu konuda ihtiyaç duyulabilecek birçok çerçevede size fayda sağlayacaktır. Çünkü böyle bir durumla karşılaştığınızda, destek almak ve doğru tedaviye ulaşmanız için bu yönde bilgi sahibi olmanız, oldukça avantaj sağlar.

Düşük Belirtileri Nelerdir? İşte Gebelikte Düşük Nedenleri

Düşük yapmak, mevcut belirtiler ile beraber, hamilelik evresine bağlı olarak değişebilir. Bunlar, zaman zaman o kadar hızlı gerçekleşir ki, bu süreçte hamile olduğunuzun farkında bile olmadığınız zamanlar olabilir. Fakat elbette, belli başlı düşük belirtileri mevcuttur. Dilerseniz öncelikle bunları sıralamak istiyoruz.

Vajinal kanamalar.

kanamalar. Vajinada yoğun lekelenmeler.

Vajinadan sürekli gelen yoğun sıvılar.

Karın ağrıları ve kramp.

ve kramp. Şiddetli bel ağrıları .

Yukarıdaki düşük belirtileri çerçevesinde, eğer ki bir tanesini bile yaşıyor iseniz, kesinlikle uzman bir hekime başvurmanız tavsiye edilmektedir. Fakat şöyle bir gerçek de var, her kanama düşük belirtisi değildir. Daha çok kahverengi ve kırmızı benzeri kanama var ise, işte bu durumlar düşük belirtisi olabilir. Doktorunuz emin olabilmek adına, size birkaç test yaptırmak isteyebilir. Dolayısı ile bu gibi belirtilere sahip iseniz, korkmadan, öncelikle alanında uzman bir hekime başvurunuz.

Düşük riskini artıran, birçok faktör mevcut olabilir. Ancak genellikle gerçekleşen düşükler, yapılan veya yapılmayan şeylerden ötürü gerçekleşmez. Yani tıbbi birtakım sebepler olabilir. Bunlardan emin olabilmek için, doktorunuz tarafından bazı düşük nedenleri kontrol edilmelidir.

Hamilelikte doğal olarak vücudunuz yeni gelişmekte olan fetüsünüz için hormon ve besin sağlamaktadır. Bu gerçekleşenler, bebeğinizin gelişimini sağlar. İlk trimester düşüğünün ana sebeplerinden biri ise, cenin normal bir şekilde gelişemediği için meydana gelebilmektedir. Fakat düşük nedenleri bazında farklı nedenler de söz konusu olabilmektedir.

1) Kromozom & Genetik Sorunlar

Kromozomlar, genleri tutmaktadır. Gelişmekte olan bir fetüse ise, bir kromozom seti anne tarafından, diğer bir kromozom seti ise baba tarafından gelir. Dolayısı ile kromozom bazlı birtakım anormallikler, düşük tehlikesini doğurabilir. Peki nedir bu kromozom anormallikleri? İşte bazı örnekleri sizler için açıklıyoruz.

İntrauterin Fetal Ölüm: Burada, embriyo oluşmakta ancak düşük belirtileri daha görülmeden veya hissedilmeden önce gelişme durur.

Blighted ovum: Hiçbir embriyo formu bulunmaz.

Molar Gebelik: Burada ise, her iki kromozom seti babadan gelir, bu yüzden de herhangi bir fetal gelişim söz konusu olmaz.

Benzeri sorunlar, embriyo hücreleri bölündüğünde veya hasarlı bir yumurta ve sperm hücresi nedeni ile tamamen rastgele olarak da ortaya çıkabilir. Plasenta ile ilgili sorunlar da düşük sebepleri arasında yer almaktadır.

2) Yaşam Tarzı ve Kişisel Alışkanlıklar

Arka plânda meydana gelen olası sağlık problemleri ve yaşam tarzı alışkanlıklar da, elbette fetüs gelişimine engel olabilmektedir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, spor yapmak veya düzenli cinsel ilişkide bulunmak, düşük sebebi değildir. Yani çalışmak da, radyasyon ve zararlı kimyasallar söz konusu olmadığı müddetçe, düşük tehlikesi arz etmez ve fetüsünüzü de etkilemez.

Bu arada, fetüs gelişimini etkileyen faktörler nelerdir, gibi soru işaretiniz olabilir. Fetüs gelişimini yanlış ilaç ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme ve yanlış diyet gibi durumların etkileyebileceği gibi, tiroid hastalığı ve ileri yaş grubuna dahil olmak da ilgili faktörler arasında yer almaktadır. Ayrıca travma, diyabet ve hormonel sorunlara ek olarak, obezite ve şekil bozukluğu olan uterus ve yüksek tansiyon da fetüs gelişimini etkileyen bir diğer faktörler arasında yer almaktadır.

Dolayısı ile sıraladığımız faktörleri göz önüne alarak, eğer ki benzeri veya direkt aynı durumları yaşıyorsanız, lütfen bunları kontrol ediniz. Ayrıca bir ilaç kullanırken, ne olursa olsun, doktorunuza da danışmayı unutmamalısınız.

Haftalara Göre Düşük Yapma Oranı Nedir?

Düşüklerin çoğu gebeliğin ilk üç ayında yani ilk 12 hafta içerisinde meydana gelmektedir. Hamileliğin ilk haftaları ise, düşük yapma riskinin en yüksek derecede olduğu dönemleri kapsar. Hamilelik süreci altı haftaya ulaştığı zaman ise bu risk daha düşecektir. Ayrıca hamileliğin 13 ve 20 haftaları arasında düşük olma riski daha da azalır. Ancak, düşük yapma riskinin, hamileliğin herhangi bir noktasında da meydana gelme olasılığına sahip olduğunu unutmamak gerekir.

Düşük & Periyot Ayrımı Nasıl Yapılabilir?

İçeriğimizde belirttiğimiz gibi, hamile olduğunuzun farkında bile olmadığınız bir zaman, düşük söz konusu olabilir. Ayrıca adet dönemindekine benzer bir şekilde, düşük yapma belirtilerinden bazıları kanama ve krampla da ilişkilidir. Dolayısı ile, bir düşük ile mi yoksa bir adet döngüsü ile mi karşı karşıya kaldığınızı anlamanız gerekebilir. Bunun için ise, aşağıdaki faktörleri kendinize göre değerlendirebilirsiniz.

Belirtileri: Çok şiddetli ve daha da ağırlaşan sırt ve karın ağrıları, yoğun akıntılar, düşük işaretleri arasında yer almaktadır. Zamanı: Gebelikte erken düşük olasılığı , biraz daha fazla olabilir. Çünkü sekiz hafta sonrasında düşük tehlikesinin hamileliğinizi etkileme olasılığı daha azdır. Süresi: Düşük yapma belirtileri çok fazla ağrıların yoğun olarak yaşanmasını sağlar, adet döngüsüne göre daha çok uzun sürdüğü de bir gerçektir. Sonuç olarak, ağır bir kanama yaşıyor ve bunun düşük olasılığı olduğuna inanıyorsanız, derhal bir uzmana başvurmalısınız. Bu şekilde kesin olarak düşük tehlikesi mi söz konusu olduğunu veya adet döngüsü gibi normal bir durum olup olmadığı konusunda kesin bir karara varabileceksiniz.

Düşük Yapma Nedenleri Nedir? Düşükten Korunmanın Yolları

Meydana gelen çoğu düşük, kendi gerçekleşen veya elinizde olmayan durumlardan meydana gelen bir durumu kapsar. Ancak bazı durumlar gerçekten de düşük olasılığını artırır.

Travma, alkol ve sigara kullanımının yanı sıra, radyasyona maruz kalmak ve aşırı kafein tüketimi de düşük sebebi olabilmektedir. Ayrıca serviks ve uterus problemleri de bunlardan bazılarıdır. En önemlisi ise şu ki, yaşlanmak düşük yapma riski doğurabilir. Yani 35 yaş üzerindeki kadınların düşük yapma riski, çok daha fazladır.

Bir kere düşük yaptınız diye, diğer doğum için de düşük söz konusu olacak diye bir kesinlik yoktur.

Düşük Türleri Nelerdir? Hamilelikte Düşük Türleri

Hamilelikte yaşanan düşükler çok çeşitlidir. Yani düşük belirtileri ve hamilelik evresine bağlı olarak, doktorunuz tarafından bu teşhis konulacaktır. Düşük türlerinden bazılarını ise aşağıda listeliyor olacağız. Okumaya devam ediniz.

Tam Düşük: Tüm hamilelik dokularının vücuttan atılmasıdır.

Kayıp Düşük: Embriyonun sizin bilginiz dışında ölmesidir.

Tehdit Eden Olası Düşük: Kramplar ve kanamalar ile yaklaşmakta olan olası düşüklerin göstergesidir.

Kaçınılmaz Düşük: Kanama, kramp ve servikal dilatasyon varlığı da, düşüğün kaçınılmaz ve gerçekleşmesinin kesin olduğunu göstermektedir.

Septik Düşük: Rahminiz içerisinde bir enfeksiyonun meydana gelmesi ile, ortaya çıkan düşük durumuna verilen isimdir.

Düşük Önlemek için Ne Yapmalı? Düşük Önleme Yolları

Aslında tüm düşüklerin önlenemeyeceğini söylemekle başlamak gerekiyor. Ancak, sağlıklı bir hamilelik süreci yaşamak ve bu süreci korumak için birtakım adımlar atılabilir, tedbirler de alınabilir. Dolayısı ile bu yönde alabileceğiniz tedbirler ile ilgili sizlerle birtakım maddeler paylaşmak istiyoruz.

Düzenli doğum öncesi bakımı almak.

almak. Hamile iken alkol ve sigara içmemek .

. Gebelik sürecinde mevcut kiloyu korumak.

Çok fazla kafein tüketiminden kaçınmak.

Enfeksiyonlara karşı dikkatli olmak.

Yukarıdaki maddelere dikkat ederek, düşük olasılığına karşı dikkatli olmak için kendinize daha iyi bakabilirsiniz. Ancak unutmamalısınız ki, bir kere düşük yaptığınız diye, diğer gebeliğiniz de düşük ile sonuçlanacak diye kesin bir yargıya varılamaz. Ki istatistiklere göre düşük yapan birçok kadın, diğer gebeliklerini oldukça sağlıklı geçirmişlerdir. Olumsuz düşünmeyin.

Bu içeriğimizde, hamilelikte düşük hakkında birçok konu çerçevesinde bilgi vermeye, sizler için araştırma yapmaya ve bunları sunmak için elimizden gelen eforu sarf etmeye çalıştık. Düşük yapmak, herkesin başına gelebilir. Ancak bu yüzden pes etmemelisiniz. Bir diğer gebeliğiniz sağlıklı olabilir. Yani gebelik konusunda kendinize olan inancınızı yitirmeyin. Eğer düşük yaşıyorsanız, lütfen bir profesyonel destek alın. Düşük nedenleri ve düşük belirtileri gibi konularda daha fazla bilgi sahibi olarak, düşük tehlikesine karşı daha da tedbirli olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

İlginizi çekebilecek yazılar: