Hamileler için Mükemmel Film Önerileri! (2)

Hamilelik süreci, sorumluluğun yanı sıra oldukça özel ve mutluluk hissini daha derinden yaşayacağınız dönemlerden biridir. Yeni bebek, ilişkiye ve evliliğe olumlu etki yaptığı gibi büyüklerde dahil tüm aile bireylerinin de güzel bir mutluluk yaşamasını sağlar ve aile ilişkilerini de güçlendirir.

AYRICA: Hamileler için Mükemmel Film Önerileri! (1)

AYRICA: Hamileler için Mükemmel Film Önerileri! (3)

Hamilelik dönemi boyunca eşinizle birlikte gezmelerin ve güzel vakitlerin dışında, ev konforunda izleyebileceğiniz hamileler için film tavsiyeleri yazı dizimizin ikincisini sizler için hazırladık. Hamilelikte izlenebilecek filmler ile hoş ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

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Listede paylaşılan bazı filmlerde hamilelik ve doğumla ilgili küçük ayrıntılar öğrenebileceğiniz gibi içinizi ısıtacak ve kahkaha atacağınız filmler de bulunuyor. Bu listenin dışında bu şekilde 10 filmden oluşan hamilelik film tavsiyesi yazılarımıza devam edeceğiz. Film izlemeyi de seviyorsanız ve listemizdekilerden izlemediğiniz varsa izlemenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler dileriz.

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1. Zootropolis - Hayvanlar Şehri

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Aileniz ile birlikte güzel ve eğlenceli bir film arıyorsanız bu film tam size göre. Animasyon filmlerini de seviyorsanız Zootropolis, kaçırmamanız gereken bir yapım. Yönetmenliğini Byron Howard'ın üstlendiği Hayvanlar Şehri, medenileşmiş ve teknolojiyi kullanabilen, tıpkı insanlar gibi bir yaşam içerisinde olan hayvanları konu alıyor.

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Modern memelilerin yaşadığı filmde iyimser ve sevimli bir tavşan olan polis memuru Judy Hopps, bu şehirde polis olmanın hiç de kolay olmadığını fark eder. Kendini ispatlamak adına kurnaz tilki Nick ile önemli ve gizemli bir olayı çözmeye çalışacaktır. Başrol seslendirme kadrosunda Cem Yılmaz (Nick) ve Aysun Topar'ın (Judy Hopps) yer aldığı, 1 saat 48 dakikalık Hayvanlar Şehri filmini izlemenizi tavsiye ederiz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

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2. The Time Traveler's Wife - Zaman Yolcusunun Karısı

Robert Schwentke tarafından yönetmenliği üstlenilen ve 2009 yılında vizyona giren Zaman Yolcusunun Karısı, 1 saat 50 dakika boyunca romantizmi, dramı ve fantastiği bir arada yaşayacağınız güzel bir yapım. Audrey Niffenegger'ın romanından uyarlanan film, zamanda seyahat edebilen bir adamın yaşadığı aşkı ve böyle bir hayatın getirebileceği zorlukları anlatıyor.

Evleneceği eşiyle zamanda yolculuk yaparak 6 yaşındaki halini gören Henry, ilerleyen zamanlarda Clare ile evlenir. Ancak ilk zamanlarda kocasının ansızın ortadan kaybolmaları ile baş edebileceğini düşünen Clare, zamanla yalnızlık hissi ile sınanacaktır. Aşk ve romantizm türündeki filmleri seviyorsanız izlenecek film listeniz arasına ekleyebilirsiniz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

3. The Back-Up Plan - B Planı

Jennifer Lopez ve Alex O'Loughlin'in başrolde yer aldığı B Planı, kadınların "aşık ol, evlen, çocuk sahibi ol" şeklindeki naif rüyasını konu alan eğlenceli bir romantik - komedi filmi. Başrol oyuncumuz Zoe da yalnızlığına bir son vermeye artık karar verir ve doğru adam ile tanışıp artık çocuk sahibi olmak ister. Doğru adam olarak düşündüğü baba adayı Stan ile tanışan Zoe, zaman ilerledikten sonra ortada bir sorun olduğunu görür ve olaylar gelişir.

Eşinizle birlikte hamilelikte izlenebilecek film olan 107 dakikalık B Planı filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

4. Meet the Parents - Zor Baba

Hamilelik sürecinde eşinizle birlikte eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız Zor Baba filmi de listenizde yer alabilir. Hemşire olarak çalışan Greg, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Pam'e evlilik teklifi etme hazırlığındayken ortada sorun olduğu anlaşılır. Greg, Pam'in eski bir CIA ajanı olan babası Jack Byrnes ile tanışacak ve bu evliliği onaylaması için zorlu bir tanışma aşamasından geçecektir.

