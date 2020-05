Hafta Hafta Gebelik - 4 Haftalık Gebelikte Neler Olur (Detaylı)

Hafta hafta gebelik yazı dizimizin "4 Haftalık Gebelikte Neler Olur?" bölümüne hoş geldiniz. Hamilelik sürecinin birinci ayını tamamlarken, anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de bu süreçte onları ne gibi şeylerin beklediğidir. Anne adayının, karnının büyümesini gözleri ile gözlemleyebileceği bu dönemde bebeğiniz artık bir hücreler bütünü olmaktan ziyade şekillenmeye ve hızla büyümeye başlayacaktır. Bu hızlı gelişim elbette ki hem onun hem de sizin için bazı değişimler meydana getirecektir. Gelin bu yazımızda 4 haftalık gebelikte bebek gelişimi, 4 haftalık gebelikte nelere dikkat etmeli ve 4 haftalık hamilelikte sizleri neler beklediğini birlikte inceleyelim.

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik - 1 Haftalık Gebelikte Neler Olur? (Detaylı)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik - 2 Haftalık Gebelikte Neler Olur? (Detaylı)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik - 3 Haftalık Gebelikte Neler Olur? (Detaylı)

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Neler Olur?

Hamile kalışınızdan sonraki dördüncü haftada, bebeğinizin oluşumu başlar, bu süre zarfında fetüs herkesin tabir ettiği şekilde minik bir fasulye gibi görünen embriyoya dönüşür. Dördüncü haftanızdan itibaren embriyo hızlı bir şekilde büyümeye başlar. Dokuları, derisi ve organları hızlı bir şekilde yaratılırken aynı zamanda şekil alır.

AYRICA: Hamile Olmanın Avantajları Say Say Bitmiyor

AYRICA: Hamileliği Yaza Denk Gelenlere Öneriler! Yaz Hamileliği

Embriyo üç katmandan oluşur ve tüm bu katmanlar gelişim sürecinde yer alır:

Endoderm (iç tabaka) - Gastrointestinal sistem, akciğer ve karaciğerin oluşumunda rol alır.

Mesoderm (orta katman) - Kalp, damar, iskelet ve kas lifi oluşumunda yer alır.

Ektoderm (üst katman) - Cilt, saç, diş minesini, göz bebeklerini ve merkezi sinir sistemini oluşturur.

AYRICA: Hamilelik Korkusu Neden Olur? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Yenilir?

Bu dönemde anne adaylarının büyük bir kısmında bazı sağlık problemleri meydana gelir. Hamileliğinize bağlı bazı özel belirtiler ortaya çıkar. Örneğin göğüsleriniz şişmeye başlar ve daha hassas hale gelir, hafif bir dokunuş bile acı verebilir, ruh haliniz aniden değişebilir ve bu süreçte duygusal durumunuzu kontrol etmek oldukça zorlaşabilir.

Bütün bu belirtiler bebeğinizin oluşum belirtileridir ve eğer gebe kalmayı planlayıp ilişkiye girmeye başladıktan 1 2 ay kadar sonra bu belirtileri hissetmeye başladıysanız yüksek ihtimalle hamile kaldığınızı söyleyebiliriz, ancak yine de emin olmak için hamilelik testi yapmalısınız.

Test, hamilelik sırasında ortaya çıkan ve idrarınızda gözüken koryonik gonadotropin hormonunun varlığına göre hamile kalıp kalmadığınızı teşhis eder. Kandaki en yüksek hormon konsantrasyonu beşinci haftadadır bu nedenle bazı anne adaylarında test dördüncü haftada doğru sonucu veremeyebilir, ancak testi yine de daha önce kullanabilirsiniz.

4 haftalık gebelik, tıbbi açıdan, aslında gebe kalmadan iki hafta sonra gerçekleşir. Bu dönemde cenin, uterusa bağlı olan bir embriyodur. Anne adayının içerisinde yeni bir yaşam oluştuğundan dolayı bu dönemde anne, her gün farklı durumlar ve hisler yaşayabilir ve bu gayet normaldir.

