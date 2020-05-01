İki Normal Doğum Arasındaki Süre Ne Kadar Olmalı?

Doğum yaptıktan sonra ikinci bebeğiniz için ne kadar ara vermek istersiniz? Eğer, "ikisi bir arada büyüsün" diyerek, 2 yıldan önce tekrar hamile kalmayı planlıyorsanız tekrar düşünmelisiniz. "İki doğum arasında ne kadar olmalı" ya da "İki kardeş arasındaki ideal yaş farkı nedir?" soruları anne adayları tarafından oldukça merak ediliyor.

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Doğum yaptıktan sonra diğer gebeliğin başlaması için gereken süreyi bulmak adına, uzmanlar tarafından birtakım araştırmalar ile kısa veya uzun ara veren kişiler karşılaştırılmış. Sezaryen doğum sonrası ikinci gebelik konusu da buna dahil edilmiş. Yapılan araştırmalara göre genellikle 2 ila 5 yıl bir süre geçirilmesi önerilmiştir. Yani 2 yıldan kısa bir sürede de ikinci gebelik oluşumu bazı problemlerin artışını sağlayabiliyor. Aynı şekilde 5 yıldan uzun aralık olması da ikinci gebelik için sorunlar oluşturabiliyor.

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Anneler, ilk çocuklarını dünyaya getirdikten sonra "ikinci gebelik için ne zaman hamile kalabilirim?" diye düşürken, Dünya Sağlık Örgütü, art arda yapılan doğumların hem bebek hem de anne için sağlık sorunlarına yol açabileceğini açıkladı. Ayrıca en sağlıklı doğum yaşı da anne adayı için 18 - 35 yaş arası olarak bildirildi.

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Bu yaş aralığı dışında da doğum yapılabileceği, ancak birtakım sorunların oluşma riskinin olduğu da bilinmelidir. Örneğin, 18 yaş öncesi anne adaylarının daha kendileri çocukken, üstüne bebek taşımasıyla bu yaşlardaki doğumlarda sakatlık, anne ya da bebek ölümü olasılığı çok daha fazladır. 35 yaş sonrası yapılan doğumlarda ise "down sendromlu" çocuk olma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca annenin vücudu yıprandığı için damar sertliği, yüksek tansiyon, şeker gibi hastalıklarda da artış görülebilir.

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Bunların yanı sıra çok sık doğum yapan kadınların aynı yaştaki anne adaylarına göre de daha hızlı yaşlandıkları görülmüştür. Ülkemizde kardeşler arası yaş farkının 1 - 2 yaş olması yaygın olsa da, annenin doğumdan sonra yeni bir doğum için vücudunu toparlaması gerekmektedir. Dinlenemeyen kadın üreme organlarında çeşitli problemler oluşabileceği gibi ileri yaşlarda da osteoporoz (kemik erimesi) görülme riski artar.

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İki doğum arasındaki süre kısaldıkça aşağıdaki problemlerin görülmesinde artış izlenmektedir;

Annede anemi (kansızlık), halsizlik, depresyon,

Annede beslenme bozuklukları,

Erken doğum ve PPROM riski,

Anomalili bebek doğurma,

Bebek kilosunda düşüş,

Otizm riski,

Bebeklerde çeşitli gelişim bozuklukları veya ölü doğum görülebilir.

Bunlara ek olarak doğum yaptıktan sonra kısa sürede gelen ikinci gebelik, ilk bebeği emzirilme açısından da bedensel ve ruhsal olarak etkileyebilir. Bu yüzden iki doğum arası en az 2, daha iyi bir şekilde de 3 yıl süre geçirilebilir. Ayrıca düşük yaptıktan sonra da yeni bir gebelik için en az 6 ay beklenmesi gerektiği önerilmektedir. Aynı şekilde sezaryen doğum sonrası ikinci gebelik için de normal doğum gibi en az 2 sene beklemek uygun olacaktır.

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