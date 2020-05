Hamileler için Mükemmel Film Önerileri! (1)

Hamilelik ile birlikte yaşanılan hormon değişimleriyle birlikte karın ağrısı, saç dökülmesi gibi problemler yaşansa da içinizi sımsıcak bir mutluluk sarar. Üstelik ilk bebeğiniz ise kendinizi daha bir mutlu ve heyecanlı hissedersiniz. Sizden ve eşinizden bir parçanın içinizde olup hareketlerini hissetmek, siz mutlu oldukça onun da huzurlu, mutlu olduğunu bilmeniz daha iyi olmanızı sağlar.

Hamileliğiniz ile birlikte sadece sizi değil, çevrenizdekileri de tatlı bir telaş sarar. Sizi daha iyi hissettirmek için uğraşırlar ve bu dönemde hamilelik avantajlarını oldukça yaşarsınız. Yemek yeme, uyuma, yürüme, müzik dinleme, kitap okuma gibi rutinleriniz arasında eşinizle izleyebileceğiniz hamileler için film tavsiyelerini sizler için hazırladık. Sizler için bir araya getirdiğimiz listemizde yer verdiğimiz bazı filmlerde hamilelik ve doğumla ilgili küçük ayrıntılar öğrenebileceğiniz gibi içinizi ısıtacak ve kahkaha atacağınız filmlere de yer verdik. Ayrıca bu şekilde 10 filmden oluşan hamilelik film tavsiyesi yazılarımıza devam edeceğiz.

Hamileliğin keyfini çıkarmanızı sağlayacak, ailenizin küçük üyesini beklerken sizi eğlendirecek birbirinden güzel filmleri boş vakitlerinizde eşinizle birlikte izleyebilirsiniz. Film izlemeyi de seviyorsanız ve listemizdekilerden izlemediğiniz varsa izlemenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler dileriz.

1. What To Expect When You’re Expecting - Dikkat Bebek Var

Heidi E. Murkoff ve Sharon Mazel tarafından kaleme alınan "Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler?" adlı kitabından uyarlanan film, doğuma az bir zaman kala hayatları kesişen 5 çiftin hamilelik sürecini ve bebek bekleme heyecanlarını mizahi yönden bizlere iletiyor. "Ne plan yaparsan yap, hayat en beklenmedik şeyleri önüne koyar." sözünü farklı koşullarda öğrenen çiftlerin yaşadıklarını izlemelisiniz.

Kirk Jones'un yönetmen koltuğunda yer aldığı ve Elizabeth Banks, Brooklyn Decker, Genesis Rodriguez, Jennifer Lopez, Dennis Quaid, Cameron Diaz, Anna Kendrick gibi yıldızların bir araya geldiği romantik komedi "Dikkat Bebek Var" 1 saat 50 dakika sürmektedir. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

2. Nine Months - Dokuz Ay

1996 yılında yayınlanan ve aile - romantik komedi türündeki film, çocuk bekleyenlerin izlemesi gereken bir yapım. Hugh Grant ve Julianne Moore'un rol aldığı yapımda çocuklardan bunalmış bir çocuk psikiyatrı olan Samuel'in (Hugh Grant) beş yıldır birlikte olduğu güzel kız arkadaşı Rebecca Taylor'ın (Julianne Moore) hamile olduğu haberini alınca hayatı değişir. Samuel bebeği istemese de kız arkadaşı doğurmakta kararlı olunca ikilinin ne yaşayacaklarını göreceğiz.

Chris Columbus ve Patrick Braoudé tarafından kaleme alınan; Robin Williams, Hugh Grant, Julianne Moore, Alexa PenaVega ve Jeff Goldblum'un yer aldığı 1 saat 46 dakikalık "Dokuz Ay" filmini izlemeyi tercih edebilirsiniz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

3. A Happy Event - Aramızda Bebek Var

Hamilelik sürecinde izlenebilecek film tavsiyelerinden biri de "Aramızda Bebek Var". 1 saat 47 dakikalık dramatik komediyi sizlere sunacak olan film, çok mutlu bir ilişkileri olan Barbara ve Nicolas çiftinin çocuk yapmaya karar vermeleriyle hayatlarının nasıl değişeceğini gösteriyor.

Film, anne ve baba olmanın heyecanı ile istenen çocuk yapma kararı ile çiftimizin hamilelik sürecindeki duygusal gelişimlerini ve doğum sonrası yaşadıklarının hayatlarına etkisini çok güzel bir şekilde işlemiş. Louise Bourgoin ve Pio Marmaï'yi başrollere taşıyan ve iki insan arasındaki yoğun bir beraberliğin kişileri nasıl değiştirebileceğini sorgulayan; aşk, bağlılık, annelik ve fedakarlık üzerine kurulu yapımı izlenecek filmleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Filmin Türkçe altyazılı fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

4. Babies - Bebekler

Bu eğlenceli ve keyifli "Bebekler" belgeseli, dört farklı ülkedeki bebekleri konu almaktadır. Japonya, Moğolistan, Namibya ve California'da dünyaya gelen bebeklerin yaşamlarından kesitleri görmemizi sağlıyor. İzlediğiniz belgesel ile doğumdan itibaren film yapımcıları tarafından takip edilen dört bebeğin coğrafi ve kültürel farklılar ile bebeklerin büyüme sürecindeki yaşamlarını görmelisiniz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

5. Due Date - Git Başımdan

Todd Phillips yönetmenliğinde 2010'da gösterime giren "Git Başımdan" filmi, Robert Downey Jr. hayranlarının kaçırmaması gereken bir yapım. Atlanta'da olan ve beş gün içinde karısı doğum yapıp ilk kez baba olacak Peter Highman, doğuma yetişmek ve karısına destek olmak için çalışmaktadır.