Bazı anne adayları bu dönemde karşılaşacağı belirtileri fark edemeyebilir ya da ortaya çıkan ilk belirtiler dördüncü haftada olabileceği için bu dönemi adet öncesi dönem zannederek bulantı ve şişkinlikleri adet öncesi belirtileri sanabilir.

AYRICA: Gebelikte Şişkinlik (Gaz Sancısı) Neden Olur? Nasıl Önlenir?

4 Haftalık Gebe Karnı

Gebe karnı görüntüleri için hazırladığımız "Hamilelikte hafta hafta karın büyümesi" yazı dizimizi aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1-14 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15-28 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29-42 Hafta)

4 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

Dördüncü haftada gebelikte merak edilen bebek boyu ve kilosu henüz yoktur.

4 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

Ultrason görüntülerini tüm haftalar için görmek istiyorsanız, hazırladığımız "hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri" yazı dizimizi aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (1-14 Hafta)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (15-28 Hafta)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (29-42 Hafta)

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Duygusal Değişimler

Hamilelik, pek çok kadında duygusal değişime neden olabilir. Anne adayları genellikle hamilelik döneminde kolayca sinirlenebilir, sıkça duygulanır ve hatta ağlayabilir. Bazı anne adayları yorgun sürekli uykulu hissederken, bazılarında anlık ya da sürekli bulantı ve kusma hissi olabilir.

AYRICA: Hamileyken Evde Yapabileceğiniz Aktiviteler

Hamile olduğunuzu anlamanızı sağlayan en büyük özelliklerden biri de bu ani duygu - durum değişiklikleridir. Tüm sisteminiz artık sadece sizin için değil, minik bir bebeğin oluşumu için iki katı çalışırken birkaç damla göz yaşının kimseye zararı olmaz. Ne dersiniz?

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Göğüslerde Ağrı - Hassasiyet

Dördüncü hafta, hamilelik dönemi boyunca değişecek olan göğüslerinizin değişmeye başladığı ilk dönemdir. Göğüsleriniz şişer, meme ucunda aşırı hassasiyet ve sızlamalar meydana gelir.

AYRICA: Hamilelikte El Şişmesi (Ödem) Neden Olur? Nasıl Geçer?

Aslında pek çok kadın bu kadar yoğun olmasa da göğüs hassasiyetini adet dönemi öncesinde de yaşadığından dolayı bunun bir regl belirtisi olduğunu düşünebilir. Ancak göğüsleriniz değişen hormonlarınıza tepki gösteriyor ve süt üretimine başlayabilmek için hazırlanıyordur.

AYRICA: Hamilelikte Saç Dökülmesi Sebepleri ve Tedavisi Nedir?

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Bebek Gelişimi

Hamileliğin başlangıcında, fetus genellikle embriyo olarak adlandırılır. Üç katmandan oluşan bir yuvarlağa benzer.

AYRICA: Hamilelikte Saç Boyatılır mı? Hamileyken Saç Boyamak Sakıncalı mı?

AYRICA: Hamilelikte Saç Dökülmesi Sebepleri ve Tedavisi Nedir?

İlk katman, ileride bebeğin organlarının oluşması için büyüyen dokudur. İleride bu doku ile akciğer, pankreas, mide, bağırsak ve karaciğer gelişecektir.

Orta katman iskelet, kas lifleri, böbrekler, kalp ve vücut dolaşımının oluşumunu sağlar.

Üst katman ise dişleri, merkezi sinir sistemini, başı ve cildi oluşturur.

4 haftalık gebelikte embriyo yaklaşık 2 mm'dir. Bu süreçte bebek çok hızlı büyür ve şekillenir. Aynı zamanda bu dönemde embriyo dışındaki diğer önemli organlar oluşur.

AYRICA: Hamilelikte Güneş Kremi Zararlı mı? Nasıl Kullanılır?

Özellikle, plasentayı oluşturan bir organ ve gelecekteki su torbası oluşmaya başlar. Bu organlar çok önemlidir, çünkü nefes almada, beslenmede yer alırlar ve gelecekte bebek için koruma işlevlerine sahiptirler.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Güneşlenmek Zararlı mı? Bebeğe Zarar Verir mi?

