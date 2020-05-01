10 Adımda Bebekler Neden Ağlar? Bebeklerin Ağlama Nedenleri

Siz de "bebekler neden ağlar?" konusunu merak ediyor musunuz? Bebek ağlamalarının nedenleri arasında birçok sebep olabilir. Açlık, acı, korku, uyku ihtiyacı gibi şeyleri bebekler ağlayarak ifade ederler. Bebeklerin ağlarken söylemek istediklerini nereden bilebilirsiniz? Biz de sizler için bu yazımızda bebeklerin ağlama nedenleri arasında sayılan başlıca sebepleri inceliyor olacağız.

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Ancak bazı sıradan sebeplerin dışında hastalık sebebiyle bir ağlama mevcutsa, vakit kaybetmeden doktora danışmanızda fayda vardır.

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Bebekler Neden Ağlar?

1.) Bebeklerin Ağlama Nedenleri: Açlık

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Bebekler ağladığında en çok akla gelen şey açlık olmaktadır. Açlığın bebeklerde görülen bazı işaretlerini bilmekle, bebeğinizi ağlamadan önce beslemeye başlayabilirsiniz. Açlık işaretlerinden bazıları dudakları büzme, ellerini ağzına götürme ya da öfkelenme şeklinde görülebilir.

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Bebeğinizin küçük karnı çok tok tutmuyorsa sıklıkla süt verebilirsiniz. Bazı durumlarda son besleme zamanından çok fazla süre geçmese bile acıkabilir. Küçüklerin açlıktan nefret ettiği bilinmeli ve ona göre hazır olunmalıdır.

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2.) Bebeklerin Ağlama Nedenleri: Yorgunluk

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Bebeklerin bir diğer ağlama nedeni ise yorgunluktur. Özellikle aşırı yorulduklarında bu durum uyku halini zorlaştırabilir ve ağlama olarak dışa vurulabilir. Bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olun ve ona uyumasında yardım edin.

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3.) Bebeklerin Ağlama Nedenleri: Sadece Ağlamak

Bazı durumlarda da bebeğiniz beş aydan daha küçükse sebepsiz ağlamalar olabilir. Bu normaldir, ancak sizin için stresli ve üzücü olabilir. Bu durumlarda bebeğinizi sarmak, dolaştırmak, dikkatini çekmek ya da ses çıkartıcı şeyleri göstermek rahatlamasını sağlayabilir.

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4.) Bebeklerin Ağlama Nedenleri: Altını Islatmak

Bebekler, altlarını kirlettiklerinde kendileri rahatsızlık hissettiği seviyeye gelince ağlayabilir. Cildi tahriş olmaması için mümkünse bebeğinizin bezlerini değiştirme zamanlarını ayarlayın ve dikkat edin.

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5.) Bebeklerin Ağlama Nedenleri: Geğirme İsteği

Bebeğiniz beslendikten sonra ağlamaya başlarsa gaz oluşmuş olabilir. Beslendiği zaman ya da ağladığı zaman hava yutması nedeniyle gaz oluşabilir ve bu da rahatsızlık yaşatır. Bebeğinizin sırtına küçük vuruşlar ya da ovalamalar iyi olacaktır.

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6.) Bebeklerin Ağlama Nedenleri: Sıcak Hava

Bebeğinizi sıcak havalarda fazla giydirmemeye dikkat edin. Aksi halde daha çok sıkıntılı olabilir ve ağlamaya sebep verebilir. Sıcaklarda sıkıntı basarsa ve üstünü açmanızı isterse ağlayabilir.

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7.) Bebeklerin Ağlama Nedenleri: Soğuk

Yenidoğan bebekler bez değişimde fazla kalırsa ya da banyoda soğuk hissederse ağlayabilir. Böyle durumlarda hızlı olmayı zamanla geliştirebilirsiniz.

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8.) Bebeklerin Ağlama Nedenleri: İyi Hissetmemek

Bebeğinizdeki değişikliklerin farkında olmalısınız. Zamanla ağlamalarının tonlamalarını öğrenir ve ona göre davranabilirsiniz. Bazı durumlarda daha yüksek tonda ve sürekli ağlayabilir. Bu gibi durumlarda başka bir durumdan şüpheleniyorsanız doktorunuza danışabilirsiniz.

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Bunların dışında yeni bir kıyafet alındıysa ve etiketi rahatsız ediyorsa da ağlayabilir. Rahatsız edici her şeyi kaldırmaya özen gösterin.

Diş çıkarmaya başlaması da ağlama nedenleri arasındadır. Bunun için dişlerinin kaşınmasını geçirici ürünlere yönelebilirsiniz. Unutmayın ki, hiç kimse bebeğinizi sizin kadar iyi tanımıyor.

9.) Bebeklerin Ağlama Nedenleri: Yüksek Sesler

Bebeğiniz kalabalığı fazla sevmiyorsa ve aile ziyaretlerinde kalabalık olunuyorsa, fazla uyarılmış olabilir ve bu durum ağlama yaratabilir. Bu gibi durumlarda bebeğinizin rahat hissetmesi için sakin ve sessiz bir yere götürebilirsiniz.

10.) Bebeklerin Ağlama Nedenleri: Sarılma İhtiyacı

Yenidoğan bebeğinizin sizin kokunuza ve sarılmanıza ihtiyacı vardır. Sizi yanında hissetmek istediğinde bunu ağlayarak dile getirebilir. Onu kucaklamak, konuşmak ya da şarkı söylemek ona huzur verebilir ve rahatlatabilir.

Bebeklerin ağlama nedenleri öğrenildikten sonra bu durumlara karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Bebeğinizin ağlamalarına karşı deneyimlediğiniz farklı düşünceleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın.

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