Miyom (Myom) Türleri (Çeşitleri) Nelerdir?

Miyom ameliyatından önce neler yapılır? ya da dikkat edilmesi gerekenlerin yanı sıra miyom ameliyatı (Miyomektomi) sonrası hamilelik veya cinsel ilişki gibi birçok soruyu miyom (myom) şikayetleri yazımızda derlemiş ve elimizden geldiğince cevaplamaya çalışmıştık. Bu yazımızda ise sizler için miyom çeşitleri nelerdir? konusunu inceledik. Günümüzde pek çok kadının karşılaştığı miyom (myom) problemi, miyom çeşitlerine göre farklılık gösteriyor.

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Miyomlar (myom) 4 farklı çeşitte meydana gelir ve 9 farklı tipte bulunur. Genellikle ilk dönemde ağrı yapmayan miyomların bir çoğu ilk dönemlerinde hissedilmez ve tesadüf eseri yapılan muayenelerde ortaya çıkar ya da büyüyen miyomlar bazı önemli bölgelerde yer aldıklarından dolayı ağrı oluşturabilirler. Siz de miyomunuzun çeşidi ve tipini bilirseniz, tedavi sürecinizi o kadar kolay ilerletebilirsiniz.

Özellikle 20 - 30 yaş arası her 10 kadının 2'sinde meydana gelen miyomlar, genellikle zararsız, kas dokusunun gelişimi ile oluşan yapılardır ancak, bu miyomlar yerleştikleri bölgelere göre bazı problemler meydana getirebilirler. Özellikle rahim içerisindeki miyomlar, bazı durumlarda gebeliğe engel bile olabilirler.

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Ayrıca halk arasında geçen "Miyom kansere neden olur mu?" gibi sorular da olukça fazladır, miyomlar sadece belirli bir yapıya gelen kas dokularıdır ve miyomların kanser oluşturduğu kanıtlanmamıştır. Bu nedenle kadınları miyom için akıllarında kurdukları senaryolar yersizdir ve sizin tedavi sürecini geciktirmeye çalışmanızdan, sizi strese sokmaktan başka bir işe yaramazlar. Bu nedenle miyomunuzu iyi bir şekilde araştırmalı ve tedaviye başlamalısınız.

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Elbette miyomların çeşitleri olduğu gibi sayıları da vardır. Bazı kadınlarda tek seferde yalnızca 1 miyom (myom) oluşabilirken, bazılarında da aynı anda birden çok miyom oluşur. İşte tüm bunların tedavisi için miyom çeşit ve tiplerini bilmemiz gerekir. 4 farklı grupta incelenen miyom türlerine göz atalım.

Submukozal Miyomlar (Rahmin iç tabakasındaki miyomlar)

Yukarıdaki resimde de gördüğünüz gibi (submuköz myom) rahmin alt tabakasında (uterin kavitesinin altında) oluşan ve en az rastlanan miyom (myom) çeşididir. Submukozal miyomların bazıları hiçbir belirti ve ağrı göstermezken bazıları da (boyutları dolayısıyla) aşırı gelişmesi ile birlikte kordon tüplerinin yolunu tıkayarak gebe kalınmasını (infertilite) engelleyebilir. Ayrıca gebelik döneminde de gelişebilen bu miyomlar, hamilelik döneminde birçok ciddi soruna yol açabilir.

Genellikle submukozal miyomlar bulundukları bölgede kalınlaşarak büyüyen kas dokuları oldukları için, vücut bu miyomları kanama yolu ile dışarı atabileceğini düşündüğünden, ağır ve ağrılı kanamalar oluşturabilir. Bu kanamalar, normal adet döneminizden uzun ve ayda birden fazla tekrarlayan dönemlerde devam eder ve maalesef ki miyomunuz tedavi edilmediği sürece kanamalarınız da devam eder.

Uzun süre tedavi edilmeyen miyomlar, kanamaya sebep olacağından ötürü, yine uzun süren kanamalar sağlığınızı olumsuz yönden etkiler. Kendinizi halsiz, yorgun hissetmenize sebebiyet verir ve aşırı kansızlıkla birlikte anemiye bile sebep olabilir. Genellikle tehlikesiz olan bu miyomları çok kısa operasyonlarla kolayca aldırabilir ve normal adet düzeninize kavuşarak sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olabilirsiniz.

Intramural Miyomlar (Rahmin orta tabakasındaki miyomlar)

Genellikle en sık rastlanan miyom türlerinden biri olan intramural miyomlar, rahmin orta tabakasında yani rahim duvarının içerisinde oluşurlar. Kadınlarda genellikle, rahimde şişlik oluşturarak hamilelik ya da kilo alınmış gibi bir görüntü verirler. Bu miyomlar belirli büyüklüğe ulaştıklarında rahim çevresindeki organ ve dokulara uyguladıkları baskı nedeni ile ağrılara neden olabilirler.