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Adet - Regl

Hamile olduğunu bilmeyen anne adayları gebeliğin 4. haftası belirtilerinin hepsini regl öncesi belirtiler olarak görebilir. Normalde ortalama, regl olduğunuz günden dört hafta sonra adet kanamanızın başlaması gerekir ancak eğer hamileyseniz başlamaz. Bu dönemde adet olmamanız (sağlık sorunlarınızın dışında) hamilesiniz demektir!

AYRICA: İkizlere Hamileyim! İşte Bilmeniz Gereken 4 Şey

Her hamile kadın bilmese de aslında hamilelik döneminizin başında yani dördüncü haftanızda kanama yaşayabilirsiniz ve bu oldukça normaldir çünkü aslında bu lekelenme, fetüsün uterusa bağlanması (5-6 gün sonra) sonucu ortaya çıkan kanamanın sonucudur.

Sadece ufak çaplı bir lekelenmeden bahsediyoruz. Fetusten kaynaklı bu doğal kanama çok yoğun olmayan ve kesin bir rengi olmayan ağrısız kanamadır ve dördüncü haftadaki bu kanama normaldir. Eğer kanamanız ağrılı ve çok yoğunsa hemen doktorunuza başvurun.

AYRICA: Hamileler için Mükemmel Film Önerileri! (1)

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Ultrason Taraması

Hamileliğinizin dördüncü haftasında eğer testleriniz olumlu sonuçları vermişse ilk ay ultrason taramanızı yaptırmanız gerekir. Böylelikle bebeğini ve plasenta ile ilgili detayları görebilir ve bu süreçten sonraki doktor yönlendirmelerinizi öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Merdiven İnip Çıkmak Güvenli mi? Zararlı mı?

Bazı ultrason cihazları dördüncü haftadan önce bile gebeliğinizi tespit edebilir. Ancak çoğunlukla yanlış sonuca varmamak adına dördüncü haftadan sonra yapılmaya başlar. Bunun dışında pek çok kadın erken dönemde ultrason taramasının sağlıksız olduğunu düşünür ancak bebeğinizin gelişimi ve doktorunuzun sizinle ilgili dokuz aylık planını belirlemesinde ilk ay kontrolü çok önemlidir.

AYRICA: Hamilelikte Otobüs Yolculuğu Yapılır mı? Zararlı mı? (Tavsiyeler)

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Düşük ve Kanama Riski

Hamile olduğunu fark etmeyen anne adayları dördüncü haftadaki kanamasını regl sanıp aslında hamile olmadığını düşünebilir. Aslında, bu dönemde de düşük olabilir ancak düşük riski her kadın için olmamakla birlikte sık değildir. Fakat düşük kanaması regl kanamasından farklı olarak yoğun ve ağrılıdır.

AYRICA: Düşük Nedir? Hamilelikte Düşük Neden Olur? Düşük Belirtileri Nelerdir?

AYRICA: Hamilelikte Voleybol Oynanır mı? Zararları Nelerdir? (Dikkat!)

Düşük yani sonlanan gebelik sık olmasa da karşılaşılabilen bir durumdur. Düşüğe ve kanamaya sebebiyet verebilecek etkenler arasında yüksek ateşli enfeksiyonlar, alkol ve içki kullanımı, güçlü ilaçlar içmek, yoğun fiziksel aktivite veya duygusal stres vardır.

Anne adayı eğer hamile kaldığını bilmiyorsa düşük kanamasını da ağrılı bir regl kanaması sanabilir. Gerçek şu ki, bu kanamanın düşük kanması olduğunu fark edemezseniz, bebeğinizi kurtarma riskiniz azalır.

4 haftalık gebelikte düşük belirtisi, ilk olarak giderek artan ve yoğun bir kanamadır. Bu kanama farklı renklerde olabilir. Parlak kırmızıdan koyu kırmızıya. Ayrıca, kanamaya genellikle karnınızın alt kısmındaki yoğun bir ağrı ve sırtta, bele doğru bir ağrı eşlik eder. Bazen vücut ısısı da artabilir ve kanamada dokular, kan damarları olabilir.

