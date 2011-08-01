Çocuğa Sorumluluk Duygusu Kazandırma - Ev İşleri

Çocuğa sorumluluk duygusu nasıl kazandırılır? sorusu anne-babalar tarafından oldukça sık sorulmaktadır. Çocuklarınız oyuncaklarını ya da kıyafetlerini dağıttıklarında sürekli arkalarından siz mi topluyorsunuz?

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Çocuklarımıza eşyalarını yatak altlarına ya da yanlış yerlere sıkıştırmaları yerine rahat bir şekilde bulabilmeleri için düzgün bir şekilde çıkartmasını nasıl öğretebiliriz? Onlara hem sorumluluk duygusunu kazandırmayı öğretmek hem de size yardım etmesini sağlayarak iş yükünüzü azaltmak için yardım etmelerini sağlayabilirsiniz.

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Bazı çocuklar toparlanmayı hiç sevmemekle birlikte giysilerini etrafa saçarlar ya da ev içinde çok giyilmese de çıkartıp asmak yerine kirli sepetine fırlatmayı tercih ederler. Aşağıda sıraladığımız 5 adım ile evde çocuğa sorumluluk vermek konusunda yapılabilecekleri bulabilirsiniz.

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Çocuğa Sorumluluk Duygusu Kazandırma - Ev İşlerine Yardım

1.) Etrafı Toparladıklarında Onları Övün

Övgü, övgü, övgü! Gerektiği yerlerde çocuklarınızı övmeyi ihmal etmeyin. Yapılan çalışmalar, çocukların başkalarının onayını almalarının, onları daha iyi motive ettiğini gösteriyor.

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Başkaları tarafından onaylanmanın yanı sıra sevdiğiniz ve değer verdiğiniz bir kişi tarafından onaylanmak, takdir edilmek, övgü almak insan psikolojisi için paha biçilemez bir şeydir. Parayla yapılan teşviklere karşı çok daha etkilidir.

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Bu nedenle çocuklarınızın gün içerisinde yaptıklarına dikkat edin. Yatağını toplamasına, giysilerini askıya asmasına ya da düzgün bir şekilde yatağına bırakmasına dikkat edin ve böyle durumlarda onu sevgiyle takdir edin.

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Böyle yapıldığı takdirde sizin iyi olmanızın yanında çocuğunuz da mutlu olacağından kendisine çeki düzen vermesi daha kolaylaşacaktır. Üstelik bu sayede zamanla toparlanmayı öğrenmesiyle, siz de arkasını toparlama olmayacağı için daha çok zaman kazanacaksınız.

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2.) Beklentilerinize Uymasa Bile Sürekli Düzeltmeyin

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Çocuklarınız özellikle ilkokul çağı gibi daha küçük yaştaysa, kıyafetlerini ya da yataklarını sizin istediğiniz gibi yapmazsa yaptıklarını bozup tekrar düzeltmeyin. Hele de laf yaparak, söylenerek tekrarlamayın.

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Böyle yapmalarınız onların inatlaşarak, sürekli bu şekilde yapmalarına sebep olacaktır. İstediğiniz gibi olmadığında bağırmadan, güzel bir ses tonuyla ve sevgi ile nasıl olması gerektiğini, yaptığını daha da güzel yapabileceğini anlatabilir ve birlikte tekrarlayabilirsiniz. Bu, daha çok etkili bir öğrenme olacaktır.

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3.) Öncelikle Gösterin

Bir üst maddede bahsettiğimiz gibi, çocuklar ilk başta nasıl olacağını bilmedikleri için nasıl katlanacağını ya da toparlanılacağını bilmiyorlar.

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Bu yüzden onlara sevgi ve anlayış ile kıyafetlerin nasıl katlanacağını, havluların nasıl katlanıp yerine konabileceğini, yataklarının nasıl yapılacağını, dışarıdan gelince kıyafetlerimizi nasıl çıkartıp el-ayak yıkanacağını göstermeniz gerekiyor. Yaptıklarında da övgüyü asla unutmayın.

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4.) Yeri Geldiğinde Ödün Verilmeli

Diğer aile üyelerinin sizin düşüncelerinizden daha farklı düşünebileceğini unutmayın. Birlikte yaşamak, uzlaşma gerektirir. Onların "temiz ve düzenli" olma fikri sizinkinden daha farklı olabilir.

Temiz ve düzenli olunduğunda sadece sizin istediğiniz gibi olmuyor diye tartışmamak gerek. Bazen sadece çaba sarf ettikleri için takdir etmek de gerekir.

5.) Teşvik Edici Olun

Sizin dışınızda diğer yetişkin aile bireylerinin ya da çocukların harekete geçmesi için sürekli "dırdır" etmek, hemen parlayıp-tartışmak işe yaramamaktadır. Bu eylemler için daha yaratıcı olunmalıdır.

Çocuklarınız için bunu bir oyuna dönüştürebilirsiniz. Odayı toparlamak için belirli bir süre verilebilir ve zamanında yapılırsa, küçük bir ödül verebilirsiniz. Örneğin "kıyafetinizi toparlayıp, askıya asmak için 5 dakikanız var." diyebilir ve yapıldığı takdirde sevdikleri yemeği yapabilir ya da son zamanlarda gitmeyi istediği bir yere gidebilir veya almayı istediğini hediye olarak alabilirsiniz.

Daha büyük çocuklar için de nakit teşvik olabilir. Ancak hangi yaşta olursa olsun, en önemli teşvik yönteminin övgü olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Çocuğa Ev İşi Yaptırma için Teşvik Etmek Neden Önemlidir?

Çocuklara kıyafetlerini ya da oyuncaklarını toparlamasını istemek yerine, kendimiz toparlamak genellikle daha kolay görünür. Bu bize zaman kazandırır, işi istediğimiz gibi yapmış oluruz ve kimseyle de tartışılmaz.

Ancak böyle düşünmek ve yapmanın bir problem olduğu ileride ortaya çıkar. Çocuğa sorumluluk vermek yerine arkasını toparlamak, kendi açımızdan kısa vadede verimli ve pratik görünse de, uzun vadede çocuklarımız için en büyük kötülüğü yapmış oluruz.

Sorumluluk bilinci gelişmeyen çocuklar, ileriki yaşamında başkalarının kendisi için her şeyi yapmalarını bekleyen tembel yetişkinler olurlar.

Çocuğa sorumluluk bilinci nasıl verilir? sorusunu soruyorsanız, ev içinde de size yardım etmesini sağlamalısınız. Onların geleceğini de düşünerek, kendilerine bakabilecekleri ve topluma yararlı kişiler olmalarını istiyorsanız, onları evde toparlamaya alıştırmalısınız. Unutmayın, böyle yaparak onlara hayat için büyük bir iyilik yapıyorsunuz!

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