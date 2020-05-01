11 Adımda İyi Bir Baba Olmanın Önemli Yolları!

Yeni evli çiftlerde kadınların anne olma heyecanı kadar erkekler de baba olmanın heyecanını hissederler. Bazıları kendini hazır olarak hissederken bazıları da baba olma düşüncesinin verdiği acaba "iyi bir baba nasıl olur?" ya da "iyi bir babanın özellikleri nelerdir?" şeklinde sorular sorarak kendilerini kaygılandırır ve korkabilirler.

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Baba olmak, olmadan önce sıradan gelse de zamanı geldiğinde ve doğum yaklaştığında psikoloji olarak daha bir baskı yaratabilir. "İyi bir baba olabilir miyim?" sorusunu kendinize sorabilirsiniz. Anne olmak kadınların anaçlık duygusu ile iç güdüsel olarak daha rahat adapte olmalarını sağlayabilir. Ancak baba olmak erkek için bir anda olmuş gibi bir duygu yaratabilir ve ne yapılması gerektiği bilinmeyebilir.

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Bunlar için bu yazımızda iyi bir baba olmanın yolları hakkında fikirler vermeye çalışacağız. "İyi bir baba olmak için neler yapmalı?" diyorsanız aşağıdaki yaklaşımları deneyebilirsiniz. Unutmayın ki annelik kadar babalık da aynı derecede fedakârlık gerektirir.

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İyi Bir Baba Nasıl Olmalı?

Baba olmaya hazırlanırken baba olan arkadaşlarla sohbet etmek, yararlı ebeveyn kitaplarını okumak ve doğuma hazırlık kursları oldukça etkili olabilir.

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Anneyle olduğu gibi baba - çocuk ilişkisi de çok önemlidir. Çocuğun ihtiyaçlarını anlamak, çocuğunun yaşına ve gelişimine göre hareket eden baba iyi bir babadır.

İyi bir baba olmak, iyi bir eş olmaktan geçer.

Babanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Herkesin hayatında yer alan baba figürü çok anlamlı ve değerlidir. Kız çocukları için kahraman anlamına gelen babalar, erkek çocukları için de önemli bir rol modeldir. Her çocuğun üzerinde babanın etkileri vardır.

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Çocukların kendini rahat ve kolay bir şekilde ifade edebilmesi, iletişimi iyi olması, sağlıklı bir cinsel kimlik geliştirmesi, kısaca bireyselleşmesi için babası ile iyi bir ilişkiye sahip olması gerekir. Baba ile sorunları olan ya da ölüm, boşanma terk etme gibi babasız büyümek zorunda olan çocuklar daha saldırgan, öfke kontrolü olmayan ya da sosyal problemleri olan utangaç bir birey olabilirler.

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Aile içinde otorite eksikliği yaşanırsa da çocuklar kendini kontrol edemez ve yalana daha çok başvurabilirler. Okullarında başarısızlık, dikkat eksikliği görülebilir. Anne baba ilişkisi de çatışmalı ve kötü olan aile ortamlarında bu olumsuzluklar daha çok artabilir.

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İyi Bir Babanın Özellikleri

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1. Korkulacak kişi olmayın

Baba çocuk ilişkisi korkuya dayalı kurulmamalıdır. Çocuklar hatalarının yanlışlıklarını sizden korktuğu için değil, yanlış olduğunu bildiği için çekinmelidir.

Hata yapan çocuğa ilk olarak kızgın ve yüksek sesli ifade edilmemeli ve yanlışı uygun bir şekilde anlatılmalıdır. Korku odaklı olan ilişkilerde çocukların yalan söylemeye daha elverişli olduğu unutulmamalıdır.

Ayrıca iyi bir baba, çocuğunun özgüveninin gelişmesine destek olmalıdır. Çocuk hata yaptığında hatasını yüzüne vurmak, aşağılamak yerine, uygun bir şekilde doğrusu öğretilmelidir.

2. Dinleyin ve anlayış gösterin

Baba - çocuk ilişkisini iyi kurmak istiyorsanız ona karşı üstünlük sağlamak yerine söylediklerini anlayışlı şekilde dinlemeli ve saygı göstermelisiniz. Çocuğa da birey gözüyle bakarak, saygıyla dinlemek ve ilgilenmek çok önemlidir.

3. Zaman geçirmeyi unutmayın

İyi bir babanın özellikleri arasında çocuklarıyla zaman geçirmesi önemli bir yerdedir. Yapılan araştırmalara göre de babalarıyla zaman geçiren çocukların, daha az ya da zaman geçirmeyen çocuklara göre daha özgüvenli, sosyal ve başarılı olduğu görülmüştür.

Zaman konusunda "çalışan babalar çocuklarıyla nasıl vakit geçirmeli?" soruları sorulabilmektedir. Öncelikle zamanın bir daha geri gelmeyecek olduğunu bilmek önemlidir. Bunun için işten eve gelince yorgun olunsa da çocuğunuzla gün içerisinde nasıl vakit geçirdiği hakkında konuşabilirsiniz. Az da olsa etkili bir konuşma çocuk gelişimi için etkilidir.

Özellikle çalışan bir baba olsanız da çocuğunuzla aranızdaki ilişkiyi uzaklaştırmamalısınız. Sevdiği şeyleri, canını sıkan durumları, en iyi arkadaşının kim olduğunu bilmek, öğrenme yolunda sürekli sorduğu sorulara cevap vermek, çok çalışsanız da ilişkinizi iyi tutacaktır.

