0-12 Yaş Çocuklarda Ahlaki Gelişim Aşamaları Nelerdir?

Anne baba olarak, çocuğunuzun bebeklikten itibaren ahlak gelişiminin iyi oturmasını ve doğru ile yanlış arasındaki farkı anlayıp, doğru seçimleri yapmasını istersiniz. Çocuklarda ahlaki gelişim süreci; duygusal, fiziksel ve sosyal beceriler olarak evde, okulda ve diğer yakın çevresi ile gördükleriyle belirlenir. Çocuğun ahlaki gelişim aşamalarını doğru şekilde yaşaması ve ahlaki açıdan güçlü bir kişi olabilmesi için sağlam temeller alması gerekir.

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Bu nedenle çocuklarda ahlak gelişiminde ailenin önemi ve etkisi yadsınamaz derecede büyüktür. Onlara iyi birer rol model olmak ve güçlü akademik beceriler yönünden de eğitmek gerekir. Merhamet ve sevecenlik duygularıyla büyütmek, ahlaki yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmak için de önemlidir.

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Ahlak gelişiminin amacı olan doğru ve yanlış arasındaki farkı öğrenme süreci, günlük yaşantılar ile de etkilenir. Ayrıca ahlaki gelişim yönünden ilk davranışları, edindiği etkilerle birlikte 2-5 yaşları arasında sergilenir.

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Çocuklarda Ahlaki Gelişim Aşamaları

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Çocuklukta verilecek ilk merhamet duygusu, gelecek yıllarda bilinçli bir seçim yapmak isteyen gençlerin zarar yerine iyi seçimler yapmasının başlangıç noktasını oluşturur.

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Çocukların doğumdan başlayarak ergenlik çağlarına kadar ahlaki yönden gelişiminin nasıl gerçekleştiğine hızlı bir bakış;

1.) 0-2 Yaş Ahlaki Gelişim Süreci

Bebeklerde doğru ve yanlışı anlama yönündeki ahlak becerileri, duygu ve arzularına bağlıdır. Ancak yapılan bazı araştırmalara göre, bebeklerde iyilik ve kötülük kavramları doğuştan gelmektedir.

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Bu aşamadayken bebeklerin açlık ve yalnızlık halleri rahatsız edici bir his olup, bu yüzden bunları yanlış olarak anlayacaktır.

Karnının doyması ve kucaklanarak sevgiyi hissetmesi ise bebekler için doğru bir tercihtir. Çünkü bu durumdan mutluluk duyarlar.

2.) 2-3 Yaş Ahlaki Gelişim Süreci

Bu yaşlarda yürüme evresinde olan bebekler, diğer kişilerin de haklarına ve ihtiyaçlarına sahip olduğunun farkındadır. Bununla birlikte henüz doğru ve yanlış arasında farkı kavrayamamaktadır.

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Çocuğunuz, kardeşinden oyuncağı almanın kendisine uyarı vereceğini bileceğinden yanlış olduğunu anlayabilir.

Birine vurmanın neden yanlış olduğunu anlamasa da, bunu yaptığında cezalandırılacağını biliyor.

Çocuğunuz cezalandırılmaktan kaçınmak için kurallara uyma eğilimindedir.

3.) 3-7 Yaş Ahlaki Gelişim Süreci

Çocukların aile değerleri hakkında anlayış kazandığı yaşlar bu yaşlardır.

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Kurallar ve normlar aile için önemlidir. Bu nedenle çocuğunuz için de önem kazanırlar.

Ondan beklendiğini bildiği için cezalandırılma korkusuyla değil, kuralları izliyor.

Cezalandırıldıklarında da başkalarının beklentilerini karşılayamayacak ve kendini kötü hissedecektir.

4.) 7-10 Yaş Ahlaki Gelişim Süreci

Çocuğunuz 7 yaşına geldiğinde yetkili konumda olan insanların mükemmel olmadığını fark edecektir.

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Çocuğunuz beklenen değerleri değerlendirecek ve ahlakı, kurallara uyması beklenen bir toplumsal sözleşme olarak görecektir.

Çocuğunuz bu yaşlardayken ne yapması ve yapmaması gerektiğini güçlü bir şekilde geliştirecektir.

5. 10-12 Yaş Ahlaki Gelişim Süreci

Bu yaşlardaki çocuklar ergenlik dönemi içerisindedir.

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Bu yaşlardaki çocukların ahlaki gelişimi daha da gelişir ve bunları herkese fayda sağlayacak bir dizi sosyal rehber olarak görür.

Kuralları değerlendirecek olsa da, onları pazarlık edebilir bulacaktır.

11 yaşın üzerindeyse aldığı kararların etrafındakileri etkilediğini anlamaya başlayacaktır.

Bu yaşlardaki bazı çocuklar, ailesinden fazla ilgi göremedikleri taktirde neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlasa da, popüler olmak için gösterdikleri çabayla ahlaki açıdan yanlış olan faaliyetlerde bulunabilir.

Ahlak Gelişiminde Ailenin Önemi ve Etkisi

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Önceden de bahsettiğimiz gibi çocuklar, ahlakı en yakın oldukları insanlardan öğrenirler. Bu sebeple ebeveyn olarak ahlak gelişiminde etki oldukça büyüktür ve önemlidir.

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Ebeveyn olarak çocuğunuzun ahlak gelişiminde önemli bir rol oynarsınız. Bunun için sevgi ve takdir etme eylemlerini bolca göstermelisiniz.

Çocuğunuz kabul edilebilir normlar içerisinde hareket etmesi için motive olması gerekir.

Duyguların erken evrelerde tanımlanması ve onaylanması, çocuğunuzun onunla empati kurduğunuzu bilmesine yardımcı olacaktır.

Çocuğunuz olumlu davrandığı veya doğru davranışlar sergilediği zaman övgü gösterin. Bu, ondan beklenen davranışları öğrenmesine yardımcı olacaktır.

Çocukluk çağındaki eğitim, ahlaki gelişimin çocuklarda önemini vurgulamalıdır. Unutulmamalıdır ki, çocuklarınız sizlere dikkatlice bakıyor ve yakından takip ediyor. Nelerin nasıl olması gerektiğini, doğru ve yanlışı anlatırken dikkat edin. Çocuklarda ahlaki gelişim süreci, anne baba olarak dikkatli bir şekilde özenle geçirilmesi gereken dönemdir. Farklı görüşleriniz varsa, bize aşağıdan yazmayı unutmayın.

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