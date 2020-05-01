İkizlere Hamileyim! İşte Bilmeniz Gereken 4 Şey

"İkizlere hamileyim," diyorsanız eğer, bilmeniz gereken birtakım gerçekler var. Endişelenmeyin, korkulacak bir şey yok. İkizlerin büyüklüğü bir avuç içi kadar olabilir. Ama emin olabilirsiniz ki, bir zaman sonra hayatınızın odak noktası onlar olacak. Hatta onlarla yatıp, onlarla kalkacaksınız. Aslında, gerçekçi olmakta da fayda var. Eğer ikizlere hamileyseniz, çok şanslısınız. Çünkü onların büyülü ve mükemmel ötesi bulacağınız bazı özellikleri olduğundan emin olabilirsiniz.

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Dolayısı ile eğer "ikizlere hamileyim," diyerek bu konuya girdiyseniz, sizlerle bilmeniz gereken birtakım gerçekleri paylaşmak istiyoruz.

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Daha Rahminizdeyken İletişime Geçtiler!

Ne etkileyici öyle değil mi? Söylenenlere göre, ikizler birbirleri ile "ikinci trimester"e kadar erken etkileşime / iletişime geçmektedir. Yani gebeliğin 14. haftasında ikizlerin birbirleri ile bağlantı kurmaya çalıştıkları gözlemlenebilmektedir.

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Ayrıca, 18. haftaya kadar da, bebeklerin kendi kendilerine, birbirleri ile iletişim kurmak için "daha fazla" efor sarf ettikleri söylenenler arasında. Bu denli küçük varlıkların, birbirilerinin varlığından haberdar olmalarından daha ne etkileyici olabilir ki?

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Bu küçük ama mükemmel ötesi varlıkların birbirleri ile iletişim kurmak ve kendilerince cevap vermek için çaba harcamaları, gerçekten de sizi de musmutlu etmiyor mu? Gerçekten harika bir detay olsa gerek, ikizlere gebe kalmak hayatınızdaki... Dolayısı ile bu şansınızın değerini asla ama asla kaybetmeyin.

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İkizlerin Kendi Gizli Dilleri Vardır!

Yapılan araştırmalara göre, ikizler kendi dillerini icat eden ve bunları geliştiren varlıklar olarak kayda geçiyor. Yani, bu durumu normal insanların anlaması pek kolay olmayacaktır. Bu diller ise "idioglossia" ve/veya "kriptofazi" olarak bilinmektedir. Emin olun, bu bir fenomen değildir. Yani bir gerçektir. Bu gizli dillerin, ikiz bebeklerin %40 civarında olduğu biliniyor ancak zaman geçtikçe bu dillerin varlığını korumadığı da bir gerçek olarak bilinmektedir.

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Senin, küçük ikizlerinin, kendilerini anlamak ve tanımlamak için, birbirileri ile gizli bir dile sahip olmaları kulağına nasıl geliyor? Çok fantastik bir durum olsa gerek. Tabii ki şu da var, bu "gizli dil" olarak tanımlanan şey, yaş artışa geçtikçe, kendiğinden kaybolabilir. Ancak birtakım önemli özelliklerini de korumaya devam edebilmektedir.

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Sağlık Yapıları da Birbirine Benzer Olabilmektedir

Birçok insan, ikizlerin benzer duygusal özelliklere ve karakteristik yapıya sahip olduğunu düşünmektedir. Ancak, şunu da söylememize izin veriniz. İkizlerin mevcut sağlık durumlarının da birbirine benzeyebileceğini biliyor muydunuz?

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Size bir örnek; dünyadaki bir ikiz çocuğun, kalp problemlerini paylaştığı bir gerçek olarak karşımıza duruyor. Yani bu ikizler, ilk zamanlarda hiçbir belirti göstermemesine rağmen, birkaç hafta sonra "atriyal fibrilasyon" sorunu yaşadıkları ortaya çıktı. Ayrıca kardeşlerin, eşdeğer / aynı çerçevede bir görme gücüne sahip olmaları da ortaya çıktı. Zaten ikizlerin aynı DNA'ya sahip olduğunu düşündüğümüzde, bu gibi benzerliklerin olması bizi pek şaşırtmıyor olsa gerek. Ne dersiniz?

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Şansınızın Kıymetini Bilmeniz Gerektiği Gerçeği

Evet, ikizlerin annesi olmak sizin için büyük bir şans olsa gerek. Birbirine bu kadar benzeyen, iki, küçücük ve içinizi sımsıcak yapan bu varlıklara sahip olmanızın kıymetini bilmelisiniz. Çünkü bu iki varlık, büyüdükçe, belki duyguları, karakterleri, giydiği ayakkabılar dahil, değişse de, ikiz oldukları gerçeği değişmeyecek. Tadını çıkarın, çünkü siz bu şansa sahip oldunuz!

İkizlere hamileyim konusundaki bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaştık. Ayrıca eğer siz de ikizlere hamileyseniz, tecrübe ve fikirlerinizi aşağıdaki yorum formunu kullanarak ziyaretçilerimiz ile paylaşabilirsiniz. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır. Sizin tecrübeleriniz, diğer ikiz anneleri için önemli bir değer yaratabilir. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin...

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