Düşük süreci birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir ve bu kişiden kişiye farklılık gösterir.

Gebeliğin erken döneminde meydana gelen düşük, genellikle bebeğin genetik kusurlarına bağlıdır. Ayrıca, hamileliğin erken dönemlerinde düşük yapmak, annenin yaşadığı hastalıklara ve yüksek fiziksel aktiveye, ağırlık kaldırmaya da bağlı olabilir. Bunun dışında, alkol, uyuşturucu, enfeksiyonlar da düşük riskini tetikler.

Ağrı, halsizlik ve yüksek ateşe eşlik eden kanamanız varsa, mümkün olan en kısa sürede hastaneye giderek bir doktora danışmanız gerekmektedir.

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Hamilelik Testi

Eğer hamilelik planlıyorsanız ve düzenli ilişkiye girmeye başladıktan bir süre sonra yukarıda bahsettiğim hamilelik belirtilerinden bazıları hissediyorsanız hamile kalmış olabilirsiniz ve bunun için eczanelerden temin edebileceğiniz testleri yapabilirsiniz.

AYRICA: Test Yapmadan Hamile Kaldığımı Nasıl Anlarım?

Hamilelikte testleri, gebelik sürecinde vücudunuzda üretilmeye başlayan bazı hormonları idrarınızda tespit ederek hamile kalıp kalmadığınızı söyleyebilir, ancak hamileliğin erken dönemlerinde bu testler doğru sonucu veremeyebilir bu nedenle 4. ve 5. haftada en doğru sonuçları elde edebilirsiniz.

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Kan Tahlili

Standart kan tahlili dördüncü haftada hamile olup olmadığınızı belirlemekte yeterli olmayabilir. Hamile kalıp kalmadığınızı belirleyen en önemli kan tahlili hormon testidir.

Böylelikle hamilelik sürecinde değişen ve yeni salgılanmaya başlayan hormonlarınız sayesinde gebeliğinizi teşhis edebilisiniz.

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Beslenme

Beslenmenizdeki iyileştirme süreci sadece gebelikte değil hamileliğinizi planladığınız andan itibaren başlamalıdır. Çünkü hamilelik öncesi kullandığınız bazı zararlı maddeler - besinler bebeğinizin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir, bu yüzden yediğiniz yiyeceklere dikkat etmelisiniz. Hamile kalmadan önce ve hamilelik döneminde doktorunuza danışarak beslenme şeklinizi düzenlemeli ve kan değerleriniz ışığında vitamin, mineral gibi besin takviyeleri almalısınız. Ayrıca bu dönemde sağlıklı ve doğal besinler tüketmelisiniz.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Oruç Tutulur mu? Zararlı mı?

Sosis ve füme ürünler yerine haşlanmış taze etler tercih etmelisiniz. Bol bol taze meyve ve sebze tüketmeyi unutmayın. Hamile olduğunuz süreç boyunca sadece kendi sağlığınız değil bebeğinizin de sağlığını düşünmelisiniz. Doğru beslenme bebeğinizin gelişim süreci için en faydalı şeydir.

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) HCG Hormonu

Gebeliğin ilk haftalarında, HCG her iki günde bir artmakta ve iki katına çıkmaktadır (Daha net bir ifade ile her 48-72 saatte bir artar). Doktorlar normalde iki günde % 60'lık bir artış olduğunu belirtiyorlar.

4 haftalık hamilelikten (hamile kalma anından 2-3 hafta sonra) bahsedersek, normal HCG seviyeleri 101-4870 mIU / ml'dir. Gebe kalmadan 4 hafta sonra, seviye 1110-31500 mIU / ml'e yükselir.

Her ne kadar bu ortalama değer her kadın için aynı olmasa da dördüncü haftadan sonra, hormon seviyeleri her 3.5 günde iki katına çıkar. Bu sayıyı dördüncü haftanızdan sonrası için temel alın.

