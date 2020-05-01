Emzirirken Yapılan Yanlışlar Nelerdir? (4 Yanlış)

Emzirirken yapılan yanlışlar, hatalar oldukça fazla. Bebeğini emziren anneler de, bu yönde oldukça merak ediyorlar haklı olarak. Emzirirken yapılmaması gerekenler konusunda çok ama çok önemli bazı maddeler bulunmaktadır. Bu yüzden bebeğinizi emzirirken aklınızdan çok da fazla soru işareti geçmesine gerek yoktur. Yani doğal olarak, "hangi yediğim yemekler bebeğimi etkileyebilir," veya "emzirirken sigara içmek," gibi konuları düşünüyor olabilirsiniz. Teknobeyin.com olarak, bebek emzirirken yapılan yanlışlara dikkat çekmek istiyoruz. Hepsi, emziren kadınlar olarak kulağımıza küpe olmalı bu maddelerin. Dilerseniz, şimdi ilgili maddelere geçiyor olacağız.

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Emzirirken Yapılan Yanlışlar Nelerdir?

Bilinçsiz diyet yapmayın: Emzirirken yapılan yanlışlar konusunda ilk sırayı yapılan bilinçsiz diyetler almaktadır. Bazı anneler, gaz sancısını artırdığı için çok önemli yiyeceklerden kendilerini alı koymaktadırlar. Bu doğru değil. Yani emzirirken yenilen veya yenilmeyen yiyecekler, kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden bilinçsiz bir şekilde diyet yapmak, oldukça kötü sonuçları beraberinde getirebilmektedir.

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Kendinizi süt ürünlerinden veya soğandan, sarımsaktan alı koymanıza gerek yoktur. Çünkü bu tip yiyeceklerin bebeklerde olası problemlere veya huzursuzluk belirtilere sebebiyet verdiği kesinleşmiş değildir. Bu yüzden eğer ki diyet yapacak iseniz, bunu bir uzman gözetimi altında yapmanız, emzirirken sizin daha sağlıklı olmanızı sağlayacaktır.

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Sakın alkol kullanmayın: Bebek emzirirken alkol içmek, kesinlikle uzak durulması gereken bir eylemdir. Bildiğiniz gibi en az bir yaşına kadar bebeklerin emzirilmesi önerilmektedir. Bu yüzden siz de "belirli bir seviyede alkol kullansam, problem olmaz," diye düşünmemelisiniz. Çünkü emzirme döneminde alkol kullanımı için asgari bir limit dile getirilememektedir. Bebeğiniz için değerli olan sütünüze, alkolün karışmasına engel olun. Eğer kesinlikle alkol kullanmayı düşünüyorsanız, bir uzmandan destek almanızda fayda bulunmaktadır. Bebeğinizin bu durumdan kötü yönde etkilenebileceğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.

Sigara içmemeye çalışın: Emzirirken sigara içmek süte geçer mi? sorusu sorulmaktadır. Sigara belki bir alışkanlık olabilir. Ancak emzirme döneminde daha da zararlı olduğu bir gerçek. Çünkü nikotin sütünüz aracılığı ile bebeğinize geçebilmektedir. Bu durum da sütünüzün kalitesini azaltacaktır.

Yapılan birtakım araştırmalara göre, sigara içmeyen, ancak pasif içici durumundaki annelerin sütünde dahil, nikotin bulunmuştur. Bu yüzden sigara içmemeye çalışmanızda fayda var. Eğer kesin sigara tüketiyorsanız, bebeğinizi sigara içerken veya sigara içtikten hemen sonra emzirmeyin. 1-2 saat bekleyin ve bebeğinizin daha az zarar görmesini sağlayın. Son karar size ait.

Kafein miktarına dikkat: Bebeğinizi emzirirken aldığınız kafein miktarına dikkat etmelisiniz. Çünkü fazla kafein bebeklerde olası bir huzursuzluk durumunun açığa çıkmasını sağlayabilir. Ortalama 150-200 MG kafein tüketimi tavsiye edilmekle beraber, bebeğinizi gözlemlemeniz bu yönde en doğru yöntem olacaktır. Eğer bebeğinizde uykusuzluk, huzursuzluk v.b. gibi belirtiler ortaya çıktı ise, kafeini hiç tüketmeyin. Veya daha da azaltarak tüketmeye devam edebilirsiniz. Bu süreçte sürekli olarak bebeğinizi gözlemlemenizde fayda bulunmaktadır.

Sonuç olarak, emzirirken yapılan yanlışlar, canımız bebeğimizin sağlığını kötü yönde etkileyebilir. Bu yüzden ne olursa olsun yukarıda yer alan bazı yanlışlara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bebeğinizi emzirdiğiniz dönemler için lütfen bu maddelere ve yanlışlara dikkat ediniz. Eğer bebeğinizde beklenmeyen belirtiler ile karşılaşıyorsanız da hemen bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Emzirirken yapılmaması gerekenler konusunda farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdan yazabilirsiniz.

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