Pam'in babasını ikna etme çalışmalarının yanında Pam'in kız kardeşlerinden biri de evlenme aşamasında olması işleri fazlasıyla karıştıracaktır. 1 saat 47 dakikalık Zor Baba filmi ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

5. Life As We Know It - Başımıza Gelenler

Greg Berlanti tarafından yönetilip beyaz perdeye aktarılan, 1 saat 54 dakikalık ABD yapımı romantik - komedi türündeki Başımıza Gelenler, geleceği parlak bir catering uzmanı olan Holly Berenson ile TV kanalında çalışan yetenekli bir spor direktörü olan Eric Messer'ın hayatlarını konu alıyor.

Kendi aralarında yaşadıkları olumsuzluklar ve nefretin yanı sıra vaftiz kızları olan Sophie'ye olan sevgileri tekrar bir araya gelmelerini sağlıyor. Aynı çatı altında yaşamanın bir yolunu bulmak zorunda olan çiftin eğlenceli zamanlarını izlemelisiniz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

6. Taare Zameen Par - Her Çocuk Özeldir (Yerdeki Yıldızlar)

Senaryosunu Amole Gupte, yönetmenliğini ve başrolünü ise Aamir Khan'ın üstlendiği Yerdeki Yıldızlar, Hint yapımı çok güzel ve özel bir filmdir. Harfleri ve sayıları algılamada zorluk çeken ve bu durumunu anlamayan çevresi ve ailesi tarafından gerizekalı, tembel muamelesi gören bir çocuğun hayatı işlenen filmde, eğlenceli zamanların yanında ders verici ve duygulu anlara da şahit olacaksınız.

Dışlanan ve yatılı bir okula gönderilen çocuğun resim öğretmeni ile değişen hayatı ve başarısını anlatan bu filmi mutlaka izlemelisiniz. 165 dakikalık filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

7. Mother and Child - Anneler ve Kızları

2010 yapımı, büyük yazar Gabriel Garcia Marquez'in oğlu Rodrigo Garcia tarafından yönetmenliği üstlenilen Anneler ve Kızları, 2 saat 5 dakikalık uzun sayılabilecek bir yapım. Kadınlık ve annelik kavramlarını yakın plana alan film, üç kadının kesişen hayatlarını konu alıyor.

Annelik duygusundan birleşen üç kadının hayatını dokunaklı bir şekilde işleyen ve drama imza atan film, tercih listeniz arasında yer alabilir. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

8. 3 Idiots - 3 Aptal

Hamilelik sürecindeyken eğlenceli bir film izlemek isteyebilirsiniz. 3 Aptal filmi de tercih edebileceğiniz, yine Aamir Khan'ın yer aldığı muhteşem bir Hint filmidir.

Rancho Chhanched, Farhan Qureshi ve Raju Rastogi isimli öğrenciler, Hindistan'ın en önemli okulunda mühendislik okumak için gelen ve aynı yurt odasında kalan sıkı arkadaşlardır. Rancho makinelere ilgi duyan ve mühendis olmak isteyen biriyken, Raju ailesini fakirlikten kurtarmak için okuyan, Farhan ise ailesinin isteği doğrultunda bu bölüme gelen biridir.

Eğitim sistemini eğlenceli ve sert bir şekilde eleştiren yapım, üç arkadaşın profesörleri Viru ile yaşadıklarını ve dostluk kavramını konu alıyor. Hindistan'ın en çok izlenen filmlerinden biri olan filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

9. Riding In Cars With Boys - Hayatımdaki Erkekler

Zeki ve idealist bir genç kız olan Beverly Donofrio, küçüklükten beri yazar olma hayaliyle yaşamaktadır. Gençlik zamanlarında sarhoşken yaşadığı bir ilişki nedeniyle hamile kalır ve hayatı değişir. Kürtaj yaptırma cesaretini de bulamayan Beverly, daha sonra çocuğunun babası olan Ray ile evlenir. Genç yaşında evlenen Beverly artık hayallerinin yok olduğu bir hayata adım atmaktadır.

Penny Marshall yönetmenliğinde çekilen Hayatımdaki Erkekler, 122 dakika sürmektedir. Dramatik komedi ve biyografik türündeki filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

10. The Odd Life of Timothy Green - Timothy Green'in Sıradışı Yaşamı

Dramatik komedi - fantastik türündeki ve Jennifer Garner ile Joel Edgerton'ın başrolü paylaştığı film, Cindy ve Jim Green çiftinin çocuk sahibi olmak istemesiyle hayatlarında yaşadığı olayları konu alıyor.

Tıp yardımıyla da çocuk sahibi olamayan çift, bir gece tüm dileklerinin yazılı olduğu bir kutuyu arka bahçelerine gömerler ve gecenin sonunda Timothy adında bir çocuk, karton bir kutunun içinde beliriverir. Fakat bilmedikleri bir şey de, çocuklarının gelirken beraberinde beklenmedik sürprizler de getirmiş olmasıdır. Timothy Green'in Sıradışı Yaşamı filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

Hamileler için film önerileri listemizden izledikleriniz var mı? Sizin de önerileriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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