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Rahimdeki Değişiklikler

Dördüncü haftadaki hormonsal değişimler bebeğinizin gelişimi için rahminizi değiştirmeye başlar. Progesteron hormonu, embriyoyu gittikçe büyüyen ve esneyen rahminize tutunması için destekler.

Kalın yapılı bir mukus tıkacı rahim içinde oluşur ve embriyonun güvenliğini sağlar. Bu tıkaç kendi oluştuğu günden başlayarak bebeğinizin doğum anı gelene kadar onun kadar farklı enfeksiyonlardan korunmasını sağlar.

Mukus tıkacı ile bahsedilen yapının doğum sırasında atılması ile doktorların dediği nişan gelmesi olayı gerçekleşmektedir.

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Karın Ağrısı

Hamileliğin dördüncü haftasında karın ağrıları olması çok doğaldır çünkü vücudunuz değişmeye başlar. Rahim daha esnek olmak ve büyümeye başlamak için değişir bu da ağrılar meydana getirebilir.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Karın Ağrısı Neden Olur? Nasıl Geçer?

Ayrıca eğer hamile kalmış olmasaydınız bu dönemde vücudunuz kendini adet görmeye hazırlayacağından fakat hamile olduğunuz için bu kanama meydana gelmediğinden bu tarz ağrılar normaldir. Dikkat etmeniz gereken tek şey bu dönemde yoğun ağrı ve kanamanızın olup olmadığıdır. Eğer ağrılı ve yoğun bir kanama başlarsa hemen doktorunuza başvurun.

AYRICA: Hamilelikte Kasık Ağrıları Neden Olur? Nasıl Geçer?

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Soğuk Algınlığı - Grip

Maalesef ağır grip ve soğuk algınlığından erken dönemdeki bebeğiniz etkilenebilir. Bunun nedeni ateşlenmeniz ya da nefes problemleriniz olabilir. Özellikle grip gibi enfeksiyonların yoğun olduğu kış dönemlerinde kalabalıktan kaçınmaya çalışın. Evde geçirdiğiniz soğuk algınlıklarının aksine bu sefer erkenden doktorunuza görünerek hastalık daha hafifken doktor desteği ile geçirmeye çalışın.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Grip Tehlikeli mi? Bebeği Etkiler mi?

Yaklaşık 38 derece ve üzerindeki yüksek sıcaklık anne adayları ve embriyonun gelişimi için oldukça zararlıdır. Yüksek ateş düşük yapmayı tetikleyebilir. Kendi kendinize rahatsızlığınızı geçirmek ve ateşinizi düşürmeye çalışmak yerine derhal doktorunuza başvurun. Eğer planlı bir hamilelik yaşayacaksanız hamilelik öncesi bağışıklık sisteminizi güçlendirerek gebelik döneminde tüm bu olumsuz faktörlerden kolayca korunabilirsiniz.

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Alkol

Gebelik dönemi boyunca ve özellikte dördüncü haftada içki içmek çok zararlıdır, gelişim aşamasına giren savunmasız bebeğinizde düzeltemeyeceğiniz sorunlara neden olabilirsiniz. Başlı başına alkol düşük yapmanıza neden olabilir çünkü alkolde normal embriyo gelişimini olumsuz etkileyebilecek zehirli maddeler bulunur.

Sonuç olarak bebeğinizin düşük ya da engelli olma riskini arttıracak olan alkolden, sadece hamilelik ve emzirme döneminde değil hamilelik öncesinde de uzak durulmalıdır.

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Cinsellik

Eğer normal ve sağlıklı bir hamilelik sürecindeyseniz, 4 haftalık gebelikte cinsellik zararsızdır. Ancak düşük riskiniz ya da bebeğiniz ile ilgili bir problem varsa cinsellik yaşamadan önce doktorunuza danışmanız gerekir.

Bu dönemde hamile olduğunun farkında olmayan kadınlar cinsellik yaşayabilir ve cinsellik sürecinde hamile olduklarını hissetmezler bu gayet normaldir. Bazı anne adayları ise vücutlarındaki hormonsal ve duygusal değişimlerden dolayı dört haftalık hamilelikte cinsellik istemeyebilir.

