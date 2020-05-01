Çocuklarda Tırnak Yeme Sebebi ve Tedavisi Nedir?

Çocukların tırnak yemesi gibi küçük kötü alışkanlıklar birçok ebeveynin ortak endişesidir. Siz de "Tırnak yiyen çocuğa ne yapmalı?" diyenlerdenseniz yalnız değilsiniz. Bu kötü alışkanlık, dünyadaki çocukların çoğunu etkileyen yaygın alışkanlıklardan birisidir. Tahminlere göre 10 - 18 yaş aralığındaki çocukların %50'sinde bu alışkanlık söz konusu.

AYRICA: Çocuğumun Başarısını Nasıl Artırabilirim Diyenlere Tavsiyeler

Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı sinir bozucu olsa da, bir ebeveyn olarak çocuğunuzun bunu neden yaptığını anlamak sizin için önemlidir.

AYRICA: 5 Adımda Çocuğu Ders Çalışmaya Nasıl Teşvik Ederiz?

Çocuklarda Tırnak Yeme Sebepleri Nelerdir?

Çocukların büyüme dönemlerinde yaşadıkları stres, kaygı ya da can sıkıntısı gibi birçok nedenlerden ötürü tırnak yeme eğilimi görülebilmektedir. Çocuğun tırnak yemesi konusunda en yaygın nedenlerden bazıları şunlardır.

AYRICA: Çocuğunuzun El Yazısını Geliştirmenin 5 Kolay Yolu!

1. Rahatlık hissi

Bebeklik dönemindeyken rahatlatıcı bir his elde etmek için çocuklar parmağını ağzına koyabilir. Bu alışkanlık bazen büyüdükten sonra da devam ettiği için büyüme döneminde kötü alışkanlık olarak görülebilir.

AYRICA: Çocuklar Çamaşır Yıkamaya Neden Yardım Etmeli?

2. Can sıkıntısı

Meşgul olacak bir işle uğraşılmadığında veya yapacak bir şey bulamayan çocuklarda da bu alışkanlık can sıkıntısıyla birlikte görülebilmektedir.

AYRICA: 10 Adımda Ergenliğe Giren Çocuğa Nasıl Davranmalı?

AYRICA: Çocuğuma Sevgimi Nasıl Gösterebilirim? Diyenlere 100 Kısa Yol!

3. Stres ve kaygı

Çocuklarda tırnak yeme sebebi içerisinde stres ve kaygı da yer alır. Örneğin evde ya da okulda hoş olmayan bir durumla karşılaşan çocuk, stres ve endişe yaşıyorsa farkında olmadan tırnak yemeye başlayabilir. Aşağıdaki gibi konular tırnak yeme alışkanlığını doğurabilir.

AYRICA: 11 Adımda İyi Bir Baba Olmanın Önemli Yolları!

Ebeveynlerin boşanması

Aile içi kavgalar

Yakınını kaybetme

Yeni bir eve taşınmak

Okul değiştirmek

Okulda korkutulma, tehdit edilme

Başarılı olabilmek için baskılanmak

Cezalandırılmak ya da azarlanmak

AYRICA: 3-4 Yaş Çocuklarla Evde Oynanacak 10 Oyun

4. Genetik

Tırnak yeme alışkanlığınız varsa, çocuğunuzda da olabileceği ihtimalini vurgulayanlar da vardır.

AYRICA: 10 Adımda Saygısız Çocuğa Nasıl Davranmalı?

5. Taklit etme

Çocuklarda taklit etme, rol model alma davranışları olduğu için aile bireyleri arasında tırnak yeme alışkanlığı varsa bunu taklit edebilir. Ve böylelikle kötü alışkanlığı edinebilir.

AYRICA: Davranış Bozukluğu Olan Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Çocuğun Tırnak Yemesi Nasıl Önlenir?

Tırnak yeme alışkanlığı sinir bozucu ve kötü bir alışkanlık olsa da bunun için çocuğunuzu azarlamanız ya da cezalandırmanız son derece yanlıştır.

AYRICA: Bebekler Gözlerini Neden Ovuşturur? Ne Yapılabilir?

O zaman "tırnak yeme nasıl bırakılır?" diyorsanız, aşağıdaki beş adımdan oluşan yararlı yolları deneyebilirsiniz.

AYRICA: İkizlere Hamileyim! İşte Bilmeniz Gereken 4 Şey

AYRICA: Bebeklerde Beyin Gelişimi için Bilmeniz Gereken Her Şey

1. Çocuğunuz ile konuşun

Tırnak yeme tedavisi konusunda en önemli etken, bu kötü alışkanlığın nasıl edinildiğini anlamaktır. Bunun için çocuğunuzla konuşabilir ve sıkıntı ya da stres gibi herhangi bir nedeni varsa, bunu anlayarak bu nedeni ortadan kaldırabilirsiniz.

AYRICA: 0-12 Yaş Çocuklarda Ahlaki Gelişim Aşamaları Nelerdir?

2. Mikrop ve hastalıklar

4 yaşındaki çocuk tırnak yiyor diye eline vurmak ya da azarlamak yerine, tırnak yediği zaman elini tutup tırnakların arasında mikropların olabileceğini ve kendisini hastalandırabileceğini güzel bir dille anlatabilirsiniz.

AYRICA: Çocuğa Saygı Nasıl Öğretilir? Saygı Öğretmenin Adımları

Tırnaklarını yediği zaman bu mikropların kolayca vücuda girerek kendisini hasta edeceğini ve derhal bunu bırakması gerektiğini söyleyebilirsiniz. İğneden de korkan bir çocuk ise hasta olursa iğne olacağını düşünebileceğinden bu alışkanlığını bırakabilecektir.

3. Teklif ödülü

Çocuğunuza her gün tırnaklarını kontrol edeceğinizi ve eğer tırnaklarını yemediyse onu ödüllendireceğinizi anlatabilirsiniz. Ona tırnak yemediği zamanlarda küçük hediyeler ya da özel yemekler gibi küçük sürprizler yapabilirsiniz.

4. Tırnakların güzelliğinden bahsetmek

Çocuğun tırnak yemesi nasıl önlenir? aşamalarından biri de, çocuğunuz küçük ise tırnaklarını beraber kestikten sonra ne kadar güzel olduklarını söyleyin ve övün. Eğer yerse çok kötü göründüğünü de söyleyin. Bu adım bazı çocuklarda etkili olmaktadır.

5. Acı uygulaması

Tırnak yemeyi bıraktıran kremler ya da ilaçlar da bu alışkanlıktan vazgeçirmek için bir yoldur. Eczanenize danışarak bu ürünlerden birini alıp, çocuğunuzun tırnaklarına uygulayabilirsiniz. Çocuğunuz elini her ağzına götürdüğünde kötü bir tat hissedeceğinden bu alışkanlıktan uzaklaşacaktır.

Sonuç olarak çocuklarda tırnak yeme sebebini anlamak, nasıl bir tedavi yolu seçeceğiniz konusunda önemlidir. Bunların dışında çocuğunuzun yeterince sevgi ve ilgi aldığından da emin olun. Tırnak yeme alışkanlığı da zamanla geçecektir. Ayrıca çocuklarda tırnak yeme konusunda sizin bildiğiniz farklı yollar varsa, yorum olarak bize yazmanızı isteriz.

İlginizi çekebilecek yazılar: