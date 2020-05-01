Birçok kadın, test yapmadan hamile olduğumu nasıl anlarım, minvalinde aramalar yapabilmektedir. Gerçekçi olmak gerekir ise, hamile kaldığımı nasıl anlarım şeklinde biri soru işaretiniz mevcut ise, doktorunuza başvurmanız veya evde uygulanan bir hamilelik testi almanızda fayda var. Ancak elbette, test yapmadan hamile kaldığını anlamak için birtakım yollar da yok değil. Merak etmeyin...

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Yani hamilelik belirtileri açığa çıkacağı için, hamile kaldığınızı anlamanızın bu yönde dile getirilebilecek birçok spesifik yolu mevcut olup, biz de Teknobeyin.com olarak bu konuları sizler için araştırdık.

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Tekrarlamak gerekir ise, kesin hamile kaldığını anlamak için, yapmanız gereken en sağlıklı olay, doktora başvurmak olacaktır. Ancak, şu an "test yapmadan hamile kaldığımı nasıl anlarım," içerikli bu yazımızı okuduğunuza göre, test yapmadan bu durumu algılamak istediğinizi varsayıyoruz. Her kadının bedeni kendisine özel, farklı olsa da, aşağıdaki birtakım belirtiler vuku bulabilir ve siz de bunların hepsini veya birkaçını yaşabilirsiniz. Dilerseniz, bu belirtileri birlikte inceliyor olacağız.

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Test Yapmadan Hamile Olduğumu Anlayabilir miyim?

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1) Göğüslerde Şişlik & Ağrı Kontrolü Yapın: Hamileliğin ilk evrelerinde, salgılanan birtakım spesifik hormonlar yüzünden, göğüslerinizde yaşanan birtakım değişiklikler söz konusu olabilmektedir. Örneğin, göğüslerinizde şişkinlik hissedebilir ve hatta biraz bile dokunduğunuzda sızlama / ağrı yaşanabilir.

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Buna ek olarak, göğüs uçlarınızda kabarma, karıncalanma da hissedebilirsiniz. Bu belirtileri yaşıyor olmanız kesin hamile kaldığınıza işaret etmez. Ancak bu belirtiler, söz konusu olabilir. Dolayısı ile bu süreçte, hamile kaldığınızdan şüpheleniyorsanız, göğüslerinizi düzenli kontrol etmenizde ve ağrı, sızı olup olmadığından emin olmanızda fayda bulunmaktadır.

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2) Krampları Görmezden Gelmemelisiniz: Öncelikle, bu süreçte kramplar ile karşılaşmanız olasıdır. Ancak bu kramplar, adet sancısı gibi olabilir veya olmayabilir de. Dolayısı ile eğer ki karnınızda yaşanan kramp ağrıları çok şiddetliyse veya sadece belirli bir bölgeye işaret ediyor ise, ortada olasılıkla hamilelik belirtisi söz konusu demektir. Bu yüzden krampları asla görmezden gelmeyerek, uzman bir doktora başvurmanızda fayda bulunmaktadır.

3) Lekelenme & Vajinal Akıntılara Dikkat: Çok yeni döllenmiş bir yumurta, ister istemez rahim duvarına tutunduğu için, bu durum beraberinde lekelenmeyi getirebilir. Bu yüzden vajinal akıntıya dikkat etmenizde, düzenli olarak iç çamaşırınızı da kontrol etmenizde fayda var. Lekelenme olayının adet kanamasından farkını şu şekilde anlayabilirsiniz, lekelenme daha açık renkli olacaktır. Yani aradaki, ikisinin arasındaki farkı bu şekilde anlamlandırabilirsiniz.

4) Mental (Psikolojik) Değişimlerinizi Görmezden Gelmeyin: Her kadının bedeni, birbirinden farklıdır demiştik. Doğal olarak, her insanın mental yapısı da kendisine özeldir. Ancak bir gerçek vardır ki, hamileliğin ilk dönemlerinde birçok kadında "aşırı yorgunluk" durumu gözlemlenir. Dolayısı ile, eğer ki çok yorgun hissediyorsanız kendinizi, bu durumun ana sebebi, vücudunuzun yeni doğacak bebeğiniz için çok daha fazla kan üretmesinden ötürü olabilir.

5) Hamilelik Başlangıcında Bulantı & Kusma Yaşanabilir: Hamilelik süresince bilhassa ilk üç hafta sonra kokulara aşırı hassasiyet gelişebilir ve bu durum sizde yoğun bir bulantı, kusma gibi durumları yaşamanıza sebebiyet verebilir. Hamilelik belirtileri söz konusu olduğunda, bulantı en önemli faktörler arasında yer alır.