4 Haftalık Hamilelere (Gebelere) Tavsiyeler

Hamileliğinizin üçüncü haftasından sonra şişmeye başlayan ve hassaslaşan göğüslerinizi fark ettiğinizde panik yapmayın. Daha rahat pamuklu ve yumuşak dokulu sütyenler tercih edin. Ağrınız arttığında ılık bir duş göğüslerinize iyi gelecektir.

Karnınızda ağrı hisseder ve regl kanamasına benzer bir kanama görürseniz sakin olun ve doktorunuzu arayarak ona durumu anlatın. Eğer düşük tehlikesi olduğunu düşünürse sizi hastaneye çağıracaktır.

Sürekli yorgunluk ve uyku hali normaldir, bu dönemde bol bol dinlenin.

Hamileliğinizin üçüncü veya dördüncü haftasındaysanız, sabah bulantıları (gebelik toksikozu) hakkında bilgi edinin.

Hafif yürüyüşler yapın ve bol sebze - meyve tüketin. Stres ve gerginlikten kaçının.

Sigara içmeyin ve içilen ortamlardan uzak durun.

Hamilelikte Sabah Bulantıları için Ne Yapmalı?

Günlük en az 3 öğün beslenme olmalı. Ayrıca yiyecekler hafif olmalı, yağlı olmamalı ve dengeli olmalıdır ve akşam 8-9'dan sonra bir şey yenmemelidir.

Sıcak içecekler dahil sıcak yiyeceklerin de tüketilmemesi önerilir.

8 saatten az uyunmamalı.

Gebelikte dehidrasyon olmaması için günlük yaklaşık 2 lt. su tüketimi önerilir.

Gebelik bulantılarında kızılcık suyu faydalı olurken, limon dilimleri, zencefil çayı, portakal vb. de gebelik toksikozu (sabah bulantıları) ile boğuşmak için yararlıdır.

4 Haftalık Hamilelikte (Gebelikte) Çoklu Gebelik

Hamilelik testini yaptığınızda maalesef ki gebeliğinizin çoklu ya da tekli olduğunu öğrenemezsiniz. Bunu dördüncü haftanızda ya da dördüncü haftanızdan sonraki ilk ultrason taramanızda öğrenebilirsiniz. İkizler normal tekli gebeliklerden farklı olarak 35. haftalarda da dünyaya gelebilir.

Tüm önlemler ve tavsiyeler sizin için de geçerlidir ve siz diğer gebeliklere nazaran kendinize iki katı daha fazla dikkat etmelisiniz. İlk ultrason taramanızda doktorunuz size tek yumurta mı yoksa çift yumurta ikizleriniz - üçüzleriniz mi olduğunu söyleyecektir.

Olağan dışı yumurtlama nedeniyle veya tek yumurtaya ulaşan çoklu spremler ile gebe kaldıktan sonraki ilk kontrolünüze çoklu gebeliğinizi ve nedenini öğrenebilirsiniz. Bazı durumlarda nadiren olsa da ilk gebelikten bir süre sonra ikinci gebelik de gerçekleşebiliyor. Tek ya da çoklu, tek yumurta ya da çift yumurta ne olursa olsun bu büyük mucize sizin.

4 Haftalık Hamilelik - Video

Diğer anne adayları ile fikirlerinizi paylaşmak ve bilgi alışverişinde bulunmak için aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın.

"4 Haftalık Gebelikte Neler Olur?" adlı bu yazımızda sizler için birçok konu başlığını inceledik. Bunlardan bazıları, "4 haftalık gebelik ultrason görüntüleri - 4 haftalık gebe karnı" ve "hamilelik belirtileri," olduğu gibi; "4 haftalık hamilelikte düşük belirtileri" gibi konuları da sizler için inceledik. Sağlıklı ve rahat bir hamilelik geçirmenizi dileriz.

İlginizi çekebilecek yazılar: