Miyom (Myom) Nedir? Neden Olur ve Belirtileri Nelerdir?

Bu yazımızda miyom nedir, neden olur? Belirtileri, çeşitleri, daha sık kimlerde görüldüğü ve nasıl teşhis konulduğuna dair içerikleri işleyeceğiz. Ayrıca miyom şikayetleri nelerdir? adlı detaylı soru ve cevapları işlediğimiz yazımızı aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Miyom (Myom) Şikayetleri - Sorulan Sorular ve Cevapları

Miyom (Myom) Nedir?

Miyom (Myom) kadınlarda rahim ve rahim ağzında en sık görülen hastalıktır. Halk arasında "ur" olarak adlandırılan miyomlar, rahim kasında (kırmızı kas dokusu) gelişen ve rahim şeklinin dışına taşan iyi huylu kitlelerdir.

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Rahmin yapısı düz kaslardan oluştuğundan bu kaslar sayesinde doğum sırasında kasılma oluşarak, bebek dışarıya itilir. Doğum öncesi ise bu kaslar, gebeliği taşımak ve gebeliğin doğumla sonuçlanmasını sağlamaktır. Bahsettiğimiz miyomlarda bu kaslardan köken alarak gelişir ve rahim dokusunu içerirler.

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Miyomlar (myomlar), küçük boyutlardan ciddi boyutlara kadar farklılık gösterebilirler. Ayrıca yuvarlak ve pembemsi renkte olan miyomlar, rahim (uterus) içinde her yerde bulunabildiğinden dolayı myoma uteri veya uterin fibroid diye adlandırılabilirler ve rahimde bulunan myomlara myom nüvesi denir.

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Bazı miyomlar belirti vermedikleri gibi sıradan jinekolojik muayeneler sırasında tesadüfen anlaşılabilirler. Ancak boyutlarının farklılığına ve çeşitlerine göre farklı belirtileri görülebilir. Genellikle çok yavaş büyüyen miyomların iyi huylu olduğu ve kansere neden olmadığı bilinmelidir.

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Miyom Neden Olur?

Rahim adelesinden çıkan iyi huylu ur olarak adlandırılan miyomların neden oluştuğu tam olarak bilinmese de birtakım sebepleri söz konusudur. Bazı kadınlarda miyom oluşurken, bazılarında ise hiç görülmeyebilir. Rahimde bir tek myom (myoma uteri) olabileceği gibi birden fazla sayıda myom (uterus myomatosus) bir arada da bulunabilir.

Miyomlarda genellikle genetik bir yatkınlık olduğu söylenebilir. Kişinin ailesinde miyoma bağlı patolojilerin olması, yatkınlığı artırır. Özellikle anne veya anneanne gibi birinci derece akrabalarında miyom (myom) olan kişilerde gelişme şansı fazladır.

Genetik yatkınlığın yanı sıra östrojen hormonu da miyom oluşumunda etkilidir. Yani gebelikte hormonun artması nedeniyle miyomlarda büyüme görülebileceği gibi, menopoz döneminde de östrojen hormonu düşüklüğünden miyomlarda küçülme ve kaybolma olabilmektedir.

Bazı miyomdaki hücreler incelendiğinde rahim kasını ilgilendiren genlerde bazı kodlama değişiklileri görülmüştür. Ayrıca insülin benzeri maddeler miyom büyümesini etkileyebilmektedir.

Miyomlar Daha Sık Kimlerde Görülür?

Miyomlar her 4 kadından birinde görülebilen bir patolojidir. Araştırmalara göre miyom sıklığı %80'lere kadar çıkmıştır. Bazı kadınların %75'i kendisinde miyom olduğundan dahi habersizdir.

Ergenlik öncesi görülmesi son derece nadirdir.

Daha çok 25-40 yaş arasında görülmektedir.

Miyomların hiç doğum yapmayan (Nulliparite) veya az doğum yapanlarda sık görüldüğü bulunmuştur. Çok doğum yapanlarda myom daha az görülür.

Siyahi ırkta beyaz ırka göre iki ile dokuz kat daha sık görülür.

Erken yaşlarda adet görmeye başlayanlarda görülür.

Alkol alışkanlığı veya yüksek tansiyonu olanlarda sık görülürken, sigara kullananlarda daha az görülür.

Genetik açıdan yatkın olanlarda daha sık görülür.

Beslenme düzeni ve obezite de bir risk faktörüdür.

Kırmızı et yönünden zengin beslenenlerde daha sık görülürken, yeşil sebzelerden zengin beslenenlerde de daha az görülür.

Bu gibi etkenler miyom görülmesini artırabilmektedir. Bunların yanı sıra düzenli egzersiz ve spor yapanlar ile doğum kontrol hapı kullananlar da daha az görülür. Ayrıca menopozdan sonra miyom görülmeyeceği gibi benzer patolojilerin görülmesi iyi huylu değil, kötü huylu olarak adlandırılabilir.

Miyom (Myom) Çeşitleri Nelerdir?

Subseröz myomlar (rahmin dış tabakasında) İntramural myomlar (rahmin orta tabakasında bulunurlar ve en sık görülen miyomlardır) Submüköz myomlar (rahmin iç tabakasında) Servikal myomlar (rahim ağzında) Saplı myomlar (bir sap üzerinde büyüyenler) İntraligamenter myomlar (rahmin yanında, ondan ayrı bir kitle olarak) Parazitik myomlar (Karın boşluğunda serbest olarak bulunan myom)

Miyom Belirtileri Nelerdir?

Daha öncede dediğimiz gibi miyomlar sıklıkla belirti vermediği gibi jinekolojik muayene sırasında tesadüfen tespit edilebilir. Ancak boyut ve çeşit farklılıklarına göre birtakım belirtiler gösterebilirler.

Anormal derecede fazla ve uzun geçen adet kanamaları (Menoraji)

Adet düzensizliği

Cinsel ilişki sonrasında kanama ve ağrı olması

Fazla idrara çıkma

Karında büyüme ve şişlik oluşumu

İki adet arasında ara kanama görülmesi

Adet veya cinsel ilişkide hissedilen kuyruk sokumu ağrısı

Demir eksikliği anemisi ve buna bağlı halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı miyoma bağlı olabilir.

Kanama fazlalığı sebebiyle kansızlık görülmesi

Bağırsaklara yaptığı baskıdan dolayı kabızlık ve gaz sorununa sebep olabilir.

Döllenmiş yumurtanın rahme gelmesini engelleyecek şekilde bulunan miyomlar tekrarlayan düşüklere neden olurlar.

Lohusa enfeksiyonu (Endometritis) bir başka belirtisidir.

Submüköz myomlar kısırlığa neden olabilirler.

Miyom Teşhisi Nasıl Konur?

Miyom (Myom) tanısı koymak kolaydır. Miyom teşhisi, jinekolojik muayene ve ultrason tetkikiyle rahatlıkla konulabilir. Miyom tanısı koymak demek kesin ameliyat gereklidir demek değildir. Büyüme gösteren, kanama, ağrı ve gebeliğe engel gibi rahatsızlıklar oluşturan miyomlar tedavi gerektirmektedir.

Miyomlar çok küçük değilse (8-10 cm) kişinin kendisi de eliyle hissedebilir. Kadın doğum uzmanları da yapılacak ultrason ile miyom boyutunu belirleyebilir.

Rahim ağzından vajene doğru ilerlemiş myomlar spekulum muayenesinde görülebildiği gibi bazen de CT, MR, SİS, HSG, laparoskopi gibi diğer tanı yöntemleriyle de teşhis konabilir.

Miyom Tedavisi Nasıl Olur?

Dediğimiz gibi miyomlar küçük oldukları zaman ve büyük şikayetleri yoksa tedavi gerektirmezler. 3-6 ayda bir yapılan klinik muayene ve USG ölçümleri ile takip edilir. Takibin amacı, miyomların büyümeleri halinde gebelik açısından uterusa zarar verebilmelerinden kaçınmaktır.

Menopoza yakın yaşlarda biraz daha büyük olanların daha sonra küçüleceği düşüncesinden de periyodik muayenelerle takip edilebilir. Yapılan takipler neticesinde büyümeyen veya büyüklüğü 10-12 gebelik haftasına ulaşmamış olan ya da yüksek şikayetleri bulunmayan miyomlarda herhangi bir cerrahi girişim uygulanmaz.

Hastanın yaşı, doğurmak isteyip istememesi, endomestriosis ya da over kisti gibi farklı patolojilerin oluşumu, miyomun büyüklüğü ve yerleşimi dikkate alınarak miyomektomi veya histerektomi olarak cerrahi müdahale planlanır.

Histerektomi (Rahmin Alınması): Gittikçe artış gösteren yakınmalara yol açan miyomlar için ve gebelik düşünmeyen hastalarda uygulanan bir yöntemdir.

Miyomektomi: Miyomun uterus (rahim) duvarında basitçe sıyrılarak çıkartılması işlemidir. Gebelik isteyen kişilerde rahmin korunmasını sağlayan bir yöntemdir.

Miyomlar Kansere Dönüşür mü?

Miyomlar, kanser değil iyi huylu patolojilerdir. Bunların kansere dönüşmesi hakkında bilimsel olarak bir kanıt bulunmamaktadır. Çok düşük de olsan ameliyat (opere) edilen miyomların 1000 de 2 ile 3 ünde kanser bulunmaktadır.

Miyom nedir ve neden olur? soruları hakkında bunları dile getirebiliriz. Daha birçok soru ve cevapların yer aldığı miyom şikayetleri yazımızı da inceleyebilirsiniz. Size, miyom teşhisi kondu mu? Bu konuda neler yaşadığınızı aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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