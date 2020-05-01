Hamileler için Mükemmel Film Önerileri! (3)

Anne adayları hamile olmanın avantajlarını sonuna kadar yaşarlar. Ancak bununla da birlikte hamilelik, özellikle duygu değişimlerinin sıkça yaşandığı ve annelerin maalesef her zaman kendilerini iyi hissedemedikleri bir dönemdir. Biz de sizin kendinizi kötü hissettiğiniz ya da endişelerinizden kaçmak istediğiniz dönemlerde aklınızı işlerinizden biraz olsun uzaklaştırabilmeniz için hamileler için film tavsiyeleri yazı dizimizin üçüncüsünü hazırladık.

AYRICA: Hamileler için Mükemmel Film Önerileri! (1)

AYRICA: Hamileler için Mükemmel Film Önerileri! (2)

Birbirinden güzel yapımların yer aldığı listede, önceden de söylediğimiz gibi hamilelik konusunda filmlerin yanı sıra içinizi ısıtacak ve kahkaha atacağınız filmler de bulunuyor.

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Bu şekilde 10 filmden oluşan hamilelik film tavsiyesi yazılarımıza devam edeceğiz. Film izlemeyi de seviyorsanız ve listemizdekilerden izlemediğiniz varsa izlemenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler dileriz.

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1. Charlie and the Chocolate Factory - Charlie'nin Çikolata Fabrikası

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Hamileler için film tavsiyesi yazımızın listesine "Charlie’nin Çikolata Fabrikası" filmi ile başlayalım. Tim Burton yönetmenliğinde çekilen 2005, ABD yapımı Charlie'nin Çikolata Fabrikası, ailecek izleyebileceğiniz güzel bir fantastik komedi filmidir.

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Sıra dışı bir yapıda ve bir çikolata fabrikasına sahip olan Willy Wonka, kendisinden sonra fabrikasını kime bırakacağını seçmek için bir yarışma düzenler. Belirlediği 5 çocuktan birisi de fakir bir ailesi olan Charlie'dir.

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Charlie'nin çikolata fabrikasındaki gezisinde görecekleri ve Will Wonka'nın düşüncelerini izlemek bizlere güzel bir vakit geçirmemizi sağlıyor. Filmi izlemediyseniz listenize ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 2 saatlik filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

2. Juno

Sevimli ve müziksever olduğu kadar kafası da karışık olan Juno, okuldan arkadaşı Bleeker ile yaşadığı bir ilişki neticesinde hamile kalmıştır. Beklenmedik zamanda kendini bu durumda bulan Juno, çözüm yollarını düşünürken aklına bir fikir gelir. Bebeği doğurana kadar bekleyip, sonrasında onu varlıklı bir aileye vermeyi düşünen Juno, bu zaman içerisinde de oldukça olgunlaştığını düşünmeye başlar.

Roma Film Festivali’nde En İyi Film Ödülünü kazanan film, 65. Altın Küre Ödülleri’ne 3 dalda aday oldu, Independent Spirit Awards 2008 isimli ödüllerde de en iyi kadın oyuncu, en iyi film, en iyi ilk senaryo, en iyi yönetmen dallarında ödüle aday gösterilmiştir. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

3. Waitress - Garson Kız

Hamilelikte izlenebilecek filmler listemizin üçüncü sırasında da Adrienne Shelly tarafından yönetmenliği üstlenilen ABD yapımı Garson Kız yer alıyor. Çok baskıcı bir eş olan Sisto, yapmış olduğu baskılar ile Jenna'yı oldukça bunaltmıştır. Jenna da bu evlilikten kurtulmak için öncelikle kendi ekonomik gücünü elde etmeyi düşünür ve garsonluk yaparak para biriktirmeye başlar.

Hayatındaki zorluklarla baş edebilme gücünü mutfakta bulan Jenna, lezzetli kekler ve pastalar yapabilmektedir. Ancak beklemediği bir zamanda hamile kalması umutlarının yıkılmasına neden olacaktır. Diğer bir yandan da önceden yaşamadığı bir güven duygusuyla dolmuştur. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

4. Friends With Kids - Mükemmel Plan

1 saat 47 dakikalık 2012 yapımı Mükemmel Plan, Jennifer Westfeldt tarafından yönetilerek beyaz perdeye aktarılmıştır. Arkadaş grubu içerisinde bekar ve çocuksuz kalan son çift olan Jason ve Julie, evlilik ve çocuk yetiştirmenin ilişkilerine zarar verebileceğini düşünürler.

Evlenmeden bebek sahibi olan ve aynı evde yaşamaya devam ederken de yeni insanlarla tanışan çift, dışardan pek belli etmeseler de içten içe birbirini kıskanmaya devam ederler. Romantik komedi türündeki filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

5. Home Alone - Evde Tek Başına

Evde Tek Başına, ailenizle birlikte hamilelikte izlenebilecek filmler içerisinde izlemeniz gereken bir film serisidir. Ailesi Fransa'ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulan Kevin'in yaşadığı macera oldukça eğlenceli bir şekilde bizlere yansıtılıyor.

