Miyom (Myom) Şikayetleri - Sorulan Sorular ve Cevapları

"Miyom nedir, neden olur? Belirtileri ve çeşitleri nelerdir?" gibi sorular ile miyomların (myom) daha sık kimlerde görüldüğü ve nasıl teşhis konulduğuna dair aşağıdaki yazımızda uzunca bahsetmiştik. Bu yazımızda ise miyom şikayetleri nelerdir? sorusuna odaklanarak, miyomlarla kanser, kısırlık veya hamilelik hakkında sorulan kısa soru ve cevaplarına yer vereceğiz.

AYRICA: Miyom (Myom) Nedir? Neden Olur ve Belirtileri Nelerdir?

Kadınlarda rahim ve rahim ağzında görülen ve halk arasında "ur" olarak adlandırılan, rahmin düz kas dokusundan gelişen iyi huylu (kanser olmayan) tümoral yapılara miyom denir. Ayrıca rahim (uterus) içinde her yerde bulunabildiğinden dolayı myoma uteri veya uterin fibroid diye adlandırılabilirler ve rahimde bulunan myomlara ise myom nüvesi denir.

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Ergenlik öncesi görülmesi son derece nadir olan miyomlar, sıklıkla 30-40 yaşları arasında ortaya çıkar ve menopoz sonrası küçülür. Miyomların neden oluştuğu tam olarak bilinmese de genetik yatkınlığın oluşu ve östrojen hormonunun fazla oluşumu miyom bulunma nedenlerinden bazılarıdır.

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Miyomlar Nasıl Çıkarılır?

Miyom tedavisi, hastaların şikayetlerine ve ilerleyen zamanlarda çocuk isteyip istememesine göre şekillendiği için, çocuk sahibi olmayı düşünmeyen, çocukları var ve ailesi tamamlanmış ve ileri yaştaki kadınlarda bazen miyomların alınması yerine rahmin alınması önerilir. Öncelikle rahmin gebelik döneminde bebeği taşımak dışında bilinen bir görevi olmadığı bilinmelidir. Ayrıca rahmin alınmasının menopoza girmiş olmakla aynı şey olmadığı da öğrenilmelidir.

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Bunları bilmeyen hastalar için rahmin alınması antipatik gelebiliyor ve kendilerini kötü hissedebiliyorlar. Bunun dışında ailesini tamamlamış kadınlarda rahmin alınması sonucunda bir daha (miyom tekrarlaması, kanama problemleri, rahim veya rahim ağzı kanseri vb.) hiçbir sorunun yaşanmayacağı da unutulmamalıdır.

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Rahim içine doğru büyümüş bir miyom için histeroskopi adı verilen yöntem ile vajinadan özel aletlerle rahme girilerek çıkarılabilirken, çok sayıda ve rahim içine gömülü miyomlar için de genellikle açık ameliyat (laparotomi) ile çıkarılması önerilir. Operasyon uygulanan tüm myomların rahme ve özellikle iç zarına zarar vermeden çıkarıldığı bilinmelidir.

Doğumdan Sonra Miyomlar Küçülür mü?

Doğumdan sonra rahmin kanlanması azalacağı ve gebelik döneminde artış gösteren hormon seviyeleri düşeceği için miyomlar çoğunlukla küçülür, ancak her zaman küçülmeyebilir.

Sezaryen Doğumda Miyom Alınır mı?

Gebelik boyunca hormonlarda artış olduğu için yeni miyomların oluşması ya da mevcut miyomların büyümesi mümkündür. İlerleyen gebelik anlarında rahim büyüdüğünden ve kanlanması arttığı için miyoma ulaşmak için rahim kasına yapılan bir etki ciddi kanamalara neden olabilir.

Bu nedenle yüzeysel olarak yerleşim gösteriyorsa ve küçük sapla rahime bağlandıysa sezaryen sırasında miyom alınması pek önerilmez. Çok sorun yapmıyorsa sezaryen sırasında miyomların çıkarılması şart değildir. Çünkü gebelik sonrası tüm miyomlarda küçülme eğilimi olmaktadır. Ancak çok ağrılı durumlarda sezaryen ile birlikte miyomların alınabilmesi de olabiliyor.

Miyom (Myom) Kansere Dönüşür mü?

