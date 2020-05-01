Hamileyken Evde Yapabileceğiniz Aktiviteler

Hamilelik dönemi geldiğinde kadınlar, yapılacak ve yapılamayacak şeyleri araştırmaya başlıyorlar. Ağır işlerin yapılmaması, beslenme düzeni, düzenli yürüyüş (egzersiz) gibi eylemlerin yanı sıra bazı anneler evdeyken sıkılabiliyor. Bu yazımızda da "hamileyken evde yapılabilecek aktiviteler" hakkında öneri alabilirsiniz. Ayrıca hamilelikte eşiniz çalışıyor ve evdeyseniz sıkılma olabiliyor, ancak sıkılmayın ve yalnızsanız bu listedekileri yapmaya başlayın. İstediğinizi yaparak, güzel vakit geçirebilir ve hamilelik hatıraları biriktirebilirsiniz.

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Hamilelik sürecinin başlarında da çalışmayan kadınlar, eşleri çalışıyorken ve evde de kimse yoksa hormonların da etkisiyle çabuk can sıkıntısı yaşayabilmektedir. İlerleyen aylarda tanıdıklarınız yanınızda olsa bile, başlarda da evde kimse yokken yalnız olmamanız sıkılmamanız için en büyük çözüm olabilir. Bunların dışında yapabileceğiniz bazı şeyler vardır.

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Hamilelikte Yapılabilecek Eğlenceli Aktiviteler

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1.) Alışveriş

Hamilelik döneminde her ay vücudunuzdaki değişikler ile birlikte daha rahat ve yeni elbiseler alma ihtiyacında olursunuz. Bu nedenle evdeyken internette dolaşarak, kendinize göre alabileceğiniz elbiselere bakarak ve liste yaparak vakit geçirebilirsiniz.

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Yakınınız ile birlikte alışverişe çıkıp, kendinizi şımartabilirsiniz. Aynı şekilde bebeğiniz için de alışverişler yaparak, kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.

2.) Enerjik Olun

Hamilelik bir hastalık değil, çok özel ve önemli bir dönemdir. Hamilelikte tembelleşmeyin ve evde yapılabilecek egzersizlerin yanı sıra yürüyüş, yoga, su aerobikleri, sabit bisiklet gibi farklı aktiviteler de yapabilirsiniz.

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Her zaman olduğu gibi, egzersizleri yapmadan önce en iyi önerileri almak adına doktorunuza danışın.

3.) Hayal Kurun

Bebeğinizi beklerken onunla yapacaklarınız konusunda hayaller kurabilirsiniz. Bu eyleme eşinizi de dahil edin ve birlikte hayaller kurun. Bebeğinizin nasıl görüneceğini, beraber neler yapacağınızı, evde - dışarıda oynamalarınızı ve yemek yedirişiniz gibi birçok şeyi gözünüzde canlandırabilirsiniz.

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Her hayal kurduğunuzda mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Hatta bir hamilelik günlüğü tutun. Bebeğinizle ilgili düşüncelerinizi, ona mektup yazmanızı belirli yaşa geldiğinde ona okuyabilirsiniz.

4.) Kendinizi Yenileyin

Hamilelik döneminde büyüyen vücudunuzu gördükçe kilo almayı sevmeyen yapıdaysanız canınız sıkılabilir. Ancak kendinizi böyle sıkmayın ve kilo alımınızın etkisini azaltacak kıyafet denemeleri yapabilir, yüzünüze da daha fazla dikkat çekmek için yeni bir saç stili için kuaförünüze danışabilirsiniz.

Hamilelik bir kadının en güzel olduğu dönemlerden biridir. Bunu değerlendirin ve görünümünüzde de değişiklikler yaparak, kendinizi daha rahat ve güzel hissedin. Ayrıca giydiğiniz giysilerin sizin ve bebeğinizi rahatsız edecek şekilde sıkı olmadığından emin olun. Yapacağınız makyajlar için de cilt tahrişine veya diğer etkilere neden olabilme etkilerinden, satın aldığınız kimyasallar hakkında doktorunuza danışın.

5.) Bebek Odasını Süsleyin

Bebeğinizin odası için internette araştırmalar yapabilir, boya fikirleri edinebilirsiniz. Duvarları boyamak için en sevdiğiniz rengi seçebilirsiniz. Duvarları resim çerçeveleri ile doldurarak, neşeli ve canlı bir görünüm kazandıracak şekilde tasarlayabilirsiniz.

6.) Tatil

Evde yapılacak aktivitelere ek olarak eşinizle birlikte doğum öncesi bir tatili düşünebilirsiniz. Bebek doğduktan sonra tatiller bir rüya haline gelebilir, bu nedenle bu zamanı değerlendirerek bir tatil planı ayarlayabilir ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

7.) Uykuyu İyi Alın

Küçük ev işlerini yaptıktan sonra kendinizi dinlendirmeyi unutmayın. Hamilelik döneminde uykunun iyi alınması daha önemlidir. Ayrıca doğumdan sonra da uyku düzeniniz bozulacağı için bu zamanları değerlendirip, rahat ve güzel uykuların tadını çıkarabilirsiniz.

8.) Blog Yazın

"Hamileyken evde ne yapılır?" diyorsanız, bilgisayar kullanmayı bilmiyorsanız öğrenebilirsiniz. Biliyorsanız da bir blog sayfası oluşturarak, blogger olup ne istiyorsanız o alanda yazılar yazabilirsiniz. Sevdiğiniz tarzda yazarken vaktin de nasıl geçtiğini anlamazsınız. Güzel bir müzik eşliğinde yazmaya hemen başlayın.

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9.) Kitap Okuyun ya da Film İzleyin

Doğum sonrası olmadan bunu değerlendirmek için kitap okuyabilirsiniz. Her gün düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı edinin ve bebek bakımı ve gelişimi ile ilgili kitapların yanı sıra istediğiniz kitapları okuyacak vakit geçirebilirsiniz. Ek olarak film izleyebilirsiniz.

10.) Yeni Arkadaşlar Edinin

Hamile kadınlar genelde diğer bebek bekleyen kadınlarla iletişime geçmeyi severler. Hamilelikle ilgili doğum öncesi kurslara katılıp yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Böylelikle birlikte deneyimlerinizi paylaşabilir, birbirinizden yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda, kazanılan dostluklar bebek doğduktan sonra bile devam edebilir ve yeni bir arkadaş edinmiş olursunuz.

11.) El İşleri

Hamilelik döneminde birçok aktiviteyi bir arada yapabilirsiniz. Diğer işlerinizin yanında belirli bir vakit ayırarak örgü işleri yapabilirsiniz. Bebeğiniz için el emeği örgü ya da boyama tarzında bir şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Resim yapmayı seviyorsanız bununla da uğraşabilir, hatta bunlar için kurslara katılabilirsiniz.

12.) Annenizle Olan Bağlantıyı Güçlendirin

Evlilikten sonra kendi anneniz ile fazla vakit geçiremediyseniz şimdi tam zamanı. Evleriniz yakınsa size daha sık gelebilir ve beraber vakit geçirebilirsiniz. Kendi çocukluk anılarınızdan bu zamana kadar uzun sohbetler yapabilir ve doğum sonrası yapacaklarınız hakkında konuşabilirsiniz. Aynı şekilde eşinizin annesiyle de vakit geçirebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi "hamileyken evde yapılabilecek aktiviteler" ile hamilelik döneminde olumlu olmaya ve endişe duymadan vakit geçirmek sizin elinizde. Doğum sonrası bazı işleriniz daha sınırlı olacağı için bu tarz aktivitelerinizi hamilelik döneminde rahatça yapmanın tadını çıkarabilirsiniz. Farklı görüşleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın.

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