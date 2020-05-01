5 Adımda Çocuğu Ders Çalışmaya Nasıl Teşvik Ederiz?

Son yıllarda eskiye nazaran müfredattaki değişimler ile derslerin daha bir arttırdığı görülmüştür. Daha çok çalışma, daha çok ev ödevleri. Yeni yönergeler ile tatillerde ev ödevi olmasa da daha önceden bolca veriliyordu. Bununla birlikte çocuklar okuldan eve geldiklerinde daha kapıdan içeri girer girmez çantasını atıp sıkıldığını ve ödev yapmayacağını dile getirebilir. Böyle olunca siz de, acaba çocuğa ders nasıl sevdirilir? gibi düşünceler içerisine girebilirsiniz.

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Bildiğiniz gibi ders çalışmayan çocuğa yaklaşım oldukça önemlidir. Müfredat konusunda çok bir şey yapılamayacağı için en azından çocuğunuzun ev ödevini kolaylaştırmak için bir şeyler yapabilirsiniz.

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Ödev Yapmayan Öğrenciler için Ödev Yaptırma Yolları

Çocuklarda ders çalışma isteksizliği olabildiği için için evde ödevler ile uğraşmak çok çekici olmayabilir. Eğlenmek ya da kendi istediği şeylere bakmak yerine ev ödevleri ne yazık ki sıkıcı olabiliyor. Ama ilk zamanlarda öğrenmeyi pekiştirmek için de gereklidir.

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Bu durumun üstünden gelmek için bir ebeveyn olarak yenilikçi ve ilginç yöntemler ile çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuzun ödevlerini zamanında bitirmeye teşvik edebilirsiniz. Çocuğum ders çalışmıyor diyenler için verdiğimiz aşağıdaki önerileri inceleyebilirsiniz.

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Çocuğu Ders Çalışmaya Nasıl Teşvik Ederiz?

1. Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal medyanın çocuklar için dikkat dağıtıcı nedenlerle suçlandığı zamanlar geride kaldı. Bilinçli şekilde çocuğunuzun interneti ve sosyal medyayı kullanmasını sağlarsanız, bu diğer işleri içinde verimli olacaktır.

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Diğer okul arkadaşlarıyla Facebook ya da Twitter'da ödev çizelgelerini paylaşabilir. Ödevlerinde nerede olduklarını inceleyebilirler.

Ayrıca çocuğunuz internet ile motivasyon kazanıyorsa kullanmasına izin verin. Uzun saatler olmamak kaydıyla verimli şekilde kullanmak faydalıdır.

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Bunun yanı sıra artık YouTube'da birçok ders içeriği bulunduğundan buradan da çocuğunuzun faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

2. Plan Yapın

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Ödev yaptırma teknikleri arasında etkili yollardan biri de plan yapmaktır. Büyük işlerin planlanmasında da çok önemli olan planlı çalışmayı ev ödevleri için de uygulayabilirsiniz. Çocuğunuz için takvim veya çizelge hazırlayabilirsiniz. Bu yöntem, hem sizin hem de çocuğunuzun daha iyi organize olmasına ve stresin hafifletilmesine yardımcı olacaktır.

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Bunun için bir günde yapılacak çok şey varsa belirli görevleri belirli zaman dilimlerine ayırabilirsiniz.

Yemek molaları ve oyun süreleri için kısa molalar bırakabilirsiniz.

Bu kurallar ile çocuğunuzun ödevini yaparken fazla sıkılmamasını ve kısa sürede tamamlamasına yardımcı olma olasılığınız yüksektir.

3. Ara Vermek Önemlidir

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Çocuğa ödevi sevdirmek için fazla sıkılmamasını sağlamalısınız. Farklı uğraşlar ya da düzenli ev ödevleri olsun, ara vermek çocuklar ve herkes için oldukça önemlidir.

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1 - 1,5 saatlik çalışmalar arasında 15 dakikalık molalar verilmesine izin verin.

Bu molalarda bilgisayar oyunları ya da TV seyredilmesine izin vermeyin. Bunun yerine evcil hayvanınız varsa onunla vakit geçirilebilir ya da mutfakta işiniz varsa yardım ettirilebilir veya daha farklı yapıcı, canlandırıcı vakit harcatabilirsiniz.

4. Zamanlayıcı Ayarlayın

Çocuğunuzun ödevini yapması ya da okuması gereken bir şey varsa onu yapmasını motive etmek için bir başka fikir de zamanlayıcı ayarlamaktır.

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Çocuğunuz ödevine başlamadan önce 30 dakika gibi kendinizin belirlediği bir süre ayarlayabilirsiniz. Bu süre içerisinde çocuğunuza yaptığı önceki derslerinden sorular sorabilirsiniz.

Belirli projeler için zamanlayıcı ayarlamak aciliyet hissi yaratabileceğinden, çocuğunuzun daha iyi çalışmasına ve işlerini zamanında bitirmesine yardımcı olur.

Tabii ki daha sonra çocuğunuzun çalışmasının ardından onu bekleyen güzel yemek ya da başka özel bir ödüllendirme olabilir.

5. Duyuları Harekete Geçiricileri Kullanmak

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Ders çalışmayan çocuğa yaklaşım içerisinde duyuları harekete geçirmek de önemlidir. Çocuğunuzun sıkılması ya da huzursuz olması durumunda özellikle duyusal motor hilelerini kullanarak çocuğunuzun daha çok konsantre olmasını sağlayabilirsiniz.

Bir egzersiz topuna oturmak ya da istediği gibi çalışmasını istemek onu rahatlatıyorsa buna izin verin.

Bazı çalışmalar, çikolata veya bir şekerlemenin emilmesinin çocukların daha iyi konsantre olmasına yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. Ancak çok fazlasını önermiyoruz tabii ki.

Bunun dışında ödevlerini yaparken kulaklık takıp müzik dinlemek isteyenler de çoktur. Böyle durumlarda, dersini anlamazsın şeklinde, hemen karşı çıkmayın ve izin verin. Bu faaliyetler sinir sisteminin iyi çalışmasına yardımcı olma eğilimindedir.

"Çocuğu ders çalışmaya nasıl teşvik ederiz?" diyenlerdenseniz bu önerileri deneyebilirsiniz. Çocuğunuz ev ödevini yaparken bu yararlı ipuçlarından faydalanmak basit ve kolaydır. Aynı zamanda bunlar, çocuğunuzun daha az çaba harcamasına ve üretken olmasına da yardımcı olacaktır. Fazla sıkıntı ve stres altında olmayacağı için çabuk sıkılmayacak ve keyif alıp, elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Siz de çocuğunuz için farklı ev ödevi önerisinde bulunuyorsanız bizimle paylaşabilirsiniz.

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