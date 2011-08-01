Bebekler Gözlerini Neden Ovuşturur? Ne Yapılabilir?

Bebeklerin yaptığı hareketleri, özellikle bebeklerde göz ovuşturma eylemini izlemek en şirin şeylerden biridir. Gözlerini ovalarken burnunun ve yüzünün pembeleşmesine bakmak bile mutluluk sebebidir. Ancak bazı kişiler "bebekler neden gözlerini ovalar?" şeklinde sorular sorabilir. Sorulması da normaldir, çünkü sadece yorgun veya uykulu olduğunda yapmadıklarından durumla ilgili bir şeyler öğrenilebilir.

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Bebekler 6 aylık ya da daha küçük olduklarında gözlerini kaşımak, yorgunluk ya da farklı birçok sebeplerden ötürü ellerini yüzlerine sürebilirler ve ovuşturabilirler. Bebeklerin gözlerini ovuşturmasının nedenleri için sizler için hazırladığımız yazımızı okumaya devam edin.

Bebekler Gözlerini Neden Ovuşturur?

1.) Uykulu Olabilir

Bebeğiniz gözlerini ovalamakla birlikte esniyorsa, uykulu ve yorgun demektir. Masaj yaptırmak ağrılı kaslara nasıl iyi geliyorsa, gözleri ovuşturmak da yorgun ve uykuluyken iyi gelen bir şeydir. Bu yapılarak göz kaslarında, göz çevresinde ve kapaklarında oluşan acı ve gerginlikten kurtulunur.

Ne Yapılabilir?

Küçük çocuğunuzun uykulu hali ve yorgunluk belirtileri için aralıklarla izleyin. Gözleri ovalama ve esneme, uyku hali için ortak bir işaret olduğundan, bu durumlarda bebeğinizi hemen uyutabilirsiniz. Zaten zamanla belirli bir uyku rutini edinmiş olursunuz.

Uyku rutinlerine uyarak bebeğinizi düzenli şekilde uyutuyorsanız, yorgunluk ve uyku hali içerisinde kalmayacağı için göz ovuşturma hareketleri bu sebep kaynaklı görülmeyecektir.

2.) Göz Kuruluğu

Bebeğiniz çok fazla havaya maruz kaldığında göz kuruluğu yaşanabilir. Göz kuruluğu, bebeklerde de rahatsız edici olduğundan gözlerini ovuşturabilirler. Çünkü gözler ovuşturulduğunda gözyaşı oluşur ve bu da gözlerdeki nemi geri getirerek, kuruluğun gideriminde yardımcı olur.

3.) Meraklı Bebekler

Yorgunluk ya da diğer sebeplerin yanı sıra bebeklerin gözlerini ovalamasının başka muhtemel nedenleri de vardır. Bebeklerin motor becerilerini geliştirmesinde ne kadar meraklı olduklarını biliyorsunuzdur. Motor becerilerini geliştiren bebeklerde de vücudunun her yerine dokunarak nasıl tepkiler alacağını anlamaya çalışması görülebilir.

4.) Görsel Uyarılma

Bebeğiniz yorgun ve uykulu olmayıp, ayrıca göz kuruluğu ya da kaşıntı da söz konusu değilse ve gözlerini ovuşturuyorsa görsel uyarılma olabilir. Gözlerini ovuştururken gözlerini kapatma, sürtünme ve açmadan kaynaklı etrafı anlık olarak daha farklı görüş dikkatini çekmiş olabilir. Bu nedenle de bu hareketi tekrarlıyor olabilir.

Ne Yapılabilir?

Bebeğinizi dikkatini çekecek daha farklı şeylere yönlendirebilirsiniz. Bebeğinizin dikkat süresi kısaysa kolayca dağılabileceğinden, dikkatini uzun süre tutacak çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz.

5.) Rahatsız Edici Şeyler

Bunların dışında bebeğinizin gözünde rahatsız edici bir şeyler varsa gözlerini ovuşturabilir. Gözlerine kirpik, toz ya da farklı bir şey gelmiş ve rahatsız olmuş olabilir. Bunlar yüzünden gözlerini şiddetle ovmak isteyebilir.

Gözlerin ovulması, ağlama ve gözlerin kırmızıya dönüşmesiyle birlikte olursa, bebeğinizin gözünde bir miktar parçacık bulunduğu anlaşılabilir.

Ne Yapılabilir?

Bu durumlarda pamuğu top haline getirip suya batırın ve bebeğinizin gözlerini temizleyin. Her iki göz için de aynı pamuğu kullanmayın. Ya da gözlere üflemeyi de deneyebilirsiniz. Göz tahrişi durumu geçmediyse bebeğinizi sağlık ocağına götürebilirsiniz. Bunun yanı sıra bebeğinizi tozlu ortamların içerisinde bırakmayın ve ani bir toz dumanı oluştuğunda gözlerini koruyun.

Ayrıca göz ovuşturmaları sırasında bebeğinizin gözlerini yaralamaması veya çizmemesi için dikkat etmelisiniz. Gözlerini ovuşturmanın olumsuz etkilerini anlayacak yaşa gelene kadar sizin kontrolünüzde olmalılar. Bunun için ellerini örtecek giysiler ya da bebek eldivenleri alabilirsiniz.

Sonuçta, bebeğinizin gözlerini ovuşturduğunu görürseniz hemen panik yapmaya gerek yok. "Bebekler gözlerini neden ovuşturur?" konusunda sebepleri ve yapılabilecekleri bildikten sonra bu yönde adımlar atabilirsiniz. Bebeğiniz sürekli gözlerini ovuyor mu? Bu konudaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bize bildirebilirsiniz.