Miyomlar, iyi huylu patolojiler olduğu için kanserli hücreler değildir. Kansere dönüşmeleri hakkında da bilimsel bir veri yoktur. Kadınların çoğunda bulunabilen hatta bazılarının kendinde bulunduğunun farkında olmadan oluşup geçen miyomlar için, "Kansere dönüşür mü?" sorusu fazla düşünülmemeli ve korkulmamalıdır.

Miyom Çıkarılma Ameliyatı (Myomektomi) Riskleri Nelerdir?

Myomektomi, genel anestezi altında uygulanan bir ameliyat olduğu için genel anesteziye bağlı oluşabilecek problemler bu ameliyat için de görülebilir. Fakat tecrübeli bir doktor tarafından dikkatli, uygun ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilen ameliyat ve tecrübeli anestezi uzmanı olması bu riskleri çok azaltır.

Ayrıca miyom ameliyatları rahme uygulanan kesiler nedeniyle kanlı ameliyatlar olduğundan çok sayıda miyomu alınacak hastalar için, gerekli durumlarda kan nakli yapmak adına birkaç ünite kanın hazırlanması da kan kaybı risklerini en aza indirir.

Bunun yanı sıra ameliyatın hızlı bir şekilde tamamlanması ve yapışıklığı en aza indirmek için ek bazı önlemler alınmasıyla yapışıklık oluşma riski de azaltılabilir.

Miyom Ameliyattan Sonra Tekrar Oluşur mu?

Miyomlar, genetik yatkınlığa bağlı olarak görülebildiği için miyomu olan bir kadının rahmi alınmadığı sürece tekrar oluşma riski vardır. Ancak bazı ameliyatlarda da gözle görülemeyen küçük miyomların tamamen temzilenmemesiyle de bu durum görülebilir. Myom üretmeye yatkın bir rahim tekrar miyom oluşturabilir. Son olarak tekrar myom oluşma oranının %15 seviyelerinde olduğunu belirtelim.

Miyom Ameliyatı Öncesi Neler Yapılır?

Miyom ameliyatı öncesi yapılması gerekenler arasında doktorun istediği akciğer filmi, EKG, kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleridir. Ayrıca anestezi hekimi tarafından da başka şeyler istenebilir.

Hastada kronik bronşit, astım gibi sorunlar varsa da solunum fonksiyon testleri istenebilir. Ayrıca hastadan ameliyatın olacağı sabah hastaneye en az 8 saatlik bir açlıkla gelmesi istenir.

Miyom Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Birçok kişi miyom ameliyatı sonrası kanama, iyileşme süreci, bakımı, spor yapmak, cinsel ilişki gibi konularda sorular sorabiliyor. Kapalı olarak yapılan miyom ameliyatlarında iyileşme süreci daha çabuk ve bakımı kolaydır. Açık miyom ameliyatında ise hastanede yatış süresi biraz daha uzundur.

Hasta ameliyat sonrasında hastanede 1 - 3 gün kadar kalır ve taburcu olup eve çıktıktan sonra da 7 - 10 gün kadar evde dinlenebilir. Eğer gebelik planlanıyorsa genç hastalarda 6 ay kadar bir bekleme süresi verilir. Daha ileri yaşlarda ise 3 ay sonrasına planlanan gebeliklere izin verilebilir.

Miyom Ameliyatı Sonrası Ne Tür Şikayetler Görülebilir?

Miyom ameliyatından sonra kesi yerinde, karın içinde ya da idrar yollarında birtakım iltihaplar veya enfeksiyonlar gelişebilir. Bunlar ağrı, kusma, bulantı ya da ateş yapabilir.

Karın içindeki büyük damarlarda zedelenme ile miyom ameliyatı sonrası kanama görülebilir ve şiddetine göre rahim alımına kadar gidebilir. Miyom ameliyatı sonrasında rahim iç zarında ve karın içi organlarında da yapışıklıklar meydana gelebilir.

Miyom Ameliyatından Sonra Ne Zaman Cinsel İlişkiye Girilebilir?

Miyom ameliyatı sonrası cinsel ilişki, çıkarılan miyomun boyutuna ve çıkarıldığı yere göre değişebilir. Rahmin dışına doğru büyüyen ve küçük boyutlu miyomlarda bu süre kısa olabilirken, rahim iç zarına doğru büyüyen miyomlarda ise bu süre biraz daha uzayabilir.