Birden tüm programı bozulan ve kendisini Ethan Tremblay’in (Zach Galifianakis) arabasında bulan Peter, zamanında doğuma yetişebilecek mi izleyince öğrenebileceğiz. Peter'ın maceradan maceraya girdikleri Ethan ve köpeği ile olan yolculuklarını görmek için 1 saat 35 dakikalık filmi izleyebilirsiniz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

6. Away We Go - Uzaklara Gidelim

Sam Mendes tarafından yönetmenliği üstlenilen ve dram, romantik komedi türündeki "Uzaklara Gidelim" filmi, hamilelik sürecinde mevcut yaşamlarını beğenmeyen Burt ve Verona çiftinin yaşadıklarını konu alıyor. İlk çocuklarını mutlu olabilecekleri bir yerde doğurmak ve çocuklarını büyütebilecekleri en ideal ve iyi yeri bulmak için Amerika'yı dolaşıyorlar.

Bizlere de genç çiftin arayış yolu boyunca yaşadıkları aksilikleri ve akrabaları - arkadaşları ile olan ilişkisini izlemek kalıyor. 1 saat 38 dakikalık "Away We Go - Uzaklara Gidelim" filmini de izlenecekler listenize dahil edebilirsiniz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

7. Jingle All the Way - Babam Söz Verdi

Brian Levant tarafından yönetmenliği üstlenilen 1996 yapımı "Babam Söz Verdi" filmi, işi başından aşkın babalardan biri olan Howard Langston'ın oğlu için önemli bir anı kaçırmasıyla birlikte kendini affettirmeye çalışmasını konu alıyor. Oğlu Jamie'nin karatedeki kuşak takma törenini kaçırdıktan sonra oğluna telafi sözü veren Howard, oğlunun çocukların çok sevdiği "Turbo Man" oyuncağını istemesiyle çok kolay görüyor ve rahatlıyor.

Ancak popüler oyuncak olduğunu ve çok zor bulunduğunu fark eden Howard, kendisini oyuncağı arayan Myron Larabee ile oyuncak peşinde bir mücadele içinde buluyor. Eğlenceli vakit geçirmek isterseniz Arnold Schwarzenegger'ın başrolde olduğu 94 dakikalık "Babam Söz Verdi" filmini izleyebilirsiniz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

8. Baby Mama - Taşıyıcı Anne

Michael McCullers tarafından kaleme alınan ve yönetilen "Taşıyıcı Anne" filmi, kariyer hayatında başarılı ve bekar bir kadın olan Kate'in 37 yaşına geldiğinde çocuk doğurmaya karar vermesiyle hayatının nasıl değişeceğini bizlere gösteriyor.

Hamile kalamayacağını öğrenen ve üzülen Kate, taşıyıcı anne fikrini düşünür ve Angie adlı bir genç kızın onun yerine doğurmasını ister. Taşıyıcı anneyi de bulan Kate, çocuklarla ilgili kitaplar okumaya ve anneliğe hazırlanırken Angie'nin evsiz kalmasıyla birlikte beraber yaşamak zorunda kalırlar. Bize de bebeğin doğumunu birlikte bekleyecek olan ikilinin yaşayacakları maceraları izlemek kalıyor. Hamilelikte film izlemek istiyorsanız ve komedi türünde bir yapım arıyorsanız 99 dakikalık "Taşıyıcı Anne" filmini tercih edebilirsiniz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

9. Knocked Up - Kaza Kurşunu

Yönetmenliğini Judd Apatow üstlenirken oyuncu kadrosunda Katherine Heigl, Seth Rogen, Jason Segel, Paul Rudd, Jay Baruchel ve Jonah Hill gibi isimlerin yer aldığı "Kaza Kurşunu", 129 dakika uzunluğunda dram ve romatik - komedi severlerin izleyebileceği bir yapım. Güzel bir kadın ve magazin gazetecisi olan Allison ile tam tersi işsiz güçsüz biri olan Ben'in barda tanışıp, alkolün etkisiyle birlikte olmalarıyla başına gelenleri izleyeceğiz.

Tek gecelik bir ilişki diye düşünürken Allison'ın hamile kalmasıyla hayatları değişen çift, birbirlerini tanımaya çalışırken gelecek planı yapmaya koyulurlar. Fakat işler hiç de istedikleri gibi gitmez. Kaza Kurşunu filmini de hamilelik dönemi sürecinde vaktiniz olduğunda izleyeceğiniz filmler arasına ekleyebilirsiniz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

10. Playing for Keeps - Aşk Oyunu

Ünlü bir spor yıldızıyken yaşadığı zor zamanlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle düşüşe geçen George, yeni bir iş ararken şans yüzüne güler ve oğlunun futbol takımına koçluk yapmaya başlar. Kendini düzgün bir hayata hazırlamaya çalışan George, bu sefer de oğlunun takım arkadaşlarının anneleriyle başı derttedir. Birçok kadın bu kadar yakışıklı teknik direktör gördükleri için peşini bırakmaz.

Gerard Butler'ın başrolde yer aldığı 105 dakikalık "Aşk Oyunu" filminde Jessica Biel, Uma Thurman ve Catherine Zeta-Jones gibi isimler de ona eşlik ediyor. Filmin Türkçe altyazılı fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

Hamileler için film önerileri listemizden izledikleriniz var mı? Sizin de önerileriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