Harry ve Marv adındaki hırsızlar Kevin'in mahallesindeki tüm evleri soymayı düşünmektedir. Ancak bu hırsızlar Kevin'in evine geldiklerinde kolay lokma olmadığını acı bir şekilde öğreneceklerdir.

John Hughes’un senaryosunu yazdığı filmin yönetmeni ise Chris Colombus'tur. Evde Tek Başına, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi toplamış ve devam filmleri de çekilmiştir. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

6. The Hangover - Felekten Bir Gece

Yaklaşık 1,5 saatlik güzel ve hoş bir vakit geçirmenizi sağlayacak olan Felekten Bir Gece, sıradışı bir mizah anlayışı ile oldukça eğlenceli bir yapım.

Todd Phillips yönetmenliğinde ve Bradley Cooper, Ed Helms ve Zach Galifianakis başrollerinde güzel bir film olan Felekten Bir Gece, arkadaşlarının düğününden önce bekârlığa veda partisi vermek için Las Vegas’a giden dört tuhaf arkadaşın, sarhoş oldukları parti gecesinin sabahında odalarında bir kaplan, tavuklar ve dolapta ağlayan altı aylık bir bebek ile uyanmaları üzerine gelişen olağanüstü maceraları konu alıyor. Üstelik damadın da ortalıkta olmaması ayrı ve büyük bir endişe konusudur.

Olayları yavaş yavaş hatırlayarak işlerin nerede kontrolden çıktığını bulmaya ve damadı düğününe yetiştirmeye çalışan üç arkadaşın macerasını izlemelisiniz. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

7. Mrs. Doubtfire - Müthiş Dadı

Hamilelik döneminde film izlemeyi düşünüyorsanız eğlenceli bir yapım olan Müthiş Dadı filmini tercih edebilirsiniz. Usta oyuncu Robin Williams'ın başrolde olduğu filmde, eşinden ayrılan bir babanın çocuklarını daha çok görebilmek ve zaman geçirmek için ne kadar ileri gidebileceğini konu alıyor.

Daniel Hillard, eski karısının evde bir bakıcıya ihtiyacı olduğunu öğrenince hemen makyaj, kıyafet ve oyunculukla Mrs. Doubtfire oluverir ve işe seçilir. Neşeli anlarının içinde dokunaklı anların da yer aldığı filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

8. Look Who's Talking - Bak Şu Konuşana

1989, ABD yapımı Bak Şu Konuşana, 93 dakikalık romantik - komedi türünde bir yapımdır. Bekar bir anne olan Mollie, uygun bir erkek arkadaş aramak isterken, oğlu Mikey de annesinin buluştuğu erkekler arasında hangisinin daha iyi bir baba olacağına karar vermeye çalışmaktadır.

Mollie'nin karşısına bir gün James (John Travolta) çıkar ve olaylar gelişir. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

9. The Fault In Our Stars - Aynı Yıldızın Altında

Josh Boone tarafından yönetmenliği üstlenilen Aynı Yıldızın Altında, yaklaşık 2 saat uzunluğunda 2014 yapımı bir filmdir. John Green’in aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan film, 16 yaşındaki tiroid kanseri Hazel'in aşkını konu alıyor.

Oksijen tüpüyle gezmek zorunda olan Hazel, hayatını değiştirecek olan Augustus isimli genç ile kanserli hastalar için oluşturulan destek grubunda tanışır. Augustus da beyin tümörüyle savaşmış ve bu yolda bir bacağını kaybetmiştir. Augustus, sevgilisinin çok istediği bir hayali gerçekleştirmek için onunla birlikte yola çıkar. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

10. Liar Liar - Yalancı Yalancı

Bir savunma avukatı olan Fletcher, 5 yaşındaki oğlu Max’in yanında olması gereken doğum gününde yanında olamayıp yalan söyler. Oğlu ise babasının hayatını etkileyecek doğum günü dileğinde bulunur. Babasının en azından bir gün boyunca yalan söylememesini diler ve bu dilek işe yarar.

Ertesi gün Fletcher, hayatının bir yanı olan yalanları artık söyleyememeye başlar ve kıskaca girer. İş arkadaşları hakkında ne düşünüyorsa açık açık söyler ve bunlar sadece başlangıçtır. Oldukça eğlenceli olan bu yapım ile hamilelikte izlenebilecek filmler listemizi sonlandırıyoruz. Eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Jim Carrey'nin başrolde yer aldığı Yalancı Yalancı filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

Hamileler için film önerileri listemizden izledikleriniz var mı? Sizin de önerileriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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