Ayrıca intramural miyomlar (myom) yine rahmin içerisine doğru da şişlik oluşturabileceklerinden, adet (regl) dönemlerinde pıhtılı bir kanamaya sebebiyet verirler. Miyomun aşırı büyümesi ile birlikte, adet döneminde vücudun yine kanama ile bu miyomu atmak için adet dönemini uzatması, bununla birlikte gelen aşırı kanama ve kansızlıktan ötürü doğacak olan birçok rahatsızlık da beraberinde gelecektir.

Yine bu bası ile birlikte, idrar kesesine uygulanan baskı, kişinin sıkça tuvalete çıkmasına neden olabilir. Çok büyük bir oranda tehlikesiz olan bu miyomları, ufak operasyonlarla kolayca aldırabilir ve kısa sürede düzelerek günlük yaşantınıza ağrısız, sızısız devam edebilirsiniz.

Subserozal Miyomlar (Rahmin dış tabakasındaki miyomlar)

Subserozal miyomlar (myom) rahmin dış tabakasında yani, rahim duvarının üzerinde oluşurlar ve dışarıya doğru büyürler. Bu miyomlar dış bölgeye doğru büyüdükleri için çevredeki organ ve dokulara baskı uygularlar ayrıca, özellikle miyomu bulunduğu bölgede gelişen ve hastayı rahatsız eden bir ağrı gelişir. Ağrı olmadığı süre boyunca tespit edilemeyen bu miyomlar tedasüf eseri kontroller sırasında görülebilir.

Büyümesi çok yavaş ilerleyen ya da büyümeyen küçük boyuttaki ağrı yapmayan miyomlar ise kimi zaman (doktor muayenesine gidilmediğinde) hiç tespit edilemez. Her zaman söylediğimiz gibi, çoğunlukla zararsız olan bu miyomlar sağlığınızı olumsuz yönde etkilemez, elbette kanama ya da ağrı yapabilir, ancak bu miyomlardan kısa süreli basit operasyonlarla kurtulabilirsiniz.

Saplı Miyomlar

Saplı miyomlar, diğer miyom türlerinin bir sap üzerinde oluşması ile gelişen miyomlardır ve diğer miyomlar gibi ağrı, kanama, akıntı gibi şikayetlere neden olabilirler. Yine bu miyomların da diğer miyomlarla aynı özellik gösterdiği ve genellikle zararsız olduğu doğrudur.

Miyomlardan kurtulmak ise oldukça basit ve acısızdır. Ufak bir operasyonlarla miyomunuzdan kurtulabilir ve adet düzensizliğinizi geçirerek ağrısız bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz.

Miyom Tipleri Nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi miyomlar Submukozal Miyomlar, Intramüral Miyomlar, Subserozal Miyomlar ve Saplı Miyomlar olmak üzere 4'e ayrılır. Bu miyomlar (myom) ise yine kendi içelerinde 9 farklı tipte bulunurlar. Bu tipler,

FIGO Miyom Sınıflaması:

Tip 0: Bu tip miyomlar, saplı submüköz myomdur. Ayrıca bunların tamamı uterin kavite içerisinde bulunmaktadır.

Bu tip miyomlar, saplı submüköz myomdur. Ayrıca bunların tamamı uterin kavite içerisinde bulunmaktadır. Tip 1: Bu tip myomlar, %50'den fazlası endometrial kavite içerisinde, daha az kısmı intramural şeklindedir.

Bu tip myomlar, %50'den fazlası endometrial kavite içerisinde, daha az kısmı intramural şeklindedir. Tip 2: Bunların Tip 1'den farkı ise endometrial kavite içerisinde %50'den az bulunmasıdır, daha fazla kısmı ise intramuraldır.

Bunların Tip 1'den farkı ise endometrial kavite içerisinde %50'den az bulunmasıdır, daha fazla kısmı ise intramuraldır. Tip 3: Endometrioma bitişik intramural myomdur ancak intrakaviter uzanım göstermez.

Endometrioma bitişik intramural myomdur ancak intrakaviter uzanım göstermez. Tip 4: Bu tip miyomlar, myometriumun tam ortasında bulunurlar, ancak endometrium veya seroz zarıyla ilişkisi yoktur.

Bu tip miyomlar, myometriumun tam ortasında bulunurlar, ancak endometrium veya seroz zarıyla ilişkisi yoktur. Tip 5: Bunlar ise %50'den azı subseröz olan, daha fazlası myometrium içerisinde olan miyomdur.

Bunlar ise %50'den azı subseröz olan, daha fazlası myometrium içerisinde olan miyomdur. Tip 6: Bu tipteki miyomlar da %50'den fazlası subseröz olan daha azı intramural olandır.

Bu tipteki miyomlar da %50'den fazlası subseröz olan daha azı intramural olandır. Tip 7: Saplı subseröz miyomdur.

Saplı subseröz miyomdur. Tip 8: Servikal miyom, parazitik miyomlar bu gruba girer.

Miyom çeşitleri nelerdir? hakkında bunları söyleyebiliriz. Bu konuda farklı bilgi içerikleriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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