Çünkü bu durum, vücudunuzun hamilelik sürecine adapte olmak adına, hazırlığa başladığının göstergesidir. Ancak her bulantı ve kusmanın, kesin hamilelik belirtisi olduğunu söylemek doğru olmaz. Eğer ki bunu sık yaşıyorsanız, bir uzman tavsiyesine ve kontrolüne ihtiyacınız olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.

6) Sık İdrara Çıkmak Hamilelik Belirtisi Olabilir: Hamilelik sürecinin ilk dönemlerinde sık sık idrara çıkma gözlemlenir. Eğer ki kısa süreli aralıklar ile idrara çıkıyor iseniz, bu durum da hamilelik belirtisi olarak dile getirilebilmektedir. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz, hamilelikte vücudunuz bir hormonu daha çok salgılar ve bu hormon, kasık bölgenize daha çok kan gitmesini sağlar. Dolayısı ile bu durum da, sık sık idrara çıkma isteğini beraberinde getirebilmektedir.

7) Baş Dönmesi & Bayılma Hissi: Hamilelik erken belirtileri arasında, baş dönmesi ve bayılma hissi yaşamak da yer almaktadır. Bu durum, hormonal değişiklerin doğal bir sonucudur. Ancak vücudunuzda yaşanan değişimlere ek olarak, üretilen kan miktarınızın artmasından da bu durumlar ortaya çıkabilmektedir.

8) Adet (Regl) Gecikmesi: Birçok kadının adet düzensizliği olabilir. Ancak bu maalesef ki hamile olduğunuz anlamı taşımaz. Normal şartlarda, regl tarihinden 10 gün üzeri bir gecikme olur ise, doktora danışmak faydalı olur. Buna ek olarak, adet düzensizliğine, yeme bozuklukları veya doğum kontrol ilaçları kullanmak da sebep olabilir. Yine de eğer ki uzun süreli bir adet gecikmesi yaşıyorsanız, emin olmak adına bir uzmana başvurmanızın zamanı gelmiş demektir.

9) Yemek Yeme İsteğinde Anormal Artış: Hamilelik belirtilerinin en başında, sürekli bir şeyler yeme isteği gelmektedir. Yani durduk yere acıkıyorsanız veya yemediğinizde bazı yiyecekleri "özlediğinizi" hissediyorsanız, hamile olma ihtimaliniz vardır. Çünkü vücut içerisinde östrojen seviyelerinin yükselmesi ile, bu gibi durumlar yaşanabilir. Bunun tam tersi, yemek yeme konusunda isteksizlik de oluşabilir. Bu gibi durumlar yaşıyorsanız, doktordan fikir almanız daha sağlıklıdır.

10) Sırt Ağrısı: Sürekli yaşadığınız bel ve sırt ağrıları, hamile olduğunuzun kesin göstergesi olmasa da, bu da önemli bir faktör olarak dile getirilebilir. Bu ağrılar ise kilo, duruş farklılıkları, hormonal değişiklikler ve stres yüzünden yaşanabilir.

Bu süreçte düzenli ezgersizler yapılabilir ve oturma bozukluklarının giderilmesine yardımcı olması için, profesyonel destek de alınabilir. Ancak normal bir sırt ağrısı, gebeliğin belirtisi olmayacaktır. Eğer ki sık sık, sürekli olarak bu durumu yaşıyorsanız, hamilelik olasılığı da bir o kadar artacaktır.

Test Yapmadan Hamile Olduğumu Anlamam Mümkün mü?

İçeriğimizi noktalamadan hemen önce, birkaç noktaya daha parmak basmak istiyoruz. Birçok kadın, hamile kalmak için yaptıkları her denemede, sonucu öğrenmek ister. Ancak sürekli gebelik testi almak, yorucu gelebilir. Bu yüzden evde bazı analizler yapılabilir. Yukarıda sıraladığımız hamilelik belirtileri ile ilgili maddeleri, vücudunuzu baz alarak değerlendirebilirsiniz. Ancak ne olursa olsun, kesin sonuç almak için, bir uzmana başvurmayı da ihmâl etmemenizde fayda var.

Yani vücudunuzu gözlemleyerek, gebe olup olmadığınızı algılamaya çalışabilirsiniz. Test yapmadan hamilelik anlaşılır mı? konusunda açıklamalarımız bu şekilde ve Teknobeyin.com olarak tavsiyemiz, hamile olduğunuz konusunda birtakım şüpheleriniz var ise ve yukarıda yer alan belirtiler ile de bu düşüncelerinizi pekiştirdi iseniz artık, mutlaka bir doktordan fikir almalısınız. Test yapmadan hamile olduğunuzu nasıl anladınız? konusunda sizlerin diyecekleri ya da sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyoruz.

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