Genel olarak miyom ameliyatı sonrası 6 hafta ara verdikten sonra cinsel hayatınıza dönebilirsiniz. Ancak gebelik planlanıyorsa bu süre daha uzayabilir. Yara iyileşmesine yönelik gebeliğe 6. aydan sonra izin verilebilir.

Miyom Ameliyatı Sonrası Hamile Kalınır mı?

Miyomektomi sonrası gebelik oranı %22-66 arasında değişebilmektedir. Ortalama olarak %55 oranında hamile kalınmaktadır. Ayrıca 35 yaşından genç kadınlarda bu oran daha yüksektir. Bunun yanı sıra kadınlarn %80’inde herhangi ek bir tedaviye gerek kalmadan hamilelik gerçekleşmektedir.

Miyom Ameliyatı Sonrası Doğum Nasıl Olmalı?

Miyomektomi yapılırken miyom sayısına ve yerlerine göre birden fazla kesi yapılacağı için daha sonra buralar dikiş ile kapatılır. Bu nedenle miyomektomi sonrası gebeliklerde rahim yırtılması riski biraz daha yüksektir. Bu risk nedeniyle pek çok jinekolog, myomektomi sonrası doğum şeklinin sezaryen yapılması önerilir.

Miyomu Olan Hamile Kalabilir mi?

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi miyomun büyüklüğüne ve konumuna göre gebelikte sorunlar çıkabilir. Onun dışında miyomlu olunduğu farkedilmeden hamile kalınabilir. Bunların önlenmesi için gebelik düşünen kadınların gebe kalmadan önce jinekolojik muayene olmaları önerilir.

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Belirli boyutun üzerindeki miyomların gebelik öncesi alınması gerekir. Hamilelikte miyomlu olanlarda da ağrılar ve miyom büyümeleri oluşabilir. Bu kadınlara gebelik süresince ve sezaryen sırasında myomektomi önerilmez.

Miyom Ultrasonda Görülür mü?

Miyomlar, yapılan jinekolojik muayeneler ile tesadüfen farkedilebileceği gibi ultrasonlar ile de görülebilir. Özellikle muayene ile miyom tespiti yapılırsa, ayrıca ultrason ile de tam netlik belirlenebilir ve boyutları ölçülebilir. Bazen CT, MR, SİS, HSG, laparoskopi gibi diğer tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.

Miyom Kısırlık Yapar mı?

Kadınlar tarafından sorulan diğer bir soru da "miyomlar hamile (gebe) kalmaya engel midir?" sorusudur. Miyom hastalarının yaklaşık %10'unda kısırlık tespit edilmiştir. Ancak bu hastalarda kısırlık için myom dışında farklı sebepler de saptanmıştır.

Rahmin dışına doğru gelişen (subseröz) miyomların kısırlık yapmadığı ve gebeliğe engel olmadığı gösterilirken, rahmin iç kısmındaki alana doğru büyüyen (submüköz) miyomların rahmin iç yüzeyini deforme ettiğinden dolayı gebeliği engelledikleri (kısırlığa) ve erken doğuma neden oldukları bildirilmiştir.

Bunun dışında rahim ağzının şeklini ve yerleşimini bozarak spermlerin rahim içerisine geçmesini zorlaştırarak gebeliğe engel olabilir.

Miyom (Myoma Uteri) Belirtileri Nelerdir?

Miyomlar, sıklıkla belirti vermediği gibi büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre bazı belirtiler gösterebilir. Ara kanamalar, normalde ya da gebelikte miyom ağrısı ve cinsel ilişki sırasında ağrı oluşumu gibi önemli şikayetlerin yanı sıra büyük boyutlara ulaştılarsa diğer dokulara yapılacak baskılarla da problemler görülebilir.

Örneğin; miyomun idrar torbasına baskı yapmasıyla sık idrara çıkma olabilirken, kalın bağırsağa baskı yapıldığında ise kabızlık şikayetine sebebiyet verebilir.

Miyomların Oluşma Sebebi Nedir?

Bazı kadınlarda miyom oluşurken, bazılarında ise hiç oluşmayabilir. Miyom oluşumu sebebi henüz net olarak saptanmasa da miyom görülenler incelendiğinde genetik yatkınlığının olduğu ya da östrojen hormonu gibi kadınlık hormonlarının fazla oluşu görülmüştür.

