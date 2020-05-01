Bebeklerde Beyin Gelişimi için Bilmeniz Gereken Her Şey

Beyin, tüm işlevlerimizi kontrol eden bir organdır. Beynimizdeki nöronlar kimyasal olarak birbirleriyle iletişim kurar ve kazanılan edinimlerle birlikte yeni sinir ağları oluşur. Bu bağlantılar, bebeklerin yaşamlarının ilk birkaç yılındaki deneyimledikleriyle meydana gelir. Bebeğinizin dünyaya geldikten sonra beyninin nasıl şekillendiği merak ediyor musunuz? Veyahut, ebeveyn olarak bebeklerde beyin gelişimi hızlandırılabilir mi?

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Bebeklerde beyin gelişimi, belli dönemlerde kazanılan deneyimler yoluyla gelişir, demiştik. Örneğin, gözleri beyne bağlayan bağlantılar çoğunlukla doğumdan sonraki ilk birkaç hafta boyunca etrafa bakıldıkça oluşur. Farklı bağlantılar da bu şekilde farklı bebeklik zamanlarında gelişir. Yaklaşık 6 hafta sonra gülümsemeyi, yaklaşık 9 ay sonra emeklemeyi ve 12 ayda yürümeyi öğreniriz.

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Bununla birlikte beyin oldukça esnektir. Bebeklik dönemlerinde meydana gelen bazı sorunlarla bu bağlantılar kaçırılırsa 10 yaşına kadar takviye edilebilmektedir. Bebeklerin beyin gelişimi konusunda neler yapılabileceğini öğrenmek için okumaya devam edin.

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Bebeklerde Beyin Gelişimi Nasıl Olur?

1.) İyi Beslenmek Önemlidir

Beslenme, bebek beyin gelişimine yardımcı olduğu için iyi beslenmek bebekler için bir zorunluluktur. Her yaşta beslenme önemlidir ancak bebeklik döneminde beslenme eksikliği beyin gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle beyin gelişiminde bir yavaşlama veya aşırı durumlar olursa kalıcı hasara neden olabilir.

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Doğum sonrası bebekler için en önemli besin kaynağı anne sütüdür. Anne sütü, bebeklere gerekli tüm besin maddelerini sağlar. Bebek beslenmesinde katı yiyeceklere geçileceği zaman doktorunuzun size söylediği şekilde ilerlemek ve meyve, sebze ve demirden zengin gıdaları yemek planında yavaş yavaş, ancak istikrarlı bir şekilde sunmak önemlidir.

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Ayrıca fiziksel beslenmenin yanı sıra duygusal beslenme de beyin gelişimi için önemlidir. Bebeğin olumlu deneyimler kazanması için ev içerisinde güvenli ve sevecen bir ortam oluşturmalısınız. Bu erken deneyimler, bebeklerin yaşamlarındaki duygusal zorluklara tepki verme şekillerini şekillendirir ve bu, ebeveynlerin bebeklerinin iyi gelişmesine yardımcı olabileceği bir konudur.

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2.) Uyarıcı Faaliyetler Yapın

Bebeklerin dikkatinin sesler ile kolaylıkla çekilebildiğini bilirsiniz. Bebeğin beyin gelişimi için çeşitli hece ve seslerle tanıştırmak adına ona şarkı söyleyebilirsiniz. Hem bu sayede bebeğiniz ile sizin arasında da bir etkileşim ve bağlanma olacaktır.

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Oyuncakları yumuşak müzikal seslerle ve parlak renklerle kullanmak da bebeğin beyin gelişiminde farklı bir yoldur. Altı aylık olduğunda da oyuncakların her yerine dokunmak ve dokunma hissi için sürekli vakit geçirirler. Ek olarak, herhangi bir oyuncağı yetişkin gözetiminde olmadan bebeğinizin yanında bırakmamayı özen gösterin.

3.) Oyun Oynamak Önemlidir

Bebeklerde beyin gelişimi, çeşitli oyunlar ve oyuncaklar yoluyla geliştirilebilir. "Ce-ee" gibi basit oyunlar bile bebekler arasında en sevilen oyunlardandır.

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Bebeğinizin renkleri, şekilleri ve sesleri tanımalarını teşvik edebileceği oyunlar oluşturabilir. Beyin gelişimine yardımcı olabilecek oyun ve oyunları araştırabilirsiniz. Örneğin mavi rengi mavi bir oyuncak ile öğretirken, rengi söylediğinizde oyuncağa dokunmayabilir ama yavaş yavaş bu bilgiler beyinlerine işleyecektir.

Çeşitli uyaranlara tepki verme şeklindeki faaliyetleri, bebeğinizin 6 aylık ile iki yaş arasında olduğu dönemlerde uygulayabilirsiniz.

4.) Açık Hava Faaliyetleri

Doktorunuz tarafından aksi bir ifade olmadıktan sonra bebeğinizi sürekli ev içerisinde kapalı alanlarda tutmamaya özen gösterin. Bebeklik döneminde etrafı izlemek önemli olduğu için dışarıya çıkarak onların etrafı izlemelerine, rüzgarı hissetmelerine ve farklı sesleri işitmelerine izin verin.

Parklara ya da piknik alanlarına gittiğinizde çimen ve çiçekleri hissettirin. Ayrıca kuşların öttüğü bir alanda yaşıyorsanız, bebeğiniz farklı kuş sesleri duyabilir ve gözlemleyebilir.

5.) Ebeveyn Sesleri de Önemli

Bebeğin beyin gelişimi, anne babasının yanında olmasıyla ve seslerini duymasıyla gelişim gösterebilir. Bebekler için ebeveynlerinin yatıştırıcı sesleri yerine hiçbir ses geçemez. Anne ve babanın kokusu, yatıştırıcı ninni sesleri, beyindeki sinir yollarını güçlendirerek bir bebeğin beyin gelişimine yardımcı olabilir.

Özellikle bebeğiniz dokunmaya başladığında onun, yüzünüzü ve ellerinizi hissetmesine izin verin. Bebeğiniz ile sıcak bir kucaklaşma ve sarılma, beyin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. 2 ila 3 yaşlarındaki çocuklar, ebeveynlerinin konuşmasında, sözcükleri kullanma ve söyleyiş biçimlerinden çok şey öğrenirler. Böyle zamanlar, çocukları olumlu kelimelerle tanıştırmanın harika bir yoludur.

Unutulmamalıdır ki, bir bebeğin beyin gelişimi için illa pahalı oyuncaklara veya süslü aygıtlara gerek yoktur. Basit sesler, oyunlar, kelimeler, her yönden besleyici bir ortam ve bilinçli ebeveynleri bebeklerin beyin gelişimleri için yeterlidir. Peki, siz bebeğinizin beyin gelişimi için neler uyguluyorsunuz? Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi bizlere aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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