4. Etkinlik günü belirleme

Bu konu da çalışan babalar için önemlidir. Çalışmıyor ya da çalışıyor olsanız bile çocuğunuzla bir ilişki kültürü oluşturabilirsiniz. Örneğin her cumartesi gezmek ya da her pazar günü oyun oynamak gibi etkinlikler çalışsanız bile ilişkinizi sağlamlaştıracaktır.

Bunların dışında çocuklarınızla yaptığınız tek şey televizyon seyretmek olmamalıdır. Küçük olanlarla oyunlar oynamak, hikayeler okumak yapılabilir. Büyük olanlarla da güncel konulardan sohbet açarak, konuşmayı ve iletişim gelişimini sağlayabilirsiniz.

5. Sorumluluk vermek

Çocuklarınızın sürekli yanında olamayacaksınız. Bu yüzden büyüdüklerinde sorun yaşamamaları için küçükken bazı sorumluluklar vererek öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Her sorumluluğun ardından da takdir etmeyi unutmayın.

Başkalarının yanında onu eleştirmeyin ve çocuğunuzun değerli olduğunu ona hissettirin. Yapamadığı konularda değil yapabildiklerini konuşup cesaretlendirin. Ek olarak onu övün ve onunla gurur duyduğunuzu sık sık dile getirin.

6. Şiddet kesinlikle olmamalı

"İyi baba nasıl olur?" diyorsanız çocukla olan ilişkide kesinlikle şiddet olmamalıdır, diyebiliriz. Çocuğunuzun olumsuz davranışlarının artmasını ya da gelecekte kötü bir insan olarak tanımlanmasını istemiyorsanız çocuğunuza karşı dayak, küfür, hakaret, fiziksel ya da duygusal şiddetten uzak durmalısınız.

7. Her istediği yapılmamalı

Çocukların ileride doyumsuz ve hiçbir şeyden memnun olmamalarını istemiyorsanız sürekli her istediklerini yapmamalısınız. Durumunuz iyi olsa bile çocukların şımarık yetişmemesi için şimdi rahat alım gücü olsa da paranın kolay kazanılmadığı aşılanmalıdır.

Ayrıca çocuğunuza karşı bir rol model olduğunuz için onun yapmasını istemediğiniz şeyleri siz de yapmamalısınız. Sigara kullanıp, çocuklarına sigara içmemelerini söyleyenler gerçekçi değillerdir. Çocuğunuzun da gençlik dönemine geldiğinde sigara kullanırsa kendiniz içiyorsa ona içmemesini söylemeye hakkınız olması için kendinizin de kullanmaması gereklidir.

8. Tutarlı olun

Ev içerisinde ya da genel olarak koyduğunuz bir kural varsa tutarlı olunmalıdır. Özellikle küçük yaşta çocuklara karşı bugün evet dediğiniz şey yarın hayır oluyorsa ileride tutarsız davranışlar sergileyebilirler.

Bununla birlikte birden fazla çocuğunuz varsa farklı olabilecekleri bilincinde olarak birbirleriyle karşılaştırılmamalıdır. "Bak ağabeyin neler yaptı ya da kardeşin gibi olamadın" tarzında konuşmalar yaralayıcı olabilir.

9. Baba - arkadaş arasını iyi ayarlayın

İlişkide sert, uzak bir baba da, büyüklüğü kaybedecek kadar arkadaş gibi olmak da sakıncalıdır. Samimi ve sıcak ilişkilerin yanı sıra baba figürü iyi korunmalıdır. Çünkü çocuklar, yakın ve arkadaş gibi bir yakınlaşmanın yanı sıra bir babaya ihtiyaç duyarlar.

10. Eşinize karşı iyi olun

Erkek çocukları kadınlara nasıl davranılacağını, babasının annesiyle ilişkilerini gözleyerek öğrenir. Bunun için eşinize saygılı olmak, çocuklar önünde kavga etmemek çok önemlidir.

Aynı şekilde kız çocukları da, erkeklerin kendilerine nasıl davranması gerektiğini babalarının davranışlarından öğrenirler. Anneye gösterilen saygı kızların da beraber olacağı erkekte bunu aramasını sağlar. Kötü evliliklerde ise hiç bir erkeğe güvenmeyen, güven sorunu olan kızlar oluşur.

11. Sarılmak önemlidir

İyi bir baba olmak için en önemlisi çocuğunuza karşı sevginizi sadece sözel değil fiziksel olarak da göstermektir. Bazı babalar çocuklarına fiziksel sevgi göstermese de, çocukların buna çok ihtiyacı olduğu bilinmelidir. Çocuklar, sadece annelerin değil babalarının da sarılmalarını isterler.

Çocuklara gösterilen fiziksel sevginin çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimi için önemli olduğu unutulmamalıdır.

"İyi bir baba nasıl olmalı?" yazımızı sonlandırırken unutmadan hatırlatalım, çocuklarla ilişkiyi bebeklik döneminden itibaren yapmalısınız. Bir baba, emzirmek dışında diğer her şeyi yapabilmelidir. Bu sayede hem eşinize destek olabilir hem de bebeğinizle bağınızı geliştirebilirsiniz. Peki siz, iyi bir babanın özellikleri adımlarını yerine getiriyor musunuz? Farklı adımlar varsa bizimle yorum alanından paylaşabilirsiniz.

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