Her Miyom Ameliyat Gerektirir mi?

Küçük olan ve fazla şikayeti olmayan miyomların ameliyat olması gerekmez. Takip edilerek gözlemlenebilir. Ancak şiddetli ağrılara ve kanamalara neden olan ve hızla büyüyen miyomlar ameliyat gerektirir.

Hamileyken Miyomu Olanlar

Gebelikte miyomu olanlar, yerleşmiş olduğu bölgeye, büyüklüğüne ve sayısına bağlı olarak şikayetlerin farklılığı görülebilir. Submüköz ve intramural miyomlar tekrarlayan düşüklere, kısırlığa ve erken doğum tehdidine neden olabilir.

Özellikle miyom dejenerasyonunun daha fazla görüldüğü 20. ve 22. haftalarında hassas davranılmalıdır. Şiddetli karın ağrıları olursa doğumun başlamasına bile neden olabilir.

En fazla sorun çıkaracak olanlar submüköz (rahim içine doğru büyüyen) yerleşimli miyomlardır. Gebelik öncesi de bu miyomların belirlenmesi halinde, uygun tedavi gerçekleştirilerek bu miyomların çıkarılması gerekir.

Miyom Tedavisinde İlaç Kullanımı

Maalesef miyomlar ilaçlarla tedavi edilmez, sadece etkisi azaltılabilir ya da ameliyat için kolaylık sağlanabilir. Ağrıları gidermek için çeşitli ilaçlar verilebileceği gibi miyom çıkarma ameliyatı öncesinde de ilaçlardan faydalanılabilir.

İlaç olarak GnRH Anologları, geçici olarak menopoz yarattıkları için miyomların küçülmesini sağlarlar. 6 aylık bir kullanımda miyomların boyutlarında %50'ye varan küçülme sağlanır ve büyük miyomlu hastalara ameliyat öncesinde kullandırılarak, ameliyatın daha kolay geçmesi sağlanır.

Androjenler (erkeklik hormonu) ilaç olarak verildiklerinde kanamalar gibi miyomların neden olduğu bazı rahatsızlıklar engellenebilir.

Ayrıca GnRH agonistleri, GnRH antagonistleri, mifepriston, danazol, gestrinon, selektif östrojen reseptör modulatörleri, selektif progesteron reseptör modulatörleri, levonorgesterol içeren RİA (mirena) gibi ilaçlar da nadiren ve daha çok araştırmalarda kullanılan ilaçlardır.

Miyom için Bitkisel Tedavi

Polikistik over, kist, polipler ve miyom için Prof. Dr. İbrahim SARAÇOĞLU, soğan kürünü önermiştir. Soğan kürü, doktorunuzun verdiği tedaviye ek olarak uygulanabilir. Ayrıca soğana karşı alerjinizin olmaması gerekmektedir. Hekiminize danışmadan ve ilaç verildiyse onları almadan sadece bu kürleri denememelisiniz. Ayrıca soğan kürünün 3 cm'den yukarı olan kist ve miyomlar üzerinde başarı oranı düşüktür.

Soğan kürü, miyom dışında birçok kadınsal rahatsızlıklar içinde tedavi edici bir kürdür.

Miyom Tedavisi için Soğan Kürü Yapılışı

Bir adet soğanın kök kısmını kesin ve kabuklarını soyun. Ardından 4 veya 6 parçaya ayırın. 1,5 bardak suda 5 dakika boyunca kaynatın ve süzün.

Adet başlamasına 15 gün kala günde 2 defa (çalışıyorsanız öğlene gerek yok, sabah - akşam olabilir) soğan suyunu aç karnına içebilirsiniz.

Her seferinde taze olarak yapılmalıdır. Soğuk olarak değil, ılık - sıcak arası bir şekilde tüketilmesi unutulmamalıdır.

İlk ay 15 gün, diğer aylar 10'ar gün olmak üzere toplamda 4 ay boyunca yapabilirsiniz.

Sizlere bu yazımız ile "miyom şikayetleri nelerdir?" hakkında bilgi vermeye çalıştık. Umarız aradığınız bilgiye ulaşmışsınızdır. Miyom şikayetleri hakkında sorularınız ya da yaşadığınız endişeler varsa doktorunuza danışmayı unutmamanızı tavsiye ederiz.

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